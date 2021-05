Výhodná levná střední třída od nové značky. Test Vivo Y70

Vivo zatím na českém trhu nabízí jen cenově dostupné modely, vybavenější kousky se na trh teprve chystají. Mezi zatím dostupnými přístroji je Vivo Y70 tím nejvybavenějším typem, byť žádné rekordy ve výbavě nebo výkonu od něj očekávat nemůžeme.

Co tedy za své peníze dostanu?

Zato je ale přeborníkem v poměru výkon/cena. Za částku pod pět tisíc korun (aktuálně asi za 4 900 se slevou) získají zájemci moderně vybavený smartphone bez zásadních nedostatků, ovšem také bez překvapivých plusů. To je možná největší (a trochu neoprávněná) kritika směrem k tomuto modelu: bojuje opravdu především cenou, zaujmout v kontextu konkurence něčím jiným moc neumí. Jenže na druhou stranu taková prostě nižší střední třída je: výstřelky ve výbavě se tu nenosí, telefony mají mít to hlavní – a to Vivo Y70 má.

Plusy a mínusy Proč koupit? výhodná cena

dobrý výkon

rychlé nabíjení

Proč nekoupit? anonymní design

horší čitelnost na slunci

v porovnání s konkurencí podprůměrný foťák Kdy? V prodeji Za kolik? 4 900 Kč

Když Vivo s tímto modelem vstupovalo v únoru na český trh, stál model šest tisíc, aktuální cena, která dovede být i o tisíc korun nižší, tak je velmi lákavá. Uživatel za tuto částku dostane telefon se 6,44palcovým AMOLED displejem s integrovanou čtečkou otisků prstů a FullHD+ rozlišením, solidní porcí 8 GB RAM i 128 GB vnitřní paměti, procesor Snapdragon 665 nebo trojitý fotoaparát, u kterého jsou ale dva snímače jen reklamní pozlátko. Baterie má kapacitu solidních 4 100 mAh, telefon má USB-C konektor i sluchátkový jack a pojme dvě SIM a k tomu microSD kartu (slot tedy není sdílený). Na nic důležitého se tu tedy nezapomnělo a to je dobře.

Co mohu od nové značky očekávat?

Vivo je čínská značka, která má původ v koncernu BBK Electronics, ovšem tvrdí, že je dnes na tomto koncernu nezávislá (stejně jako Realme; další nezávislou větev tvoří Oppo a OnePlus coby koncern Oplus). Je to rychle rostoucí a ambiciózní značka s kvalitní technikou, která chce klást důraz na dostupnost modelů a zároveň dobrou péči o zákazníky.



Jak to s tou péčí bude, ovšem ukáže až čas, zatím se firma snaží u nás na trhu uchytit. A prostřednictvím modelů, jako je Y70, by jí to mohlo jít dobře: je to svižný a dobře funkční smartphone s relativně čistým operačním systémem Android: v balení měl telefon Android 10, ale dostal aktualizaci na Android 11.

Design se vám líbí?

Vivo Y70 působí jako smartphone vyšší cenové kategorie, cenovku z nižších pater byste mu rozhodně netipovali. Ne, tělo nemá kovový rám a záda jsou z plastu místo skla, jenže v praxi je to vlastně lepší a praktičtější řešení, které bude odolnější při pádech. Design bychom z tohoto hlediska ovšem nazvali spíš praktickým než stylovým – byť se záda snaží Vivo ozvláštnit drobným barevným přechodem z černé do šedé a také barevnými odlesky do modré barvy, nejsou celkové tvary ani pojetí nic, co bychom už neviděli snad stokrát. Tělo telefonu je příjemně tenké, tloušťka 7,8 mm a příjemné zaoblení pomáhají tomu, že přístroj i navzdory půdorysu 74,1 x 161 mm padne docela dobře do ruky.

Co vám na něm vyhovuje?

V úvodu jsme řekli, že Vivo Y70 nemá žádné dramatické výhody, ovšem jeho hlavní výhodou je, že nabídne uživateli řadu praktických drobností, které mnozí konkurenti nemají. Malý kapkovitý výřez displeje začíná být samozřejmostí, ovšem solidní porce RAM i uživatelské paměti zatím v dané cenové hladině už tak ne. Líbí se nám, že displej má standardní rozlišení 2 400 x 1 080 pixelů, v tomto ohledu se nešetřilo. Skvělá je přítomnost rychlého nabíjení s výkonem 33 W. Oceňujeme i přítomnost silikonového pouzdra v balení s telefonem.

