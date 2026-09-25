Nový špičkový fotomobil mění strategii. Chce víc potrápit iPhone

Nové špičkové Vivo X500 Pro Max a kompaktnější Vivo X500 Pro se od sebe liší méně než dřívější větší a kompaktní modely značky. Už to je jeden z důkazů toho, že chce Vivo víc konkurovat Applu a jeho špičkovým iPhonům 18 Pro a Pro Max, které se ve výbavě liší v podstatě jen velikostí (a rozlišením) displeje a kapacitou baterie.
U Viva je přece jen rozdílů víc, ale je to dáno také tím, že se i tentokrát snažila značka vmáčknout do těla smartphonů maximum možné fotografické techniky. Technický základ modelů Vivo X500 Pro a Pro Max je ale stejný: mají 2nm procesor MediaTek Dimensity 9600 Pro, využívají Android 17 s prostředím Origin OS 7 a slibují pět let aktualizací systému.
Přístroje mají jednotný design s tělem s kovovým rámem a podle provedení záda ze skla nebo z plastu vyztuženého skelnými vlákny. Nechybí odolnost podle IP69. Oba telefony kladou důraz na kvalitu fotoaparátu a jím produkovaných snímků, zároveň se chlubí obřími bateriemi, v detailech se ale výbava liší.
Menší a větší
Kompaktní Vivo X500 Pro má displej s úhlopříčkou 6,36 palce a rozlišením 2 660 × 1 216 pixelů. AMOLED panel zvládá špičkový jas až 4 500 nitů. Do těla smartphonu se vešla baterie s kapacitou 6 510 mAh, což je u přístroje s rozměry 151,8 × 71,9 × 8,1 mm a s hmotností 192 (nebo 197 – podle provedení zad) gramů opravdu špičková hodnota.
Vivo X500 Pro Max pak přináší 6,85palcový panel s rozlišením 1 440 × 3 168 pixelů a maximem jasu na 4 400 nitech. V jeho těle s rozměry 163,3 × 76,8 × 8,1 mm a s hmotností 225 (nebo 229) gramů je baterie s obří kapacitou 8 000 mAh.
Jsme zvědaví, jak tomu bude u evropských provedení – na zjištění budeme čekat jen asi měsíc, Vivo má v Evropě své novinky představit 27. října. U loňských modelů ale byly kapacity baterií nižší, což byl jakýsi trend kvůli některým pravidlům v EU. Konkurence ale od té doby už nabídla přístroje s neošizenou kapacitou baterie, takže i Vivo by se mohlo v tomto ohledu snažit. Jinak oba přístroje podporují nabíjení po kabelu výkonem až 90 W a 40W bezdrátové nabíjení.
Důraz na fotky, ale i video
U sestavy fotoaparátů mají novinky shodné ty hlavní a širokoúhlé. Ve všech případech jde o 50megapixelové foťáky. Hlavní má senzor s velikostí 1/1,28 palce a optiku se světelností f/1.57 a pokročilou stabilizací. Tady se podle modelu (a prostorových možností) liší její rozsah: Vivo slibuje stabilizaci na úrovni gimbalu, u modelu Pro s rozsahem 1,5 stupně, u Pro Max pak 3 stupně. Širokoúhlý foťák má v obou případech automatické ostření a světelnost optiky f/2.0. Rozlišení 50 megapixelů mají i přední fotoaparáty s automatickým ostřením u obou modelů.
Větší odlišnosti najdeme u teleobjektivů. Kompaktní model X500 Pro má 3,5násobné optické přiblížení a čip s rozlišením 64 megapixelů, světelnost optiky je f/2.0. Model X500 Pro Max má z hlediska megapixelů i fyzických rozměrů větší čip: 200megapixelový senzor má úhlopříčku 1/1,4 palce, což znamená, že zoom má fyzicky větší čip, než mnohé konkurenční smartphony mají u hlavního fotoaparátu. Optika opět nabízí 3,5násobné přiblížení, širší jsou tu ale možnosti následného hybridního zoomu. Světelnost je f/2.7.
Vivo ve svých materiálech zdůrazňuje, že se smartphony půjde použít i různé telekonvertory pro ještě intenzivnější přiblížení scény. Model X500 Pro Max v tomto případě podporuje i nový telekonvertor Telephoto Extender Gen 2 Ultra s ekvivalentem 400 mm ohniskové vzdálenosti. K 3,5násobnému zoomu tak přidává ještě další 4,7násobné zvětšení. Menší 200mm telekonvertor pak přináší kompaktní rozměry a funguje v 10 různých režimech focení.
U novinek Vivo také klade důraz na schopnosti telefonů při natáčení videa. To je oblast, kde Apple se svými iPhony neustále vede, takže na ni Vivo pro tentokrát zapracovalo. Novinkou jsou filmové barevné styly vyladěné se společností Zeiss, která tradičně na fotoaparátech v telefonech Vivo s čínskou značkou pracuje.
Další novinky a jedno překvapení
S uvedením novinek představilo Vivo i trochu obyčejnější model X500, ten ale nebude dostupný v Evropě. Přístroj má 6,59palcový displej, obyčejnější procesor MediaTek Dimensity 9600M (v podstatě loňský Dimensity 9500) a baterii s kapacitou 7 500 mAh. Trochu obyčejnější jsou fotoaparáty, byť v počtu megapixelů odpovídají těm u modelu X500 Pro. Zdá se, že v případě tohoto typu o moc evropští zákazníci nepřijdou.
Překvapením je ale uvedení jiného smartphonu do Evropy. Vivo tu začne 27. října prodávat svůj špičkový smartphone s ohebným displejem X Fold6, který vám brzy představíme podrobněji. Cenu zatím Vivo neoznámilo, předprodej ale startuje 16. října, tehdy se cenu dozvíme. Vivo také do Evropy uvede další produkty, například sluchátka Vivo Buds Ultra, Buds Clip a Headphone Studio.