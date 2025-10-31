Tato šílenost v Česku bude. A dostanete ji prakticky zadarmo

Luděk Vokáč
Ještě před oficiálním představením a uvedením na trh nám do redakce dorazilo Vivo X300 Pro ve speciálním balení. To kromě telefonu obsahuje i speciální kryt, battery grip a teleobjektiv s 2,35násobným přiblížením. Teď už je jasné, že toto příslušenství v Česku půjde koupit. A zájemci o X300 Pro ho mohou vlastně získat zdarma.
Vivo X300 Pro a jeho fotografické příslušenství Vivo X300 Pro a jeho fotografické příslušenství Vivo X300 Pro a jeho fotografické příslušenství Vivo X300 Pro a jeho fotografické příslušenství Vivo X300 Pro a jeho fotografické příslušenství Vivo X300 Pro a jeho fotografické příslušenství Vivo X300 Pro a jeho fotografické příslušenství Vivo X300 Pro a jeho fotografické příslušenství Vivo X300 Pro a jeho fotografické příslušenství Vivo X300 Pro a jeho fotografické příslušenství Vivo X300 Pro a jeho fotografické příslušenství Vivo X300 Pro a jeho fotografické příslušenství

Český trh se dočkal nové vlajkové řady smartphonů společnosti vivo. Modely X300 a X300 Pro přinášejí kombinaci špičkové optiky ZEISS, vysokého výkonu a elegantního designu.

