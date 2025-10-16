náhledy
Nějakou ochranu proti vodě má dnes skoro každý smartphone. Ale rozhodně ne každý můžete strčit do vody, aniž by se mu něco stalo. Na druhou stranu, takových, kteří by to podle výrobce měli přežít, je na trhu hodně. Pozor si však musíte dávat na vodu. Není totiž voda jako voda, proto poradíme, co vybrat
Autor: Realme
Ještě před několika lety byly voděodolné jen špičkové modely Samsungu, Applu a pár výjimek k tomu. Ale v posledních letech se čínští výrobci rozhodli, že voděodolnost bude jejich silnou stránkou. A tak dnes papírově kdejaký čínský telefon překoná zmíněné top modely Samsungu a Applu.
Autor: Oppo
Zhruba od loňska smartphony čínských značek masivně podporují normy IP69 a IP69K, čímž jsou na špičce. Ale co to vlastně znamená? IP (Ingress Protection) značí odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizích částic a vody.
Autor: Honor
První číslo za zkratkou IP znamená úroveň odolnosti proti vniknutí prachu do těla přístroje. Dnes drtivá většina přístrojů nese číslo 6, což znamená prachotěsnost. Zároveň se do těchto přístrojů nelze dostat běžným nástrojem. Telefony jsou buď lepené nebo šrouboané.
Autor: Huawei
Voděodolnost řeší druhé číslo a běžně se pohybujeme od čtyřky po devítku. IPx4 znamená odolnost proti stříkající vodě (10 litrů za minutu po dobu pěti minut). V praxi telefon zvládne déšt, mokré ruce, ale víc bychom nepokoušeli.
Autor: Honor
IPx5 znamená odolnost proti tryskající vodě, při průtoku 12,5 litru za minutu. V praxi je to o trochu lepší než předchozí, ale do sprchy to není. Tu by teoreticky mohl vydržet telefon plnící normu IPx6 (tryskající voda s průtokem 100 litrů za minutu).
Autor: Motorola
Plnou voděodolnost by měly plnit mobily s normou IPx7 až IPx9. Pokud tuto normu plní, tak by v případě nejnižší IPx7 měl telefon vydržet ve vodě do hloubky jednoho metru po dobu třiceti minut.
Autor: Realme
Vrcholem je IPx8, kde však detaily určuje výrobce. Obvykle to značí výdrž bez poškození do hloubky dvou metrů po dobu jedné či dvou hodin. IPx9 a IPx9K znamená odolnost proti horké tlakové vodě. Vlastně by takový mobil mělo jít umýt „wapkou“.
Autor: Honor
Výrobci se voděodolností hodně chlubí, z obrázků se jejich telefony koupou ve vodě. Dřív pod hvězdičkou rovnou psali, že proniknutí vody ruší záruku, dnes trvají na tom, že voda musí být sladká, čistá, atd…
Autor: Honor
Takže můžeme hodit telefon do vody? No, zkuste to, ve vaně a vlažné vodě by se mu snad nic stát nemělo. Moře určitě ne, jezero by vydržet měl také. Samozřejmě jen když plní příslušnou normu.
Autor: Honor
Mimochodem, norma IP neříká nic o odolnosti telefonu proti pádu či jinému mechanickému poškození. To určují jiné normy (americká vojenská MIL-STD 810), které si však výrobci často vykládají různě.
Autor: Honor
Evropská unie zavedla od loňska eko štítky, které řeší jak spotřebu, tak další parametry telefonů. Zde je příklad, uvedený telefon plní normu IP68, takže je prachotěsný a voděodolný (zhruba do dvou metrů několik hodin). A je i odolný proti pádům v úrovni B, což je slušné.
Autor: Mobil.iDNES.cz
V každém případě, nějaká úroveň odolnosti proti vniknutí vody neznamená, že telefon bude drahý. Pokud vezmeme nejnižší prezentovanou úroveň IPx4, tak nejlevnější takový telefon koupíte už od 2 200 korun. Je to Motorola G06 a přesná specifikace odolnosti je IP64. Takže je i prachotěsná. Jen doporučujeme koupit o něco dražší verzi s větší pamětí.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Pokud budeme hledat nejlevnější smartphony na trhu plnící normu IP68, tak můžeme začít u Xiaomi Redmi Note 15 Pro.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Redmi Note 15 Pro není low-end, je to telefon nižší střední třídy, vyjde od 5 700 korun. To platí pro předchozí fotografii a černý telefon. Tento modrý je verze s podporou 5G a ta stojí od 6 500 korun. Odolnost je však stejná, výbava se pak docela liší.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Normu IPx6 plní minimum přístrojů, takže můžeme rovnou na IPx7 (v drtivé většině jsou už smartphony klasické koncepce prachotěsné, takže můžeme uvádět IP67). Plnění této úrovně je typické pro modely řady A od Samsungu. Vlastně jsou už voděodolné, můžete je do sladké vody položit.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na předchozím obrázku byl Samsung A26 5G, což je loňský model nižší střední třídy dnes za 6 600 korun, zde je pak se stejnou normou IP67 model A56, který stojí okolo 11 000 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
No a jsme u plnohodnotné voděodolnosti, tedy normy IPx8, v drtivé většině IP68. A zajímavé je, že nejlevnější telefony plnící tuto normu jsou znatelně levnější než telefony plnící nižší normy IPx5 a IPx7. Motorola Edge 50 Fusion je telefon za čtyři tisíce.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Motorola není jediným levným modelem plnícím normu IP68 s cenou pod 5 000 korun. Zcela běžné je IP68 u telefonů od 6 500 korun, což je i případ modelu M8 5G od značky Poco.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pokud si říkáte, že tento telefon jsme vám už ukazovali tak ano, Poco M8 5G vypadá hodně podobně jako Xiaomi Redmi Note 15 5G. Výbava je však jiná a odolnost také.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
I skládačky jsou voděodolné a plní normu IPx8. Jen nejsou obvykle prachotěsné, odolají jen větším objektům. Celkově tak plní normu IP48. Jako zde na fotografii Motorola Razr Fold, což je úplná novinka.
Autor: Mobil.iDNES.cz
A opět cenový paradox, Motorola G56 stojí 4 500 korun a plní normu IP69. A není v tom sama. V praxi je však prostá voděodolnost stejná jako u modelů plnících jen IP68. Ostatně, výrobci uvádí plnění obou norem souběžně. Tato Motorola vydrží i tlakovou myčku, ale to je spíš bonus, ne něco nutného.
Autor: Motorola
Tlakové vodě odolají třeba i loňské modely Realme 14 Pro a Pro+. Ten levnější seženete od sedmi tisíc korun.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
A máme tu na první pohled nejvyšší odolnost podle normy IP69K. Jenže prakticky značí IP69 a IP69K stejnou odolnost, jen jsou definované podle jiných norem. V praxi u mobilu je to zbytečné řešit. Ale když budete hledat v katalogu levný mobil s vysokou odolností proti vodě, tak zaškrtněte i IP69K a vyleze vám Nubia Air za 3 900 korun. S 5G a solidní výbavou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Případně IP69K zvládá i Honor Magic 8 Lite, který aktuálně stojí okolo 6 800 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Specifickou kategorií jsou pancéřované telefony. Ty mají obecně vysokou odolnost proti poškození při pádech a podobně, ale samozřejmě jsou i voděodolné. Jako například Ulefone Armor 30 Pro za přibližně 10 000 korun. Jen počítejte s nadrozměrným tělem a v poměru k ceně se slabší výbavou.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz