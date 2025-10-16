První tip na vánoční dárek? Zkoušíme adepta na nejlepší fotomobil

Luděk Vokáč
Čínská značka Vivo představila nový špičkový smartphone X300 Pro. Ten na první pohled nepřináší oproti předchůdci X200 Pro tak zásadní novinky, jak se dalo očekávat. Jenže pod pokličkou je vylepšení spousta. Přístroj už máme k dispozici, což značí i jeho brzký příchod na náš trh. Mohl by to být zajímavý vánoční dárek.
Vivo X300 Pro Vivo X300 Pro Vivo X300 Pro Vivo X300 Pro Vivo X300 Pro Vivo X300 Pro Vivo X300 Pro Vivo X300 Pro Vivo X300 Pro Vivo X300 Pro Vivo X300 Pro Vivo X300 Pro

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025

16. října 2025  7:02

16. října 2025

9. října 2025

