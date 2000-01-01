náhledy
Čínská značka Vivo představila nový špičkový smartphone X300 Pro. Ten na první pohled nepřináší oproti předchůdci X200 Pro tak zásadní novinky, jak se dalo očekávat. Jenže pod pokličkou je vylepšení spousta. Přístroj už máme k dispozici, což značí i jeho brzký příchod na náš trh. Mohl by to být zajímavý vánoční dárek.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vivo představilo modely řady X300 doma v Číně 13. října, už 30. října ovšem značka plánuje evropskou premiéru. To znamená, že novinky firma tentokrát plánuje uvést do Evropy podstatně rychleji. Loňské modely řady X200 přišly po říjnové premiéře v roce 2024 na náš trh až zkraje letošního roku. Tentokrát by měl být odstup minimální.
Uvedení novinky na evropský trh jen krátce po čínské premiéře bude vítanou záležitostí. Vivo toho nejspíš docílí i díky sjednocení operačních systémů: čínská verze má tradičně OriginOS, evropské dosud používaly FuntouchOS. To se ale nejspíš změní.
Nové uživatelské prostředí může být příkladem méně nápadných změn a vylepšení, které Vivo X300 Pro oproti předchůdci dostalo. Ve specifikacích jsou si totiž loňský model a aktuální novinka překvapivě hodně podobné.
Jistě, Vivo X300 Pro má samozřejmě nový procesor Mediatek Dimensity 9500 a nový zobrazovací číp Blueprint V3+, ale množství specifikací vypadá podobně jako u loňského modelu. Zdánlivě toho tedy Vivo u novinky moc neměnilo. Jenže opak je pravdou.
To si můžeme ukázat už třeba na příkladu sestavy fotoaparátů. I letos má Vivo X300 Pro foťáky tři, hlavní 50megapixelový, zoom s rozlišením 200 megapixelů a širokoúhlý foťák s 50 megapixely. To jsou stejné hodnoty jako loni.
Jenže papírové hodnoty jsou jedna věc, detail techniky druhá. Třeba hlavní foťák s rozlišením 50 megapixelů má totiž nový čip Sony LYT-828 (místlo loňského 818) a k tomu přepracovanou optiku se stabilizací s rozšířeným úhlem. V podstatě jde o gimballovou stabilizaci.
Podobně dostal „nenápadné“ vylepšení i teleobjektiv. Ten má sice stejný 200megapixelový snímač jako loni, ale zásadně přepracovaná je optika, která dostala technologii Zeiss APO. Ta má zajistit vysokou odolnost proti chromatické aberaci a dalším vadám. Plus je tu opět vylepšená stabilizace.
Modul fotoaparátu je opět výrazně vystouplý, kruhové pojetí celého výstupku tentokrát dává i praktický smysl. Vivo totiž uvádí, že je novinka kompatibilní s příslušenstvím v podobě krytu a speciálního telekonvertoru, který ještě zlepší schopnosti zoomu. Jsme zvědavi, jestli toto příslušenství Vivo přinese do Evropy.
Vylepšení dostal i přední fotoaparát. Ten má tentokrát rozlišení 50 megapixelů místo 32 u loňského modelu, hlavním upgradem je ovšem automatické ostření, které dosud špičkovému modelu značky Vivo u čelního foťáku chybělo. Selfie snímky tak budou mít ještě lepší úroveň než dosud.
Upgradem prošel i displej novinky. Rozlišení 2 800 × 1 260 zůstává, stejně jako maximální jas 4 500 nitů. Ale my jasně pozorujeme, že čitelnost na přímém slunci je tu lepší než u předchůdce, i když se Vivo nechlubí žádnou speciální technikou.
Jak můžeme vidět, moc se nemá kam Vivo posouvat ani v případě rámečků. Ty jsou velmi minimalistické, displej těsně navazuje na kovový rám těla telefonu.
Rám se také dočkal přepracování. Oproti loňskému broušenému provedení je teď matný a ve Vivu vyladili jeho tvarování: boky jsou plošší, přesto není rám nijak ostrý a telefon velmi příjemně sedí v ruce. Materiálem zůstává hliník.
Vivo X300 Pro je také oproti předchůdci tenčí. Tloušťka je teď pouze 7,99 mm, loni to bylo podle provedení 8,2 nebo 8,5 mm. Výška telefonu je 161,2 mm a šířka pak 75,5 mm, k mírnému zeštíhlení tedy došlo i v tomto ohledu.
Do tenčího těla přitom ve Vivu nacpali konstruktéři větší baterii. Kapacita je nově 6 501 mAh, loni to bylo 6 000 mAh. Nabíjení nadále funguje výkonem 90 W, bezdrátové posílilo na maximum 40 W. Vivo ale neinzeruje žádnou podporu standardu Qi2.
Drobnou novinkou telefonu je nové ovládací tlačítko na levém boku, které slouží standardně k rychlému spuštění svítilny (dvojitý stisk) nebo přepínání vyzvánění (dlouhé podržení).
Na pravé straně je tradični sada ovládacích tlačítek, tedy to vypínací a tlačítko pro regulaci hlasitosti. Čtečka otisků prstů je v displeji a jde o ultrazvukový typ, který měl už předchůdce.
Kromě modelu X300 Pro přestavilo Vivo v Číně i druhý typ X300. Ten k dispozici nemáme a uvidíme, zda firma model uvede do Evropy. Loni ale model X200 prodávala, tak snad tomu tak bude i v tomto případě.
Typ X300 totiž dovede také velmi zaujmout. Zatímco X300 Pro (na snímku) má velký 6,78palcový displej, X300 tentokrát dostalo panel s úhlopříčkou 6,31 palce, jde tedy o kompaktní telefon. Vivo tedy tentokrát neukázalo verzi mini, tu nahradila právě novinka X300.
Typ X300 přitom nemá být oproti modelu X300 Pro zásadně ochuzený. Foťák bude také trojitý, ale 200 megapixelů tu má hlavní snímač, zoom je 50megapixelový s trojnásobným přiblížením a širokoúhlý foťák má také 50 megapixelů.
Vysoký výkon nabíjení zůstává, stejně jako vysoký výkon procesoru. Malý model má i překvapivě velkou baterii, kapacita je 6 040 mAh. Vivo X300 tak může zamíchat trhem kompaktních špičkových smartphonů.
To „velké“ Vivo X300 Pro chce být alternativou především k novému iPhonu 17 Pro Max. I proto čínská společnost chystá pro letošek rychlejší globální uvedení novinky, než tomu bylo v minulosti.
