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Čínští výrobci smartphonů se předhánějí, kdo bude mít lepší fotomobil. Hned dvě novinky na tomto poli teď do Evropy uvádí značka Vivo. My jsme v den premiéry, pro kterou si Vivo zvolilo španělské Tenerife, oba smartphony vyzkoušeli a přinášíme naše první dojmy.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vivo do Evropy uvádí dva smartphony z nové série X500, kterou představil už koncem září v Číně. Evropské varianty se od čínských liší jen minimálně, i když u většího a dražšího modelu je tu opět jeden ústupek. Ale není tak vážný, jako u předchůdce.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Obě novinky Vivo začíná ihned předprodávat, k zákazníkům by se první kousky měly dostat 16. listopadu. To ale záleží na tom, jaké konkrétní balení s telefonem si zákazník objedná. Kdo totiž bude chtít rozšiřující příslušenství se zvýhodněnou cenou, bude si muset nejspíš počkat až do 1. prosince.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Novinky se jmenuji Vivo X500 Pro a Vivo X500 Pro Max, aby to nebylo tak jednoduché, navazují vlastně na loňské modely Vivo X300 a X300 Pro. Menší X500 Pro je tedy nástupcem „obyčejné“ X300, větší X500 Pro Max navazuje na X300 Pro.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Snad v rámci ospravedlnění změny názvu (princip teď kopíruje špičkové iPhony) k sobě mají novinky designově ještě blíže, než měli předchůdci. Výstupky fotoaparátů jsou výrazné, i když se v každém z dvojice telefonů ukrývá trochu jiná technika.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Do ruky samozřejmě lépe padne menší X500 Pro, které je samo o sobě špičkovým telefonem. Displej s úhlopříčkou 6,36 palce zvládne maximální jas 4 500 nitů a čitelnost na slunci je výborná.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Sestava fotoaparátu je tu trojitá, stejně jako u většího sourozence. Hlavní foťák má 50 megapixelů a světelnost f/1.6, stejným rozlišením disponuje i širokoúhlý fotoaparát. Optický zoom je tu 3,5násobný a rozlišení čipu je 64 megapixelů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Uvnitř těla telefonu najdeme baterii s kapacitou 6 510 mAh, což je mimochodem více, než kolik měl loňský model Vivo X300 Pro. Ten dostal v Evropě „osekanou“ baterii s kapacitou 5 440 mAh. Kompaktní typ ho tak letos překonává, což je příjemné překvapení.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Trochu jinak je to u většího a špičkového modelu X500 Pro Max. Ten má sice také baterii s fajn kapacitou, ale oproti domácímu trhu je v Evropě kapacita přeci jen nižší. Zatímco v Číně se Vivo X500 Pro Max prodává s baterií s 8 000 mAh, v Evropě je to 6 750 mAh – tedy ne o moc víc, než u kompaktního typu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Důvod k tomuto kroku Vivo neuvádí, na druhou stranu telefon už mámě nějakou dobu k dispozici a stěžovat si na výdrž baterie rozhodně nemůžeme. V praxi je u obou novinek rozhodně výrazně lepší než u loňského Viva X300 Pro.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jinak je Vivo X500 Pro Max v Evropě stejně špičkově vybavené, jako doma v Číně. Displej s úhlopříčkou 6,85 palce zvládá maximální jas 4 400 nitů, což je nepatrně méně, než kolik umí menší X500 Pro. Ale v praxi to znát není a čitelnost je opět výborná.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Sestava fotoaparátů je u většího modelu X500 Pro Max trochu bohatší. Hlavní i širokoúhlý fotoaparát jsou sice stejné jako u menší novinky, ale X500 Pro Max má účinnější stabilizaci a především lepší techniku teleobjektivu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Čip teleobjektivu má totiž rozlišení 200 megapixelů a je fyzicky větší než čip v menším modelu se 64 megapixely. To samozřejmě zlepšuje schopnosti telefonu zoomovat s využitím AI kouzel, zároveň je tu také účinnější stabilizace obrazu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Schopnosti obou fotomobilů dovede vylepšit fotografické příslušenství. Vivo s novinkami uvádí i dva teleobjektivy, menší s ohniskovou vzdáleností ekvivalentní 200 mm a větší s ekvivalentem 400 mm.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Menší objektiv pasuje na oba modely, větší je určený pouze pro větší typ X500 Pro Max. Oba objektivy s patřičným krytem bude možné dokoupit, v některých případech ale budou i součástí zvýhodněného balení.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ceny novinek jsou extrémní. Vivo X500 Pro stojí od 33 999 korun, ale úvodní slevový kód cenu srazí na 31 999 korun a k tomu lze využít ještě výkupní bonus 2 000 korun. K tomu dá vivo zájemcům 50 % slevu na set s krytem, teleobjektivem a šňůrkou. Model X500 Pro Max začíná cenou na 39 990 korunách (512 GB), využít jde výkupní bonus 3 000 korun. Vivo nabízí i variantu s 1 TB paměti, tady je cena 42 999 korun a v předprodeji o tisíc korun nižší. X500 Pro Max pak půjde (s dostupností od 1. prosince) pořídit i v setu s krytem a objektivem: verzi s 512 GB za 46 999 korun (akční cena s úvodní slevou 2 000 korun) a objektivem se 400mm ohniskovou vzdáleností, variantu s 1 TB paměti za 58 999 korun (opět po dvoutisícové slevě), tady zájemce dostane oba objektivy.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
To jsou vpravdě extrémní ceny, za které uživatel dostane opravdu špičkové fotomobily. Toto je ukázka záběru scény hlavním fotoaparátem modelu X500 Pro Max.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Takto vypadá stejná scéna v hledáčku s 3,5násobným optickým přiblížením telefonu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
A tady je po nasazení teleobjektivu s jeho základním přiblížením na úrovni 400 mm ekvivalentu kinofilmu. Radost z foťáků nám ale zatím kazí fakt, že telefony náhodně při focení volí nepoužitelné nízké rozlišení. Proto vám zatím neukážeme ucelenou sérii fotek. Jednu menší ale pro vás máme.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Toto je fotografie pořízená hlavním fotoaparátem menšího a levnějšího modelu X500 Pro. To je kousek, který s úvodní slevou podle nás dává ve stávající konkurenci docela smysl, X500 Pro Max je už hodně drahý, obzvlášť s příslušenstvím.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Foťák modelu X500 Pro lze vylepšit teleobjektivem (v úvodní akci bude X500 Pro a dokoupený teleobjektiv pořád levnější než samotný X500 Pro Max), pak vypadá základní zoom stejné scény takto.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Teleobjektiv v menším provedení je příjemně kompaktní, takže ho s sebou bude snadné nosit. Zoom na úrovni 800 mm už je přitom opravdu velké přiblížení a snímky vypadají velmi dobře. V tomto podání je ve snímku hodně AI vyhlazovacích zásahů, ty lze ale omezit.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Aplikace fotoaparátu modelu X500 Pro nabízí při nasazení teleobjektivu maximální zoom na úrovni ekvivalentu 1 600 mm kinofilmu. Ale zoomovat lze ještě dál, až na hranici 5 400 mm, to už se ale kvalita docela ztrácí.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz