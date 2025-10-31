|
Tato šílenost v Česku bude. A dostanete ji prakticky zadarmo
Ještě před oficiálním představením a uvedením na trh nám do redakce dorazilo Vivo X300 Pro ve speciálním balení. To kromě telefonu obsahuje i speciální kryt, battery grip a teleobjektiv s...
KVÍZ: Poznáte Česko z výšky? Některá místa musí vědět každý
V posledních dvou letech vám zprostředkováváme fotoreportáže z netradičních základnových stanic. V našich galeriích se tak můžete kochat pohledem na Česko z výšky (zavítali jsme však i pod zemský...
Nejnadupanější iPhone proti soupeřům. Jak si vedou Korea, Čína i USA?
Nový iPhone 17 Pro Max překvapil v porovnání s předchůdci významnými změnami. Těmi se Apple vymezil i vůči svým soupeřům. Postavili jsme jeho nový špičkový smartphone proti modelům z Koreje, Číny i...
Jeden z nejlepších fotomobilů? Do Česka míří novinka od čínského velikána
Huawei ani letos nevynechá příležitost k uvedení špičkového smartphonu řady Pura na český trh. Podmínky se zákazem služeb Googlu mu sice stále nepřejí, ale výrobce to umí kompenzovat třeba opravdu...
Špičkový fotomobil přichází na český trh s dárky za víc než 16 tisíc
Český trh se dočkal nové vlajkové řady smartphonů společnosti vivo. Modely X300 a X300 Pro přinášejí kombinaci špičkové optiky ZEISS, vysokého výkonu a elegantního designu.
Operátor vás letos může vzít za Santou. Cenu útěchy si může vyzvednout každý
Prvním tuzemským mobilním operátorem, který představil svou letošní vánoční nabídku, je T-Mobile. Pro zákazníky si přichystal několikatisícové slevy na mobily i další hardware a chybět nebude ani...
Ikea představila postýlku pro mobil. Kdo ho tam bude dávat, získá bonus
Mnozí uživatelé odkládají na noc mobil na dosah postele, aby ho měli stále po ruce. Švédská nábytkářská společnost proto v rámci dlouholeté iniciativy uvedla netradiční produkt – miniaturní postel...
S telefonními podvody chce EU zatočit. Škody jdou do stovek milionů eur
Evropská reakce na spoofing, sofistikovanou formu telefonních podvodů pomocí zfalšované identity, kdy podvodníci napodobí telefonní číslo, musí být koordinovaná. Vyzval k tomu Europol, podle něhož se...
Konec ošizených výdrží? Špičkový mobil s obří baterií míří i do Česka
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Výrobce Oppo oficiálně představil novou dvojici modelů Find X9 a X9 Pro určených pro globální trh. Jde o špičkové modely s rekordně velkou baterií a značkovým fotoaparátem Hasselblad.
Lidé šidí spánek i rodinu. V japonském městě chtějí omezit mobily vyhláškou
V japonském městě Toyoake přišli radní s vyhláškou omezující používání mobilních telefonů. Japonci jsou poslušný národ, ale není takové nařízení už příliš? ptá se magazín Víkend DNES.
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
Pár dalších krůčků k dokonalosti. Test Xiaomi 15T Pro
Nový model Xiaomi 15T Pro opět posouvá výbavu v oblíbené sérii modelů tak, aby nejenom držel krok s konkurencí, ale nabídl i pár zajímavých novinek. Majitelé loňského modelu mohou být v klidu, ale...
Stylovky Applu a Samsungu mají problém. Nejsou totiž dost dobré
Stačí se podívat na žebříček prodejnosti smartphonů. Ty nejprodávanější jsou současně i ty nejdražší na trhu. Je to smartphonový paradox a dvě značky, kterých se týká, na něj při návrhu novinek možná...