A co se vám nelíbí?

Trochu nás štve čtečka otisků prstů, která je podle našeho názoru v displeji umístěna příliš nízko u spodního okraje – z hlediska ergonomie by se nám líbila čtečka o trochu výš, aby na ni palec „přistál“ přirozeně, takhle je nutné se i po nějaké době používání na čtečku trefovat a rychlost rozpoznání tak nemusí být vždy ideální.



Displeje se týká i další kritika: krásně barevný AMOLED panel s dobrým rozlišením má totiž trochu nižší maximální jas a na slunci není úplně nejlépe čitelný. A za drobný podfuk považujeme ten trojitý fotoaparát.

Co je s foťákem?

Nic zásadního, jen ony tři čočky jsou tu skutečně jen jako marketingové lákadlo: vedle hlavního objektivu jsou tu totiž dva dvoumegapixelové snímače – jeden má poskytovat data o hloubce ostrosti, druhý slouží k pořizování makro snímků. Ani jeden z nich vlastně k ničemu není: makro fotky jsou otřesné, o bokeh efekt by se v dané úrovni postaral i dobře vyladěný software foťáku s jednou čočkou. Takže za takový vlasně můžeme fotoaparát modelu Vivo Y70 považovat.

Na druhou stranu vzhledem k ceně, za kterou lze telefon sehnat, si není moc nač stěžovat: podobné „triky“ používají u levných modelů i ostatní výrobci. Co se kvality samotného foťáku týče, hlavní snímač má rozlišení 48 megapixelů, vytváří běžně dvanáctimegapixelové snímky a světelnost optiky je velmi dobrých f/1,8. Teoreticky by tedy kvalita mohla být fajn, ale podle nás za řadou soupeřů ze střední třídy zaostává. Jenže většinou to budou dražší soupeří, pokud budeme uvažovat s aktuální cenou asi 4 900 korun, pak je foťák vlastně docela dobrý.

Co baterie?

Rychlé dobíjení, které zajistí nabití z nuly na 65 % za pouhých 30 minut, jsme již zmínili. Kapacitu 4 100 mAh také. Obojí znamená, že v praxi se o výdrž uživatel nemusí moc strachovat: telefon vydrží perný den nebo dva méně intenzivní dny používání, v případě potřeby je ale možné kdykoli ho rychle dobít. Zásadní v tomto případě je, že v balení je ona patřičná nabíječka, nic není potřeba dokupovat.

Mám si ho pořídit?

Už s původní cenou 6 000 korun bylo Vivo Y70 velmi zajímavým smartphonem. Teď je ovšem se slevovými kupony u některých prodejců dostupné i za 4 900 korun, což je hodně lákavá částka. Za ni už snad ani nemůžeme moc kritizovat jen trochu podprůměrný fotoaparát a displej s horším jasem – jsou to ústupky, které lze za takovou cenu docela pochopit. Žádný smartphone není dokonalý, natož takto levný smartphone.

Soupeřů je na trhu ovšem samozřejmě spousta. Ovšem třeba Motorola Moto G9 Power nebo Xiaomi Redmi 9T, které koupíte zhruba za stejnou cenu jako Vivo Y70, mají horší displej, podstatně horší výkon a pomalejší nabíjení. Ale bodují aspoň obří baterkou (shodně 6 000 mAh). Levný Samsung Galaxy M12 také není výbavou pro Vivo Y70 soupeřem, přitom je o dvě stovky dražší.

Zajímavou alternativou je třeba Xiaomi Redmi Note 9S s výkonnějším procesorem (ale méně RAM), větší baterií i větším displejem, ale jen Androidem 10, které stojí o 300 korun víc než Vivo. Podobně zajímavé Redmi Note 10 stojí pět tisíc, starší Realme 7 lze koupit také za tuto částku a Vivu umí konkurovat hezky. Plně konkurenceschopná je také Motorola One Fusion+, která vyjde na 5 300 korun. Kdo chce odpovídající Samsung, musí sáhnout do kapsy pro šest tisíc korun a pořídit model Galaxy A32 (ten bude mít v praxi určitě lepší foťák).