Ještě před oficiálním představením a uvedením na trh nám do redakce dorazilo Vivo X300 Pro ve speciálním balení. To kromě telefonu obsahuje i speciální kryt, battery grip a teleobjektiv s 2,35násobným přiblížením. Teď už je jasné, že toto příslušenství v Česku půjde koupit. A zájemci o X300 Pro ho mohou vlastně získat zdarma.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Kompletní fotografické balení s Vivem X300 Pro v Česku nekoupíte, firma nám ho doručila spíš pro zajímavý výsledný efekt. Už teď je ovšem jasné, že super fotomobil, který vizáží i schopnostmi soupeří s některými bezzrcadlovkami, si v Česku pořídit můžete. Potřebné příslušenství bude dostupné ve dvou samostatných sadách.
V našem balení jsou hlavními kousky příslušenství kryt s battery gripem se spouští a ovládáním zoomu i dalších funkcí, ozdobný kroužek, redukce na standardní 62mm fotografické filtry a především redukce a teleobjektiv. A také šňůrka, na kterou lze celou sestavu pověsit.
Právě bateriový grip a teleobjektiv se vším potřebným si mohou zájemci ke svému novému Vivu X300 Pro pořídit i v Česku. A vlastně mohou toto příslušenství do konce listopadu, do kdy platí zaváděcí akční nabídka, získat v podstatě zdarma.
Jak je to možné? Vivo X300 Pro stojí oficiálně 34 999 korun. Ale v zaváděcí akci na něj dá Vivo slevu 3 tisíce korun. Další 3 tisíce korun nabízí značka jako výkupní bonus za staré zařízení, když ho odevzdáte, rázem tedy získáte slevu šest tisíc.
Jako dárek pak k telefonu dostanou zájemci právě bateriový grip, jehož součástí je i speciální kryt, který umožňuje připevnění již zmíněných redukcí. A do kterého se dá uchytit i ona šňůrka, která je opět v balení s gripem.
Grip jako takový stojí 4 999 korun. Má zapojení do USB-C konektoru telefonu, ovládání zoomu a spouště, dodatečný ovládací prvek třeba pro kompenzaci expozice a dole závit pro stativový šroub.
Kryt slouží k osazení nejen konvertorů na filtry a objektiv, ale také k upevnění bateriového gripu (zde vidět na levé straně).
Redukce na filtry je součástí sady příslušenství, kterou máme k dispozici. Podle našich informací ovšem součástí balení ani v jedné sadě (sady s gripem a sady s objektivem) není.
Bytelná šňůrka, na kterou lze celou sestavu pověsti, je v balení s gripem. Její výhodou je, že už docela těžkou sestavu lze díky ní snadno nosit a že jde pomocí karabiny nebo klipů snadno odpojit.
Kryt, který je součástí jak balení s gripem, tak balení s objektivem (když si pořídíte obojí, budete tedy mít dva), může bez nasazeného příslušenství sloužit jako stojánek.
I teleobjektiv mohou zájemci získat k X300 Pro jako určitý bonus. Není zdarma, ale Vivo na něj dá v úvodní akci do konce listopadu slevu 50 %. Vzhledem k tomu, že teleobjektiv stojí oficiálně 9 999 korun, vyjde rázem na 4 999 korun. Což je méně, než kolik zájemci ušetří s úvodní slevou a výkupním bonusem.
Celé Vivo X300 Pro s bohatou sadou fotografického příslušenství pak vyjde v úvodní akci na necelých 34 tisíc korun. Je to hodně, ale něco podobného jen tak na trhu nenajdeme, nabídka Viva je v tomto dost jedinečná.
Sestavu příslušenství ocení především hračičkové a fotografičtí nadšenci, kteří mohou zkoumat, co toto příslušenství svede. Společně s 90W Flash Charge nabíječkou, kterou dostanou zájemci v rámci úvodní akce také, je celková výše bonusů 16 597 korun.
Pro běžného zákazníka, který s sebou nechce nosit grip a teleobjektiv (Vivo v sestavě příslušenství zapomnělo na nějaké fajnové pouzdro, do kterého by šlo vše sbalit a bezpečně uložit), možná dává smysl spíš celá úvodní sleva. Po započtení výkupního bonusu totiž X300 Pro vyjde na 28 999 korun a k tomu bude ještě grip a nabíječka zdarma.
Celá fotografická sestava určitě není pro každého, ale její použití je vlastně vcelku jednoduché a přímočaré. Vše do sebe hezky pevně zapadá a výsledek se dá nosit pověšený na krku.
Samotný přídavný teleobjektiv se nasazuje na teleobjektiv telefonu a prodlouží tedy jeho zoom. Nasazený objektiv brání ve výhledu zbylým čočkám foťáku, takže při jeho nasazení nejde telefon v podstatě použít k běžnému focení.
Sejmutí objektivu je naštěstí velmi snadné a rychlé – stačí jen zmáčknout tlačítko pojistky na konvertoru a objektivem pootočit. Celá vcelku těžká sestava má nasazená na krytu mírnou vůli, která ovšem v praxi nevadí.
Teleobjektiv umí ještě zlepšit už tak fascinující schopnosti zoomu nového Viva X300 Pro. U něj je překvapivě slušně použitelný i maximální stonásobný digitální zoom. Telekonvertor přinese tedy až 235násobné přiblížení.
Nebo, co je asi praktičtější, umožní používat přiblížení někde v rozsahu od zhruba desetinásobného do padesátinásobného s mnohem lepší kvalitou snímků než při samotném digitálním zoomování. Ovládání usnadňuje grip, který se může hodit i bez objektivu.
