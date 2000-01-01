Čínské značky se v poslední době předhánějí v tom, která uvede ten nejlepší a nejvybavenější fotomobil. A přidávají k nim i extrémní fotografické příslušenství. Porovnali jsme, co nabízí Oppo Find X9 Ultra a Vivo X300 Ultra, dva fotomobily s nejvyššími ambicemi.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vivo X300 Ultra (vlevo) a Oppo Find X9 Ultra (vpravo) patří k zástupcům modelů, které si donedávna čínské značky nechávaly jen pro svůj vlastní trh: je to to nejnadupanější, co umějí firmy na poli smartphonů nabídnout.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Na první pohled jsou to klasické špičkové smartphony, které ovšem ve výbavě jdou do extrémů. Tomu ostatně odpovídají i ceny, které převyšují i zavedenou konkurenci.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jak Vivo, tak Oppo se snaží do svých Ultra modelů nacpat co nejlepší fotoaparáty. Vivo u svého letošního typu X300 Ultra navíc klade důraz na natáčení videa, Oppo se u Find X9 Ultra soustředí hlavně na focení.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oba telefony se v designu inspirují klasickými fotoaparáty, oba se také ohánějí spoluprací s věhlasnými značkami ze světa fotografie: Vivo tradičně spolupracuje se specialistou na optiku Zeiss, Oppo přizvalo ke spolupráci značku Hasselblad.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Sestava fotoaparátů je v obou případech opravdu propracovaná. Vivo má tři fotoaparáty, Oppo dokonce čtyři. Tam, kde totiž VIvo používá jeden teleobjektiv s 3,7násobným přiblížením a 200megapixelovým čipem, má Oppo teleobjektivy dva: s trojnásobným a desetinásobným zoomem a 200 a 50 megapixely.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Špičková sestava fotoaparátů však jako by čínským značkám nestačila. A tak Vivo i Oppo nabídnou ke svým top modelům skutečně extrémní sady příslušenství, které ještě fotografické schopnosti rozšiřují.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
K oběma modelům dodávají výrobci přídavné teleobjektivy a další příslušenství, které ještě zintenzivní schopnosti zoomu obou fotomobilů a usnadní jejich používání coby fotoaparátů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
S osazeným kompletním příslušenstvím pak skutečně jak Vivo X300 Ultra, tak Oppo Find X9 Ultra i jako velmi schopné fotoaparáty vypadají.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
A co že to k telefonům dostanete? Oba mají přídavné teleobjektivy a k nim i držáky, které usnadní upevnění telefonu s objektivem na stativ. Na upevnění teleobjektivů je potřeba speciální pouzdro, u Oppa s integrovaným gripem, u Viva je grip přídavný zvlášť. A pak jsou tu ještě redukce na filtry či jen designový rámeček na kryt. Vivo ke všemu dodá ještě praktickou šňůru na krk.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Výhodou Viva je, že k celé sadě příslušenství dodává i praktickou „kabelku“, do které lze extrémní fotokit snadno sbalit. Je to vlastně slušná foto brašna. To u Viva si bude muset uložení příslušenství majitel vyřešit zvlášť.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ke smartphonu Vivo X300 Ultra se dá pořídit i oficiální kit pro natáčení videa: držák Small Rig je v horní části snímku. Ten však není součástí základní foto sady, kupuje se ještě zvlášť.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Kdo si pak pořídí i onu sadu pro video tvůrce, bude se smartphonem Vivo X300 Pro nosit ony brašny třeba rovnou dvě: v jedné fotokit, ve druhé video příslušenství.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pojďme se dál soustředit na nabízené fotografické sady, které jsou samy o sobě dost obsáhlé a rozšiřují možnosti využití telefonů jako fotoaparátů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Základem sad je v podstatě pouzdro na mobil. U oppa má integrovaný grip, vivo má grip masivnější a připevňuje se k telefonu zvlášť až po nasazení pouzdra.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Grip u viva je nejen komfortnější na držení, ale také má mnohem propracovanější sadu ovládacích prvků. Výhodou je také to, že se zapojí do USB-C konektoru telefonu a spojí se s ním v jeden celek.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
U oppa je grip jednodušší a má vlastní USB-C konektor a malou vnitřní baterii. Ta musí být nabitá, aby základní ovládání fotoaparátu skrze grip fungovalo.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Teleobjektivy se nasazují na pouzdro přes speciální redukci/držák. Tu lze mít na krytu nasazenou neustále, takže v případě potřeby pak stačí jen nasadit objektiv.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V obou případech dodává výrobce i držák teleobjektivu, který v sobě obsahuje závit na stativový šroub. Použít tak jde standardní stativ. Závit na stativový šroub má i grip u viva, oppo má zase v sadě redukci na standardní filtry, která má závit rovněž. Pak jdou tedy telefony umístit na stativ i bez teleobjektivů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Teleobjektiv Hasselblad Lumo, který dodává k telefonu Oppo, je mohutnější a delší, než objektiv Zeiss od Viva. Rozdíl ještě umocňuje sluneční clona, která je standardní součástí dodávky u oppa, k vivu ji mít nelze.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Se sluneční clonou v otočené poloze, kdy tedy nestíní světlu ze stran, je rozdíl mezi objektivy menší. Ale optika oppa je prostě mohutnější. Přitom ohnisková vzdálenost u objektivu oppa je 300 mm, u viva je to 400 mm.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
U Viva X300 Pro se teleobjektiv nasazuje na teleobjektiv fotoaparátu, z jeho 85mm ohniskové vzdálenosti se tak stane zmíněných 400 milimetrů, což je zhruba 11násobné přiblížení ze standardního 35mm hlavního foťáku (35 mm je zvláštností Viva X300 Ultra).
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
U oppa to funguje podobně. Teleobjektiv se nasadí na první z vestavěných teleobjektivů telefonu, výsledkem je zmíněných 300 milimetrů ohniskové vzdálenosti, což znamená z hlavního foťáku (ten tu má víceméně klasické mobilní 23mm ohnisko) 13násobné přiblížení.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V obou případech platí, že na stejný zoom se umí mobily dostat i vlastní silou za pomoci digitálního zoomu a AI kouzel, s nasazenou optikou je však výsledek výrazně lepší a umožňuje se digitálním zoomem posunout ještě kousek dál. Ale ne moc, tam už ani AI nic nezmůže.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Teleobjektiv je tak vlastně příslušenstvím pro velmi úzké publikum. Ale ta sada věcí kolem stojí docela za to.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Každý z fotografických kitů věhlasných značek Hasselblad a Zeiss má své výhody. Oppo a Hasselblad působí bytelněji a optika se zdá o trochu kvalitnější, výhodou je lepší držák objektivu i sluneční clona. Vivo zase boduje lepším gripem a brašnou, do které se dá vše sbalit – je v ní i malá taštička na filtry a krytky.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Za bláznivé sady fotopříslušenství je třeba pořádně zaplatit. Oppo nabízí Find X9 Ultra oficiálně za 41 990 korun, do konce května však stojí 35 990 korun. Fotosada pak stojí oficiálně 14 990 korun, ale je v akci za 9 990. V akci tak komplet vyjde na necelých 46 tisíc korun, bez akce až na 57 tisíc. Vivo X300 Ultra pak s fotosadou oficiálně vyjde na 56 999 korun (jaká náhoda), ale akční nabídka srazí cenu na 51 990 nebo až 44 990 s výkupním bonusem.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz