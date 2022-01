Dvanáctky od Xiaomi mají luxusní foťák a turbo nabíjení

Jak už to bývá zvykem, společnost Xiaomi odhalila své špičkové smartphony nejprve pro domácí čínský trh. Ačkoliv tak máme informace o tom, jak vypadají a co všechno umějí, musíme dále čekat na to, až výrobce uspořádá další akci, kde doplní globální dostupnost a ceny. Každopádně by chyboval, kdyby neposlal novinky i ven z vlasti, vypadají totiž hodně zajímavě.

Oficiálně byly odhaleny tři modely: 12, 12 Pro a 12X. Třetí jmenovaný model však pravděpodobně doma zůstane, historicky se totiž „ikska“ nikdy na globálním trhu neprodávala. Můžeme jej tedy rovnou přeskočit. Sestava novinek každopádně vypadá dost odlišně než loni, kdy ještě s přívlastkem „Mi“ Xiaomi nejprve odhalilo samostatně top model Mi 11 a až v závěsu variantu 11X, 11 Pro a 11 Ultra. Dopadlo to nakonec tak, že na globální trh šla pouze „jedenáctka“ a pak až nejlepší varianta Ultra.

Zatím tedy předpokládejme, že se na český trh dostane jak Xiaomi 12, tak Pro varianta. Telefony nesou všechny známky vlajkových lodí: špičkový výkon, perfektní displeje, vyladěné fotoaparáty a extrémně rychlé nabíjení. Oproti loňské sérii je to však spíše taková střídmá evoluce.

Xiaomi 12

Tento telefon dost možná zaujme příznivce kompaktnějších modelů, je totiž osazený 6,28" displejem se zahnutými okraji a tenkými rámečky. Svou velikostí (152,7 × 69,9 × 8,2 mm) by tak měl hodně připomínat třeba základní top model od Samsungu, tedy Galaxy S21, což dává jasně najevo, že to skutečně bude (na dnešní poměry) spíše drobnější smartphone.

Displej bude jinak v podstatě takovým standardem, co se lepších mobilů týče: panel je typu AMOLED s rozlišením Full HD+ (1 080 × 2 400 pixelů). Nechybějí žádné moderní vymožeností, tedy 120Hz obnovovací frekvence, průstřel pro čelní fotoaparát nebo integrovaná čtečka otisků prstů pod displejem.

Chybět nesmí ani nejmodernější hardware, tedy nový Snapdragon 8 Gen1 společně s 8 nebo 12 GB operační paměti. Úložiště pro data bude mít kapacitu 128 nebo 256 GB a bude finální, slot na paměťovou kartu totiž chybí. Podpora 5G je již samozřejmostí.

Telefon se bude snažit zaujmout fotoaparátem, který ovšem oproti Pro verzi vlastně nepůsobí nijak zázračně. Najdete zde 50Mpix hlavní senzor (typ IMX766 s velikostí 1/1,56") se světelností f/1,9 a optickou stabilizací a také 13Mpix širokoúhlý snímač s úhlem záběru 123 stupňů. Třetí fotoaparát už je jen pomocná kamerka pro makro fotky.

Xiaomi 12 dále sází také na rychlé napájení, nabídne totiž 67W nabíjení kabelem, které 4 500mAh akumulátor nabije za 39 minut. Vedle toho je k dispozici také 50W bezdrátové nabíjení (nabito bude tímto způsobem za 53 minut), a dokonce i 10W reverzní bezdrátové nabíjení pro doplnění energie třeba sluchátkům, hodinkám nebo jinému telefonu.

Xiaomi 12, které funguje na Androidu 12 s uživatelským prostředím MIUI 13, bude na domácím čínském trhu dostupné v černé, zelené, modré a růžové barvě. Tento model vyjde v Číně na 3 699 jüanů, tedy v přepočtu přibližně 12 700 korun bez daně.

Xiaomi 12 Pro

„Pročko“ dělá oproti základnímu modelu několik poměrně zajímavých kroků vpřed. Na první pohled jej však od Xiaomi 12 poznáte leda podle velikosti, designově se jinak v zásadě neliší. Telefon je každopádně kvůli většímu displeji celkově rozměrnější (163,6 × 74,6 × 8.,2 mm).

Právě displej je první kategorií, kde najdete něco navíc. Jednak je to ještě o něco lepší panel typu LTPO AMOLED a také disponuje vyšším rozlišením. Na úhlopříčce 6,73 palce tak najdete 1 440 × 3 200 pixelů, což dává ještě vyšší jemnost než u základního modelu s menším displejem: 521 pixelů na palec. Obnovovací frekvence 120 Hz je nyní adaptivní, aby šetřila baterii. Paradoxně ji zase trochu může více ždímat maximální jas, který dosahuje hodnoty až 1 500 nitů. Čtečka otisků prstů je také pod displejem.

Hardware jinak zůstává stejný, opět zde najdeme Snapdragon 8 Gen1 a ani s paměťovými variantami se Xiaomi moc „nerozšouplo“. Opět je k dispozici 8 nebo 12 GB operační paměti a 128 nebo 256GB úložiště pro data, bez možnosti jej rozšířit paměťovou kartou.

Zadní sestava fotoaparátů je naopak o hodně působivější, 50Mpix hlavní senzor se světelností f/1,9 a optickou stabilizací je tentokrát typu Sony IMX707 s rozměrem 1/1,28". Doplněn je dvěma dalšími „padesátkami“. Padesát Mpix tak umí i širokoúhlý senzor (f/2,2, úhel záběru 115 stupňů) a také telefoto fotoaparát s dvojnásobným optickým zoomem.

Baterie je dalším lákadlem modelu 12 Pro. Ačkoliv v podstatě přebírá technologie z již dostupného modelu 11T Pro, stále je na co se těšit. Akumulátor má kapacitu 4 600 mAh a pomocí kabelu jej lze nabíjet s výkonem až 120 W, což znamená plné nabití za 18 minut. Bezdrátově potom můžete nabíjet s výkonem 50 W a reverzně s 10 W.

Xiaomi 12 Pro stojí v Číně 4 699 jüanů, tedy asi 16 200 korun bez daně. Dostupný je podle všeho ve stejných barvách jako jeho levnější sourozenec.