Nejsou to nejlepší přístroje, ani nemusí být nejvýkonnější nebo nejlépe vybavené. Ale pro nás jsou to ty nejzajímavější smartphony roku 2025. Sami jsme překvapeni, kdo je nejvíce inovativním výrobcem. Škoda, že u nás teď hraje až třetí housle.
Autor: Redakce s využitím AI (Nano Banana Pro)
Možná jste to uhodli, možná ne, ale tím největším inovátorem je Huawei. Něco ze své produkce v Česku prodává, ale s ohledem na embargo je to spíš rarita. Ovšem trojskládačka v druhé generaci Mate XTs do Česka nedorazí. Huawei je v tomto směru jasná jednička.
Autor: Huawei
Samsungu trvalo přes rok, než se také s trojskládačkou vytasil. Jméno zvolil příznačné – TriFold (trojskládačka) a telefon má trochu jinou konstrukci než huawei. Má třeba vnější displej, který huawei nepotřebuje. Co je však podstatné, ani tento přístroj se zatím v Česku neprodává.
Autor: Samsung
Uberme jednu část a máme tu klasické skládačky. Ty se nyní na trzích prosazují o něco lépe než véčka (druhý typ mobilů s ohebným displejem), protože inovace u véček v podstatě došly. Zde na snímku Honor Magic V5 a Samsung Fold 7.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A proč zrovna tyto dně skládačky jsou tak zajímavé? Protože jsou supertenké, v pase mají okolo devíti milimetrů, takže nejsou o moc silnější než běžný smartphone. V obou případech to jsou skvělé telefony.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Samsung musíme letos pochválit i za vlajkový S25 Ultra. Ne že by byl nějak zásadně revoluční, ale vlastně svůj koncept dotáhl k dokonalosti. Výborný telefon, který naplno využívá umělou inteligenci Samsungu. Což je stále mobilní lídr v tomto směru.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Samsung S25 Ultra fotí výborně, ale Huawei Pura 80 Ultra umí především u zoomu vyloženě kouzlit. Ano, i zde zasahuje AI, ovšem výsledky jsou impozantní. Tento telefon si v Česku koupit můžete a pokud hlavně fotíte a pak telefonujete, tak proč ne. S aplikacemi je to ovšem na draka.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Čínské značky se všeobecně v top segmentu snaží zaujmout. Vivo X300 Pro je sám o sobě skvělý fotomobil, navíc se však umí s příslušenstvím přetavit víc do foťáku než smartphonu. A pozor, ono příslušenství na fotce lze získat jako bonus k telefonu i na českém trhu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Véčka jsme už zkritizovali za v podstatě uzavřené inovace. Ale Motorola i tak umí. Značka, která kdysi véčka prosadila, má v nabídce dva modely. Levný Razr 60 (aktuálně extra levný) a luxusní Razr 60 Ultra na snímku. Ten třeba může mít kryt z opravdového dřeva. Vypadá parádně.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Motorola všeobecně umí nasadit až neuvěřitelně nízké ceny. Třeba jako na podzim s modelem Edge 50 Fusion. To je sice reinkarnace loňského modelu s trošku osekanou pamětí, ale s cenou pod čtyři tisíce je to nepřekonatelná nabídka mezi lacinými telefony.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Oppo Find X9 Pro je výborný přístroj, ale pro nás je zajímavější, že značka se po zhruba roční odmlce vrací na český trh. S ohledem na její technologické schopnosti je to dobrá zpráva.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A co Apple? Nebojte, i ten u nás zabodoval. Třeba tím modelem, který je podle všeho propadák. Ano, řeč je o modelu iPhone Air, tedy zcela novém supertenkém modelu. Ano, přístroj je s ohledem na konstrukci trochu ošizený, ale vlastně skvěle padne do ruky a snad jedinou výtku máme k menší baterii.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zde je iPhone Air se svým úhlavním sokem Samsungem S25 Edge. Ten přišel na trh o něco dřív a i on se neprodává zdaleka tak, jak si asi v Samsungu představovali. Příčiny jsou podobné, nám se víc líbí iPhone Air.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Xiaomi 17 Pro je jeden ze dvou přístrojů v našem výběru, který jsme neviděli naživo (druhým je Samsung TriFold, Huawei Mate XTs je fyzicky stejný jako námi vyzkoušený loňský model XT). A u Xiaomi nás zajímá, jestli tento iphonovsky pojmenovaný přístroj přijde příští rok do Evropy se zadním displejem, nebo bez něj.
Autor: Xiaomi
A ještě jeden Huawei. Jarní model Pura X je nezvyklé véčko, které se v zavřeném stavu drží na šířku, ale v otevřeném na výšku. Možná zásadní inovace véček, ale žádný další následovník zatím nepřišel.
Autor: Huawei
A na závěr dva modely, které nám dělají radost. Vpravo je nový základní iPhone 17, který dostal tolik vylepšení, že je to vlastně skvělá univerzální volba, a cena je s větší pamětí nižší než u loňského modelu. Vlevo je Pixel 10, další výborný kompaktní top model, kde můžeme kritizovat jen základní velikost paměti.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz