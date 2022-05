Stačí špičková výbava na zdolání konkurence? Test Xiaomi 12 Pro

Xiaomi si už dlouhodobě buduje pozici v prémiové třídě, kde však o něm stále není tak často slyšet, jak by si výrobce přál. A to přesto, že se může chlubit opravdu špičkovými modely. Minimálně na českém trhu je to spíše okrajová záležitost, zejména co se supersmartphonů s přívlastkem Ultra týče. Letos však výrobce přesměroval síly a hlavní slovo má nyní model Xiaomi 12 Pro.

Jde o po všech stránkách výborně vybavený top model. Jeho sourozenci, modely 12 a 12X mu moc nepřekážejí, ztrácí na něj totiž hned v několika ohledech. Zatímco tyto dva modely se snaží zaujmout hlavně skvělým poměrem ceny a výkonu, tak 12 Pro zkouší do segmentu špičkových modelů zapadnout se vším všudy, tedy i včetně vyšší ceny. Má však na to, aby se postavil opravdu čemukoliv, co vytasí konkurence?

Bude se mi telefon líbit?

Xiaomi 12 Pro pojalo design výborně. Telefon je štíhlý, elegantní, hezky zaoblený a vyvaroval se designovým úletům. Námi testovaná černá verze má příjemně matná záda. Je to ten nejlepší typ matného povrchu, na kterém nezůstává i v upocených rukou vůbec nic. Smartphone právě v této barvě působí až manažersky: decentně a přitom prémiově.

Materiálové zpracování je rovněž zcela ukázkové. Máme tu tvrzená skla na obou plochách, boky jsou kovové. V těle se ukrývá dvojice reproduktorů značky Harman Kardon, vespod se pak nachází i konektor USB-C. Zadní modul s fotoaparáty ukrývá tři senzory, ten hlavní svou velikostí poutá pozornost.

Smartphone bychom neoznačili jako malý, jeho rozměry jsou 163,6 x 74,6 x 8,2 mm a hmotnost pak činí 205 gramů. V ruce působí díky zaobleným okrajům velmi příjemně, nikde vás nic neřeže a boční tlačítka jsou i přes větší velikost zařízení palcem hezky dosažitelná.

Na co se můžu těšit u displeje?

Displej telefonu s úhlopříčkou 6,73 palce je typu AMOLED, takže se můžete těšit na kvalitní zobrazení barev. Rozlišení displeje je QHD+ (1 440 x 3 200 pixelů), což znamená jemnost 521 pixelů na palec. Ačkoliv se telefon zdá být poměrně protáhlý, poměr je vcelku obvyklých 20:9.

Chybět nemůže ani rychlá obnovovací frekvence se 120 Hz, stejně jako podpora HDR10+. Maximální jas dosahuje hodnoty 1 500 nitů. Displej je stejně jako záda telefonu po stranách zaoblený, což je otázka vkusu, zda preferujete oblé boky před plochou obrazovkou. Čtečka otisků prstů se ukrývá pod displejem a je optického typu.

Displej má ve středové části u horního okraje drobný průstřel pro 32MPix selfie kamerku. Chválíme i využití nejmodernějšího typu tvrzeného skla, které chrání displej: Gorilla Glass Victus.

Co výkon a výbava?

Co jiného by mělo mít hlavní slovo než aktuálně nejlepší mobilní čip. Srdcem telefonu je tedy samozřejmě procesor Snapdragon 8 Gen1 s podporou 5G sítí. Kapacita operační paměti je 12 GB, což je v podstatě také celkem samozřejmá hodnota u takto nadupaných mobilů. Ve výkonnostním testu AnTuTu dosáhlo Xiaomi 12 Pro výborného výsledku lehce přesahujícího hranici jednoho milionu bodů. Tento telefon se zkrátka nezalekne ničeho, ani graficky propracované hry, ani jiných náročných aplikací.

Telefon na českém trhu seženete pouze v paměťové variantě 12/256 GB. Úložiště pro data je sice větší, ovšem myslete na to, že se nedá dále rozšířit kartou microSD. V telefonu je totiž místo pouze na dvě SIM (z každé strany šuplíčku jedna). Ve fyzické konektorové výbavě figuruje pouze výše zmíněné USB-C. V té bezdrátové pak vedle 5G najdete také NFC, Bluetooth 5.2 nebo infraport.

Software telefonu je postaven na základech operačního systému Android 12 s grafickou nadstavbou MIUI 13. Pokud jste někdy v ruce drželi mobil této značky, budete hned jako doma. Nechybí typický minimalistický vzhled inspirovaný tím z iOS, zejména znatelně přepracované menu rychlých voleb v horní roletce. Specifickou vlastností je také třeba druhá plocha zamknuté obrazovky, kde najdete rychlý přístup k dálkovému ovladači či svítilně.

Dostáváme se k aplikační výbavě telefonu, kde je Xiaomi dlouhodobě velkým hříšníkem. Musíme ovšem uznat, že se model 12 Pro docela polepšil. Neznamená to, že by tu tedy nebyla spousta aplikací navíc, ovšem už jsme u jeho předchůdců i v prémiové kategorii narazili na větší nepořádek.

