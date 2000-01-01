Čínská značka Vivo uvedla na český trh svůj špičkový smartphone X300 Ultra. Je to poprvé, co se tu nejvybavenější model značky prodává. Firma si za něj nechá pořádně zaplatit, ale zájemci mohou získat rozsáhlou sadu příslušenství, která ze smartphonu udělá špičkový nástroj pro natáčení videa. Na sbalení všeho jsou potřeba dvě „kabelky“.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Prodejní balení Viva X300 Ultra sice vypadá trochu jinak, než jak telefon s příslušenstvím dorazil k nám, ale celá sada vydá na obří tašku a je to několik krabic. Tolik příslušenství jsme asi k jednomu modelu smartphonu zatím neviděli.
Už samotný telefon stojí za pozornost. X300 Ultra je ještě o něco vybavenější než model X300 Pro, má především vylepšený fotoaparát a větší baterii. Vivo jím ovšem cílí hlavně na uživatele, kteří nechtějí jen fotit, ale také natáčet video.
Smartphone má špičkový 6,82palcový displej, hlavní fotoaparát a teleobjektiv s rozlišením 200 megapixelů, širokoúhlý foťák s 50 megapixely, velkou 6 600mAh baterii, 1 TB vnitřní paměti a v aplikaci foťáku také speciální mód pro profi natáčení videa.
Už cena samotného telefonu je hodně vysoká. Vivo X300 Ultra samotné stojí 46 999 korun, to je o 12 tisíc víc než už dostatečně špičkové Vivo X300 Pro. Za příplatek dostane uživatel dvojnásobek paměti a zmíněné prvky výbavy navíc.
V balení s telefonem najde uživatel první kousek příslušenství: silikonový kryt na telefon. Ten je v barvě přístroje, což je sympatické. Kryt totiž nebude žloutnout tak jako průhledné kryty.
S nasazeným krytem to Vivu X300 Ultra sluší, ale vypadá trochu obyčejněji než bez něj.
Už tak vysokou cenu smartphonu mohou navýšit různé sady příslušenství. Vivo nabízí v podstatě dvě: telefon v balíčku s fotografickou sadou vyjde na 56 999 korun, sestava držáků SmallRig pro snazší natáčení videa pak vyjde oficiálně na 9 999 korun, ale aktuálně s kupónem na polovinu. Celkově tak za Vivo X300 Ultra se vší výbavou můžete zaplatit 62 tisíc korun. To z něj dělá jeden z nejdražších, ale také nejbohatěji vybavených a nastrojených smartphonů na trhu.
Většina uživatelů si z hlediska příslušenství vystačí se zmíněným fotografickým kitem, se kterým telefon vyjde na oně necelých 57 tisíc. Sestava fotografického kitu je opravdu bohatá.
V balení je kromě krytu na telefon i bateriový grip, který slouží k ovládání přístroje při natáčení videa nebo fotografování.
Má vlastní USB-C na nabíjení a také tu nechybí závit na stativový šroub.
Ve fotografickém kitu nechybí samozřejmě kryt, ke kterému se dá přídělat onen grip a který má výměné předsádky pro instalaci standardních 67mm filtrů nebo pro umístění teleobjektivu.
Teleobjektiv je další součástí fotografického kitu. Objektiv už Vivo nabízelo k modelu X300 Pro, ale tentokrát je tu nová verze.
Druhá generace přídavného teleobjektivu prodlouží ohniskovou vzdálenost na 400 milimetrů.
Součástí fotografického kitu je také prstenec pro uchycení celé sady na stativ.
Prstenec jde nainstalovat na teleobjektiv a srkze něj pak jde telefon „postavit“ na tradiční stativ. Stejně jako bateriový grip má totiž prstenec závit pro stativový šroub.
K fotografickému kitu dostane zájemce také první kabelku: do ní se dá pohodlně sbalit veškeré příslušenství, které kit obsahuje. Součástí kabelky je i malá taštička.
Poslouží k bezpečnému uskladnění výměnných předsádek a také krytek objektivu. Snižuje se tak riziko ztráty těchto drobných předmětů.
Druhý stupeň dodatečné výbavy si pak mohou zájemci ke smartphonu pořídit zvlášť. Jde o sadu pro snazší natáčení videa od značky SmallRig. Sada je přitom šita přímo na míru modelu X300 Ultra.
Uvnitř najdeme velký rám pro osazení telefonu a dalšího příslušenství, dva boční gripy, spodní držák se stativovým šroubem a jeden držák na horní část, kam lze umístit třeba powerbanku. Nechybí ani malý kabel na propojení.
Telefon v sadě SmallRig se pak promění v profesionální nástroj pro tvorbu videa. Jde hlavně o komfortní držení přístroje v obou rukou a snadné připojení veškerého příslušenství.
Součástí sady SmallRig je i aktivní větrák, který při natáčení videa pomáhá s chlazením telefonu. Větrák lze napájet z USB-C přístroje, nebo z externí powerbanky pomocí přiloženého kabelu.
Sada SmallRig pak umožňuje i použití teleobjektivu, je to právě proto, že je připravena na míru telefonu. Ale v balení je i obyčejná objímka, která teoreticky umožní univerzálnější použití tohoto držáku.
Kompletně nastrojená sada příslušenství vypadá trochu divoce, samotné Vivo X300 Ultra v ní v podstatě zaniká. Telefon se nicméně díky této bohaté sadě promění v pokročilý nástroj pro tvůrce videoobsahu.
Díky modulární konstrukci lze množství připojeného příslušenství ještě dále rozšiřovat. A zájemci přitom nemusí nakupovat jen u značky SmallRig nebo u Viva, řešení je univerzální a pojme i další příslušenství.
Kromě powerbanky tak půjde připojit třeba přídavné světlo, samozřejmě k celé sestavě můžete zakoupit libovolný stativ, SmallRig například nabízí různé předsádky a filtry.
Z toho je vidět, že Vivo X300 Ultra je smartphone určený víceméně pro specifickou skupinu uživatelů. Bez příslušenství poslouží každému, ale to většinou bude zájemci stačit i „běžné“ Vivo X300 Pro, které je o dost levnější.
X300 Ultra toho nabídne víc právě z hlediska možnosti tvorby obsahu. Bohaté příslušenství se dá pořídit i ke smartphonům jiných značek, ale v tomto ohledu je sada u Viva nejkompletnější a nejvíc propracovaná.
Když však budete chtít mít veškerou výbavu u sebe, budou na to kromě telefonu samotného potřeba dvě brašny. Nejsou kdovíjak velké, ale v porovnání se smartphonem je objem příslušenství ohromující.
