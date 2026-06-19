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Co se stane s vaším smartphonem, když spadne do vody. Rozhoduje jedno číslo
Češi si teď na iPhony nejčastěji stahují tyto aplikace. Některé překvapí
Chcete vědět, které aplikace právě teď frčí v českých iPhonech? Sestavili jsme přehled nejstahovanějších aplikací zdarma pro systém iOS, a to jak celkové pořadí 25 nejpopulárnějších aplikací, tak...
KVÍZ: Uděláte maturitu z mobilů? Není to vůbec nic snadného
Myslíte si, že o mobilech a všem okolo nich víte vše? Otestujte si své znalosti v naší mobilové maturitě nanečisto. Čekají na vás snadné, ale i záludné otázky. Výsledkem budete možná překvapeni.
Pašují alkohol na stadiony v mobilech. Šetří tak hodně peněz
Ceny občerstvení jsou na aktuálním MS ve fotbale dost vysoké. Až na výjimky je vlastně jedno, jestli se chcete osvěžit v Mexiku, Kanadě nebo v USA. Tamní fanoušci jsou na vysoké ceny zvyklí, a proto...
Geniální maličkost. Tuto věc jsme neviděli už opravdu dlouho a není jediná
Krátce jsme si vyzkoušeli celkem zajímavou novinku značky Nubia, herní telefon Neo 5 GT. Telefon se pyšní řadou unikátních prvků, ovšem mezi nimi se našel jeden, který nás překvapil. Design zadních...
Tato kravinka k mobilu nás nadchla. Určitá skupina zákazníků to bude milovat
Může to být placka na klopu bundy, může to být přívěsek na kabelku nebo na klíče. Ale především to je přídavný hledáček fotoaparátu. Oppo představilo drobnost, která při nízké ceně může být velmi...
I Apple má propadák, je o třetinu levnější. Víme, jak to s ním bude dál
Podle obvykle dobře informovaného novináře Apple připravuje nástupce modelu, kterému se nedaří. Jeho cena klesla o třetinu, což je u produktů Applu nevídané. Novinka by měla přijít na trh až příští...
Co se stane s vaším smartphonem, když spadne do vody. Rozhoduje jedno číslo
Nějakou ochranu proti vodě má dnes skoro každý smartphone. Ale rozhodně ne každý můžete strčit do vody, aniž by se mu něco stalo. Na druhou stranu, takových, kteří by to podle výrobce měli přežít, je...
Pozor, iPhony zdraží, varuje odcházející šéf Applu
S nákupem nového zařízení od Applu si pospěšte. Firma oznámila, že se chystá zvýšit ceny svých produktů, a to z důvodu růstu nákladů na paměťové čipy. V rozhovoru s listem The Wall Street Journal...
Pašují alkohol na stadiony v mobilech. Šetří tak hodně peněz
Ceny občerstvení jsou na aktuálním MS ve fotbale dost vysoké. Až na výjimky je vlastně jedno, jestli se chcete osvěžit v Mexiku, Kanadě nebo v USA. Tamní fanoušci jsou na vysoké ceny zvyklí, a proto...
V Česku by mohl platit plošný zákaz mobilů ve školách. Odborníci to podporují
Vláda Andreje Babiše plánuje na českých školách zavedení plošného zákazu mobilních telefonů. Přinést by jej měl poslanecký návrh zákona, který má vstoupit k projednání do Poslanecké sněmovny. Národní...
Změnu šéfa vymyslel Apple dobře. Bude se však líbit zákazníkům?
Nastanou u Applu změny? Po patnácti letech v jeho čele končí šéf firmy Tim Cook, který tak naposledy odstartoval tradiční vývojářskou konferenci WWDC. Jeho vystoupení bylo poměrně tradiční a novinky,...
Tato kravinka k mobilu nás nadchla. Určitá skupina zákazníků to bude milovat
Může to být placka na klopu bundy, může to být přívěsek na kabelku nebo na klíče. Ale především to je přídavný hledáček fotoaparátu. Oppo představilo drobnost, která při nízké ceně může být velmi...
KVÍZ: Uděláte maturitu z mobilů? Není to vůbec nic snadného
Myslíte si, že o mobilech a všem okolo nich víte vše? Otestujte si své znalosti v naší mobilové maturitě nanečisto. Čekají na vás snadné, ale i záludné otázky. Výsledkem budete možná překvapeni.
Češi si teď na iPhony nejčastěji stahují tyto aplikace. Některé překvapí
Chcete vědět, které aplikace právě teď frčí v českých iPhonech? Sestavili jsme přehled nejstahovanějších aplikací zdarma pro systém iOS, a to jak celkové pořadí 25 nejpopulárnějších aplikací, tak...
Léto ovládnou neomezená data. O2 i Vodafone dočasně vylepší tarify
Operátoři O2 a Vodafone představili své letošní letní nabídky. Shodně se v nich zaměřují na neomezená data, která si jejich zákazníci o letních měsících dostatečně užijí. O2 přidává i soutěž.
Vypálí Samsung Applu rybník? Může ho předběhnout u nejočekávanějšího iPhonu
Samsung na léto chystá velké představení novinek. A tradičně půjde o skládací telefony. Novinek bude víc a v řadě Z Fold 8 rovnou dvě. Což se tak nějak očekávalo, ale s blížícím se termínem akce se...
Kterou legendu preferujete? Tyto značky si donedávna pořizovali jen profíci
Čínské značky se v poslední době předhánějí v tom, která uvede ten nejlepší a nejvybavenější fotomobil. A přidávají k nim i extrémní fotografické příslušenství. Porovnali jsme, co nabízí Oppo Find X9...