V základu zde najdete sociální sítě Facebook a TikTok, aplikaci Netflixu, nákupní portál Amazon, streamování hudby Spotify, typickou sadu nástrojů jako kompas či skener nebo službu pro sdílení souborů. Xiaomi také jako obvykle v základu nabízí aplikace pro streamování videa přes aplikaci Mi Video či vstup do komunitních diskuzí. Opět tu jsou hned dva správci paměti telefonu, což však už také není nic nového.

Co výdrž baterie?

Xiaomi se i tentokrát zaměřilo zejména na rychlost nabíjení. Telefon je vybaven baterií s kapacitou 5 000 mAh a lze ji nabíjet s opravdu závratným výkonem 120 W s pomocí přibalené nabíječky. Nechybí ani rychlé bezdrátové nabíjení (50 W) a nakonec také reverzní bezdrátové nabíjení (10 W).

Obsah balení

Stejnou rychlost nabíjení jsme chválili u loňského modelu 11T Pro, který s ní přišel jako první a vzhledem k tomu, že konkurence z větší části stále nestihla (alespoň na českém trhu) s Xiaomi srovnat tempo, tak jej chválíme i u nástupce. Nabíjení je opravdu velice rychlé, hotovo máte do 20 minut. Mít telefon připojený k nabíječce delší dobu vám po sžití s ním bude připadat skoro až divné.

Výdrž baterie i přes její vysokou kapacitu není úplně zázračná, což je dáno jak velkým a jemným displejem s rychlou obnovovací frekvencí, tak výkonným hardwarem. Pokud telefon nebudete trápit, poskytne asi dvoudenní výdrž, při takovém tom obvyklém používání počítejte spíše s jedním dnem až dnem a půl. Díky rychlému nabíjení si však nemusíte dělat starosti, pokud máte zásuvku někde poblíž.

Jak tento model fotí?

Xiaomi sice na výbavě fotoaparátu rozhodně nešetřilo, ovšem i tak se může zdát, že si nechává prostor ještě pro nějaký případný model Ultra. O tom svědčí zejména absence většího optického přiblížení obrazu, když právě třeba předchozí model Ultra uměl využít i periskopického senzoru. Zde je však „jen“ portrétní fotoaparát s dvojnásobným přiblížením.

Co se samotných specifikací zadních senzorů týče, najdete zde tedy 50Mpix hlavní snímač se světelností f/1,9 a optickou stabilizací. Je to model Sony IMX707 o velikosti 1/1,28". Doplněn je dvěma dalšími „padesátkami“. Shodné rozlišení totiž nabídnou i širokoúhlý fotoaparát (f/2,2, úhel záběru 115 stupňů) a telefoto s dvojnásobným optickým zoomem (f/1,9).

Hlavní fotoaparát Xiaomi 12 Pro každopádně fotí velice slušně, což je dáno právě neobvykle velkým snímačem, který umí polapit dostatek světla. Fotoaparát nezklame nejen svým zpracování barev a detailů, ale díky nočnímu režimu se nezalekne ani zhoršených světelných podmínek. Myslete však na to, že jde pořád „jen“ o smartphonový fotoaparát, který neumí zázraky, pokud chcete fotit v úplné tmě.

Líbí se nám i to, co předvádí širokoúhlý fotoaparát, který taktéž díky vysokému rozlišení podává lepší ostrost a detaily než levnější konkurence. Fotografie snesou i drobné ořezy. Nakonec je tu dvojnásobně přiblížený portrétní fotoaparát, u kterého se nemůžeme zbavit dojmu, že jej sem dal výrobce hlavně proto, aby zájemce neurazil úplnou absencí optického zoomu. Dvojnásobné přiblížení však dost často neudělá dostatečný rozdíl a od věci by nebyla ani optická stabilizace. Je to zkrátka lepší než nic, ovšem Xiaomi má v tomto ohledu určitě na víc.

Mám si Xiaomi 12 Pro pořídit?

Xiaomi opět ukazuje, že má formulku pro poskládání špičkového telefonu řádně naučenou. Vezme prakticky to nejlepší, tedy špičkový čip, displej, baterii s nejrychlejším nabíjením i slušný foťák a zabalí to do prémiového designu. Nedostatky v podobě chybějícího utěsnění proti vniknutí vody a prachu či poměrně nevýrazný senzor s dvojnásobným optickým zoomem sice zamrzí, ovšem leckdo by to mohl hodit za hlavu. Tedy alespoň v případě, že by Xiaomi chtělo konkurenci podrazit nižší cenou, což se ovšem neděje.

Xiaomi 12 Pro totiž stojí 27 990 korun, což už je hluboko v teritoriu špičkových modelů od konkurence, jako jsou Samsung, Sony či Apple. A zde se nabízí otázka, zdali za 28 tisíc dát šanci právě xiaomi, či už si rovnou nepřidat dva tisíce a pořídit si nejnovější iPhone či za šest tisíc navíc nejít do nejlepšího samsungu.

V případě Samsungu lze mít za stejné peníze ještě model S22+, což je také špičkový smartphone s vyšším optickým zoomem u fotoaparátu a voděodolností, ovšem chybí mu ono superrychlé nabíjení. Je tu však ještě jiná možnost: pokud sháníte opravdu výborný výkon, displej a nabíjení a naopak chcete co nejvíc ušetřit, pak je tu bratrovražedný souboj se značkou Poco (spadá pod Xiaomi). Její aktuální topmodel F4 GT v lecčem Xiaomi 12 Pro dotahuje, stojí přitom skoro o polovinu méně.