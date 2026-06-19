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Co se stane s vaším smartphonem, když spadne do vody. Rozhoduje jedno číslo

Jan Matura
Nějakou ochranu proti vodě má dnes skoro každý smartphone. Ale rozhodně ne každý můžete strčit do vody, aniž by se mu něco stalo. Na druhou stranu, takových, kteří by to podle výrobce měli přežít, je na trhu hodně. Pozor si však musíte dávat na vodu. Není totiž voda jako voda.
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