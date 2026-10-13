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Xiaomi 12T a 12T Pro od dneška nedostanou aktualizace. Na řadě jsou další

Pavla Žáková
  5:00

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | foto: Xiaomi

Máte telefon Xiaomi, Redmi nebo POCO? Možná se blíží chvíle, kdy přestane dostávat bezpečnostní aktualizace a nové verze systému HyperOS. Některým oblíbeným modelům podpora skončila už letos na jaře, další se blíží ke konci. Zjistěte, zda se to týká i vašeho mobilu, jak si datum ověřit a jestli je opravdu nutné kupovat nový.

Značky Xiaomi, Redmi a POCO patří do stejné rodiny telefonů a používají software od Xiaomi. Mnohé z oblíbených modelů letos přišly o podporu nebo o ni přijdou do konce roku 2026. Platí to i pro přístroje Redmi 13C, Redmi 12C, a dokonce i o Redmi Note 12 Pro 5G, které se podle údajů na Heurece prodávaly v Česku ještě začátkem letošního roku.

Dobrou zprávou pro majitele telefonů Xiaomi, Redmi a POCO je to, že výrobce zveřejňuje informace o softwarové podpoře na oficiálním portálu Xiaomi Trust Center. U řady zařízení lze zjistit i konkrétní termín jejího ukončení.

Xiaomi 12T a 12T Pro: konec podpory je blízko

Majitelé modelů Xiaomi 12T a Xiaomi 12T Pro by měli zbystřit. Podle zveřejněných přehledů softwarové podpory jim má skončit podpora 13. října 2026. Jde přitom o telefony představené v roce 2022, tedy nijak zvlášť staré. Některé verze těchto modelů, určené pro konkrétní (mimoevropské) trhy, uvádí Xiaomi Trust Center už k 8. říjnu 2026 jako EOL (End-of-Life), tedy modely bez systémové podpory.

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Dalšími očekávanými kandidáty na ukončení podpory jsou levnější modely Redmi 13C a POCO C65, kde nastane konec podpory v listopadu.

Dřív v roce 2026 už skončily Xiaomi 12 a 12 Pro, část řady Redmi Note 12 a POCO F5.

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Jaké telefony Xiaomi, Redmi a POCO přijdou o podporu v nejbližších měsících?

Očekávaný konec podpory podle výrobce
ModelDatum konce podpory
Xiaomi 12T13. 10. 2026
Xiaomi 12T Pro13. 10. 2026
POCO C656. 11. 2026
Redmi 13C10. 11. 2026
POCO X5 5G6. 2. 2027
Redmi A321. 2. 2027
Xiaomi 13 Lite2. 3. 2027
Redmi Note 12 (4G)23. 3. 2027
Redmi Note 12 Pro 5G23. 3. 2027
Redmi Note 12 Pro+ 5G23. 3. 2027
Pozn.: údaje k 8.10.2026

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Co se stane, když telefonu skončí podpora?

Nic dramatického. Běžný uživatel nemusí den konce podpory ani zaregistrovat. Změna je méně nápadná, ale z dlouhodobého hlediska důležitá. Telefon už nemusí dostávat opravy nově objevených bezpečnostních chyb. Pokud útočníci najdou skulinu v systému, kterou výrobce neodstraní, zařízení může zůstat ohrožené.

Postupně se mohou objevit také problémy s kompatibilitou. Některé aplikace časem přestanou podporovat starší verze Androidu. To se může týkat například bankovnictví, platebních služeb nebo aplikací využívajících modernější zabezpečení. Neznamená to však, že přestanou fungovat okamžitě po skončení podpory telefonu.

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HyperOS a Android. Která aktualizace je důležitější?

HyperOS a Android nejsou totéž. HyperOS je systém Xiaomi postavený na Androidu. Telefon proto může získat novější HyperOS, aniž by současně dostal novou generaci Androidu. U některých starších modelů, například Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12T Pro nebo POCO F5, výrobce počítal s aktualizací na HyperOS 3.

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Pro bezpečné používání telefonu je důležité rozlišovat tři různé druhy aktualizací:

  • Nová verze Androidu přináší změny základního operačního systému.
  • HyperOS je systémové prostředí Xiaomi, které může získávat nové funkce i bez přechodu na další generaci Androidu.
  • Bezpečnostní aktualizace opravují chyby a zranitelnosti. Právě jejich ukončení představuje největší praktický problém.

Ani po skončení podpory od Xiaomi nemusí skončit všechny aktualizace v telefonu. Google totiž samostatně aktualizuje část systémových služeb, Obchod Play a další komponenty. Tyto opravy ale nenahrazují plnohodnotné bezpečnostní záplaty výrobce.

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Xiaomi a Android 17: které novější telefony dostanou aktualizaci

Zatímco starší modely o podporu přicházejí, novější telefony mají před sebou ještě několik generací operačního systému. V oficiální databázi Xiaomi jsou mezi modely, u kterých výrobce uvádí Android 17 jako budoucí podporovanou verzi, například tyto:

Novější modely Xiaomi a Redmi, které budou podporovat Android 17
ModelUváděný konec bezpečnostní podpory
Xiaomi 17, 17 Ultraúnor 2032
Xiaomi 15, 15 Ultraúnor 2031
Xiaomi 15T, 15T Prozáří 2031
Xiaomi 14T, 14T Prozáří 2029
Redmi Note 15 Pro 5G, Pro+ 5Gleden 2032
Redmi Note 14 Pro 5G, Pro+ 5Gleden 2029

Vedle Androidu 17 se už řeší také HyperOS 4. Beta verzi nového systému představil výrobce Xiaomi v srpnu 2026. Zda jej konkrétní telefon získá, bude záviset nejen na jeho výkonu, ale i na plánu aktualizací výrobce. Ten byl dosud zveřejněn jen pro Čínu, nikoli pro modely prodávané na evropském kontinentě.

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Témata: Xiaomi, HyperOS, Android

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