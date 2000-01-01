Poprvé vystavovali v Barceloně na veletrhu MWC a poprvé uvedou do Evropy smartphone modelové řady, která byla dosud určena jen pro čínský trh. Vivo poodhalilo model X300 Ultra, který přijde i k nám. Novinka není jen vylepšením stávajícího typu X300 Pro, ale má především posouvat hranice v oblasti natáčení videa.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Že to s natáčením videa myslí vážně, dalo Vivo v Barceloně najevo sadou speciálního příslušenství, která udělá z budoucího modelu X300 Ultra špičkovou videokameru.
Hlavní součástí setu, který má z budoucího smartphonu udělat špičkový nástroj pro natáčení videa, je příslušenství připravené ve spolupráci se značkou SmallRig. Ta je tradičním výrobcem příslušenství pro tvůrce videoobsahu.
Součástí setu, který se nejspíš bude dát k modelu X300 Ultra dokoupit, je především držák, ke kterému se dá připojovat další příslušenství. Celý set může obsahovat tedy i chladič, stativ nebo světlo.
Jak bude Vivo celou sestavu prodávat, to zatím nevíme. Firma telefon a příslušenství jen ukázala bez podrobnějších informací o specifikacích nebo dostupnosti. Na ty dojde později.
Co naopak u Viva prozradili, je, že k modelu X300 Ultra půjde připojit i příslušenství, které už Vivo představilo dříve. Zejména přídavný teleobjektiv.
S telefonem tak Vivo nabídne i potřebný kryt, na který půjde teleobjektiv připevnit. Použít půjde i stávající objektivy, které Vivo už prodává a které máme k dispozici například k našemu X300 Pro.
Systém uchycení objektivů totiž zůstane zachován a Vivo tak vlastně vytváří nový ekosystém příslušenství, které by mělo být kompatibilní s více telefony.
S modelem X300 Ultra se ovšem představí i nový přídavný teleobjektiv Zeiss, který nabízí ohniskovou vzdálenost ekvivalentní 400 mm u kinofilmu.
S nasazeným teleobjektivem a v kombinaci s digitálními kouzly tak má Vivo X300 Ultra nabídnout možnost zoomovat ve špičkové kvalitě až na hodnotu 1 600 mm (ekvivalent kinofilmu). Rozlišení zoomového fotoaparátu má být 200 megapixelů, tedy stejné jako u typu X300 Pro.
Kromě teleobjektivu a příslušenství pro natáčení videa nabídne Vivo k chystané novince i batterry grip s ovládacími prvky fotoaparátu.
Tentokrát jsou prvky přizpůsobeny právě i natáčení videa, které by mělo být s gripem komfortnější a dá uživateli větší kreativní možnosti. Příslušenství lze na telefonu různě kombinovat.
Novinka také za účelem natáčení videa dostane zcela novou aplikaci pro nahrávání, která přináší nové kreativní možnosti. Na druhou stranu si budou muset uživatelé zvykout na víc aplikací, i když video půjde natáčet i ve standardní aplikaci fotoaparátu.
Pro využití všech možností celého ekosystému příslušenství i další efektivní zpracování videa ale bude sloužit právě nová aplikace. Vivo slibuje záznam ve 4K až ve 120 FPS a 10-bitovém Log formátu, a to na více ohniskových vzdálenostech.
Snaha výrobce s celou sadou příslušenství i softwarovými funkcemi chystaného telefonu je jasná: přinést smartphone s nejkvalitnějším nahráváním videa a nejbohatšími funkcemi pro jeho zpracování.
O samotném telefonu toho ale Vivo zatím moc neprozradilo. Jen víme, že teleobjektiv telefonu (k němu se připojuje i ten přídavný) bude mít sám o sobě ohniskovou vzdálenost ekvivalentní 85 mm kinofilmu. To opět odpovídá stávajícímu X300 Pro.
V některých parametrech se ale bude model Ultra od typu Pro lišit. Detaily můžeme zatím jen odhadovat podle toho, jak se dříve lišil typ X200 Ultra od typu X200 Pro.
Dá se tedy například čekat změna u hlavního fotoaparátu. Tady měl typ X200 Ultra „kinofilmovou“ ohniskovou vzdálenost 35 mm, tedy trochu „delší“ záběr, než X200 Pro. Jestli tomu tak bude u novinky, to nevíme.
Některé náznaky ale hovoří o tom, že by se mohl lišit hlavní snímač, takže proč by se nemohla lišit optika. Typ Ultra také vloni využíval procesor Qualcomm namísto MediaTeku u typu Pro, i tato změna by mohla být zachována.
Jak dlouho si budeme muset počkat na potvrzení nebo vyvrácení parametrů, to zatím nevíme. Zástupci společnosti pouze svorně prohlašovali, že to nebude moc dlouho.
Premiéra telefonu v celé jeho kráse by tak snad měla proběhnout v řádu několika týdnů. A nemusela by tu být velká prodleva mezi premiérou v Číně a v Evropě.
Zároveň jsme zvědavi, jestli se čínská a evropská verze smartphonu budou nějak lišit. U typu X300 Pro sjednotil výrobce uživatelské prostředí (teď je to tedy Origin OS), ale třeba baterii evropské X300 Pro šidí a má ji menší než čínská verze.
I v tom je malá naděje, že by mohl typ X300 Ultra přinést pokrok: vcelku okrajový model by nemusel řešit úpravy baterie pro masovější dostupnost.
Každopádně na detaily k modelu X300 Ultra si musíme ještě nějakou dobu počkat. Vivo si je ale jisté, že v natáčení videa bude nejlepší.
