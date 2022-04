Nejnovější Xiaomi v testu fotomobilů ukazuje, že rozlišení není vše

Loňské Xiaomi Mi 11 Ultra byl (a doposud je) opravdu nadupaný telefon a podle organizace DxO Mark i jeden z nejlepších fotomobilů vůbec. Vždyť doteď drží se 143 body skvělou třetí příčku v žebříčku fotomobilů DxO Mark. Jenže to byl také hodně drahý smartphone, u nás doposud vůbec nejdražší Xiaomi.

Není divu, že se s cenou 32 tisíc korun telefon na českém trhu příliš neohřál: Xiaomi přivezlo v podstatě jen „pár kusů pro fanoušky“, které se poměrně rychle vyprodaly, ale další již firma nenabídla. Důvod je poměrně jednoduchý: Xiaomi si tak buduje u fanoušků dobrou image, ale obecně platí, že v tomto prémiovém segmentu většinový zákazník hledá smartphony jiných značek než právě Xiaomi.

I letos by se mělo objevit nové Xiaomi 12 Ultra, dokonce se spekuluje, že bude mít fotoaparát vyvinutý se značkou Leica a že by se mělo objevit asi v květnu, otázkou však je, jestli se takový telefon vůbec u nás objeví. V rámci spekulací se totiž také mluví o astronomické ceně v přepočtu asi za 47 000 korun.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 146 – Honor Magic 4 Ultimate

144 – Huawei P50 Pro

143 – Xiaomi Mi 11 Ultra

139 – Huawei Mate 40 Pro+

137 – Apple iPhone 13 Pro Max

137 – Apple iPhone 13 Pro

136 – Huawei Mate 40 Pro

135 – Google Pixel 6 Pro

135 – Vivo X70 Pro+

133 – Asus Smartphone for Snapdragon Insiders

133 – Xiaomi Mi 10 Ultra

132 – Google Pixel 6

132 – Huawei P40 Pro

131 – Oppo Find X3 Pro

131 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos)

131 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

131 – Vivo X70 Pro (MediaTek)

131 – Vivo X50 Pro+

131 – Xiaomi 12 Pro

130 – Apple iPhone 13

130 – Apple iPhone 13 mini

130 – Apple iPhone 12 Pro Max

128 – Apple iPhone 12 Pro

128 – Vivo X60 Pro+

128 – Xiaomi Mi 11 Pro

128 – Xiaomi Mi 10 Pro

126 – Oppo Find X2 Pro

126 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos)

125 – Honor 30 Pro+*

124 – Apple iPhone 11 Pro Max

124 – OnePlus 9 Pro

124 – Samsung Galaxy Z Fold 3

123 – Huawei Mate 30 Pro 5G*

123 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon)

122 – Apple iPhone 12 / 12 mini

122 – Honor V30 Pro*

121 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos)

121 – Huawei Mate 30 Pro*

121 – Xiaomi Mi 9CC Pro Premium Edition (Mi Note 10 Pro)*

120 – Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition*

120 – Asus Zenfone 8

120 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Exynos)

120 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Exynos)

120 – Xiaomi Mi 11

120 – Google Pixel 5 Hvězdičkou označené modely byly testovány podle starší metodiky

A tak na to jde Xiaomi jinak. Na našem trhu (i dalších evropských) mají hrát prim modely 12X, 12 a 12 Pro s příznivějšími cenami. I když model 12 Pro za 28 000 korun rozhodně není levný, je určitě konkurenceschopnější než extrémně drahé Ultra modely. Aby pak zákazník za onu vysokou cenu skutečně něco dostal, přiblížilo Xiaomi letošní model 12 Pro tomu, jaký byl loni typ Ultra. A tomu odpovídá i fotoaparát.

Zatímco loňský model Ultra měl hlavní padesátimegapixelový foťák a k tomu dva s rozlišením 48 megapixelů (širokoúhlý a zoom), letos má typ 12 Pro hned tři padesátimegapixelové snímače v podstatě ve stejném uspořádání. Ovšem jsou tu i rozdíly: hlavní snímač má menší plochu pixelů, ale polepšil si mírně ve světelnosti (f/1.9 oproti f/2.0), širokoúhlý má trochu menší úhel záběru (115° oproti 128) a zoom je tu jen dvojnásobný namísto pětinásobného (a navíc bez stabilizace).

