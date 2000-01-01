Zatímco ke smartphonům značek Apple, Samsung, ale třeba i v Evropě oblíbeným Xiaomi seženete spoustu příslušenství, u některých je to trochu horší. Často je potřeba spoléhat na koupi z čínských portálů. Ale u aktuálního top modelu Vivo X300 Pro tomu tak není – příslušenství na míru pro něj nabízí česká značka Fixed.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Fixed nabízí pro Vivo X300 Pro nově to nejdůležitější: pouzdra a ochranné sklo. A pak samozřejmě nějaké to univerzální příslušenství, které pasuje i k dalším smarpthonům.
Namísto objednávek z Číny tak můžete příslušenství pro Vivo X300 Pro pořídit v českých e-shopech. Třeba ochranné sklo stojí oficiálně příjemných 349 korun a doma ho můžete mít po objednání klidně do druhého dne.
Sklo přijde vhod. Vivo sice ke svému smartphonu dodává z výroby ochranou fólii, která už je na displeji nalepena, ale ta se docela škrábe a upatlává, takže výměna za odolné sklo je praktická nejen z hlediska ochrany.
Sklo sedne na displej krásně, Fixed ale nedodává žádný přípravek k jeho přesné aplikaci, jako tomu je u některé konkurence. To je daň za příznivou cenu, při instalaci to chce šikovnost.
Dalším typem příslušenství Fixed pro stále vcelku exotický smartphone čínské značky je gelové pouzdro. To stojí oficiálně 199 korun, ale jeho dostupnost je momentálně všelijaká.
Není divu: Fixed nejspíš nenechali vyrobit tohoto pouzdra kdovíjaké zásoby, vždyť výrobce dodává k telefonu v továrním balení vlastní gelové pouzdro, které je dokonce v barvě telefonu.
Ale někomu může průhledná varianta vyhovovat víc, případně může hledat náhradu za pouzdro poškozené. Kromě tohoto typu pouzdra má Fixed v nabídce pro Vivo X300 Pro (a také pro kompaktní X300) i pouzdro s krycím flipem.
Gelové pouzdro na telefonu sedí jako ulité, je příjemně tenké a zbytečně nezvyšuje rozměry telefonu nad komfortní mez.
Po stránce vzhledu je zajímavou alternativou k továrnímu pouzdru. Těžko říct, která varianta je vlastně ve skutečnosti víc nenápadná.
Oproti továrnímu pouzdru má pouzdro Fixed nepatrně silnější konstrukci a bude tak o něco lépe tlumit pády.
V oblasti fotoaparátu má pouzdro malinko víc vystouplý „límec“, což opět zajistí lepší ochranu oblasti foťáku. Mimchodem, ochranné sklo pro setavu fotoaparátů u nás pro Vivo X300 Pro nikdo nenabízí.
Fixed samozřejmě umí k Vivu X300 Pro dodat i všestranné univerzální příslušenství. Například bytelný USB-C kabel, který zvládá výkon nabíjení až 240 W, tu přijde docela vhod: výkon nabíjení telefonu je až 90 W.
Zajímavá je univerzálni powerbanka Fixed, která se připojuje zespodu do USB-C konektoru telefonu. Není tak třeba řešit propojení mobilu kabelem a nabíjení je efektivnější než u bezdrátových powerbank.
Kapacita kompaktní powerbanky Fixed je ovšem pouze 5 000 mAh, což u Viva X300 Pro stačí sotva na jedno dobití telefonu. Jako řešení v nouzi ale powerbanka jistě poslouží.
Vivo X300 Pro má i bezdrátové nabíjení, takže s ním funguje i tato bezdrátová nabíječka. Ale ta nevyužije schopností telefonu na maximum, její výkon je 15 W, telefon zvládá až 40 W.
I bezdrátová nabíječka má alterantivní funkci stojánku. V případě takového příslušenství můžete pro Vivo X300 Pro (a také menší X300) vybírat z doslova nepřeberné nabídky. Důležité ale je, že už se v Česku dá koupit příslušenství na míru, jako pouzdra a skla.