A to znamená, že nejnovější špičkový fotomobil od Xiaomi rozhodně nemíří na vrchol žebříčku DxO Mark. To bude až úkol chystaného typu 12 Ultra. Na druhou stranu je až překvapivé, o kolik umí těch několik ústupků skóre v testu DxO Mark změnit. Domníváme se, že na vině v tomto přídě není jen samotný hardware, ale také softwarové vyladění foťáku. Letošní Xiaomi 12 Pro totiž v testu získalo 131 bodů, což aktuálně stačí na dělenou 14. příčku, kterou sdílí třeba se Samsungem Galaxy S22 Ultra.

Znamená to, že Xiaomi 12 Pro rozhodně není žádný špatný fotomobil, vždyť na foťák S22 Ultra jsme pěli chválu. Ale za stájovými kolegy překvapivě trochu zaostává. Oproti svému předchůdci Mi 11 Pro získala letošní novinka v hodnocení DxO Mark pouze 3 body navíc, přičemž sestava foťáku si polepšila v rozlišení, ale „zkrátila“ zoom a zmenšila úhel záběru onoho širokoúhlého fotoaparátu.

Na to, že sestava modelu 12 Pro hodně připomíná tu u loňského Mi 11 Ultra, je ztráta na Ultra modely značky značná. Mi 10 Ultra z roku 2020 má v žebříčku DxO Mark o dva body více než novinka a ztráta na Mi 11 Ultra je dvanáctibodová. Když se ovšem podíváme na detailní skóre, ihned objevíme, kde jsou skutečné příčiny.

Za samotné fotografování hlavním snímačem totiž Xiaomi 12 Pro získalo 141 bodů, což je sice o sedm bodů méně než loňské Mi 11 Ultra, ale pořád je to vynikající výsledek. Oproti předchůdci Mi 11 Pro je to zlepšení o 10 bodů, oproti staršímu Mi 10 Ultra o bodů pět. Takže tady je to v pořádku, ještě detailnější pohled na skóre odhalí, že Mi 12 Pro ztrácí na zatím nejlepší fotomobil od Xiaomi v disciplínách jako jsou expozice, šum nebo bokeh efekt, ale třeba v nočním fotografování je novinka dokonce o bod lepší. Podobné to je u natáčení videa, kde má novinka se 111 body šestibodovou ztrátu na premianta značky.

Hlavní ústupek se tedy ukazuje být zoom. V této disciplíně získalo Xiaomi 12 Ultra „pouze“ 65 bodů, zatímco typ Mi 11 Ultra má bodů 100, starší Mi 10 Ultra dokonce 101 a přímý předchůdce Mi 11 Pro bodů 74. Tady se ukazuje, že navýšení rozlišení čipů v zásadě nehraje moc roli, když Xiaomi „zkrátilo“ zoom pouze na dvojnásobné přiblížení. Výkon teleobjektivu novinky tak DxO Mark hodnotí 79 body, předchůdce Mi 11 Pro měl 97 bodů, Mi 10 Ultra 133 bodů a Mi 11 Ultra 131 bodů. Podobně nepomáhá ani zmenšení úhlu záběru širokoúhlého snímače: za „širokáč“ má novinka 44 bodů, přitom přímý předchůdce se třináctimegapixelovým čipem, ale širším úhlem záběru, dostal 53 bodů a byl v této disciplíně blízký i typu Mi 11 Ultra, který za širokoúhlý foťák dostal bodů 54.

To jasně ukazuje, že samotné rozlišení není v hodnocení DxO Mark tak důležité jako výkon optiky. A svým způsobem je to správně, na druhou stranu se z hodnocení nedozvídáme, jak moc vlastně DxO Mark upřednostňuje samotné přiblížení oproti kvalitě takového snímku. Xiaomi 12 Pro tak má jisto jistě skvělý fotoaparát. Jen na úplné premianty ztrácí tím, jaký rozsah vůbec dovede předvést v případě širokoúhlého a zoomového objektivu. Což je něco, co vlastně nemusí řada uživatelů vůbec řešit. Papírově se svými parametry telefon loňskému typu Mi 11 Ultra přiblížil hodně a to může u zákazníků být větším lákadlem než fakt, jestli je zoom dvojnásobný nebo pětinásobný.