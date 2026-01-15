Překonal všechny, až na jednoho. Vivo má naprosto elitní fotomobil

Luděk Vokáč
Spolupráce s firmou Zeiss vynesla čínskou značku Vivo už před lety mezi elitu fotomobilů. V hodnocení DxO Mark se její smartphony pohybují tradičně vysoko, ale zatím to nikdy nebylo na úplně předních příčkách. To se mění s příchodem modelu X300 Pro, který je podle DxO Mark aktuálně druhým nejlepším fotomobilem.
Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro | foto: Luděk Vokáč, iDNES.cz

Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Pro
24 fotografií

Vivo se už zhruba pět let řadí ke značkám, které mají na poli fotomobilů velké ambice a v žebříčcích DxO Mark se pohybují tradičně vysoko. Aktuální novinka X300 Pro představená v závěru loňského roku se pak dostala zcela na vrchol. V žebříčku DxO Mark jí patří druhá příčka, ztrácí jen na Huawei Pura 80 Ultra, který je ale jinak kvůli sankcím funkčně omezeným smartphonem. Z přístrojů pro široké publikum je tak Vivo X300 Pro tím úplně nejlepším fotomobilem.

Novinka získala v testu DxO Mark skóre 171 bod, což je jen o čtyři body méně, než kolik má Huawei. Zároveň je to o čtyři body víc než Vivo X200 Ultra, které bylo jediným testovaným zástupcem značky z předchozí generace přístrojů. Jde o model určený výhradně pro čínský trh, nová X300 Pro pro globální trh ho tedy překonává. A navazuje na dobrý výkon modelu X100 Pro, který patřil k užší špičce před dvěma roky.

Žebříček fotomobilů DxO Mark podle nové metodiky (v6)

175 – Huawei Pura 80 Ultra
171 – Vivo X300 Pro
168 – Oppo Find X8 Ultra
168 – Apple iPhone 17 Pro
167 – Vivo X200 Ultra
164 – Honor Magic 8 Pro
164 – Motorola Signature
163 – Google Pixel 10 Pro XL
163 – Huawei Pura 70 Ultra
161 – Apple iPhone 16 Pro Max
160 – Google Pixel 9 Pro XL
159 – Xiaomi 15 Ultra
151 – Samsung Galaxy S25 Ultra
150 – Honor Magic V5
148 – Honor Magic7 Pro
145 – Samsung Galaxy Z Fold7
143 – Google Pixel 9
141 – Apple iPhone Air
140 – Samsung Galaxy S25 Edge
137 – Samsung Galaxy Z Flip7
130 – Samsung Galaxy Z Fold6
129 – Google Pixel 9 Pro Fold
129 – Samsung Galaxy Z Flip6
128 – Google Pixel 9a
118 – Samsung Galaxy S25 FE
114 – Samsung Galaxy A56
103 – Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

Právě díky němu jsme i my v redakci Vivo definitivně zařadili mezi fotomobilovou elitu. Jeho foťák totiž sice v DxO Mark nezískal tehdy nejvyšší skóre, ale byl v praxi velmi všestranný a dobře použitelný. Vyhovoval nám i v detailech, které DxO Mark nehodnotí, zejména v tom, jak se s ním vlastně fotilo: jak telefon zvládá ostření v různých situacích, jak usnadňuje kompozici snímku, práci s expozicí, jak zvládá makro fotografii, nebo jak funguje jeho stabilizace a jak se chová ovládání zoomu.

To vše Vivo X300 Pro zachovává a vylepšuje k tomu samotnou technickou stránku fotografie. Ke špičkovému výkonu telefonu stačí trojitá sestava foťáků. V ní mají hlavní a širokoúhlý foťák rozlišení 50 megapixelů (hlavní má stabilizaci, širokoúhlý nepostrádá ostření), 3,7násobný optický zoom pak ukrývá 200megapixelový snímač, který umožňuje softwarové hrátky se snímky a celkově až 100násobné přiblížení.

Výkon fotoaparátu je velmi vyrovnaný napříč disciplínami. Za samotné fotografování má Vivo 171 bod, o 9 méně než Huawei, ale víc než soupeři (až na X200 Pro, to má za focení 173 body). V oblasti bokeh efektu a právě zoomu si navíc Vivo připsalo dosud nejvyšší dosažené skóre, za zoom má 170 bodů, o jeden víc než Huawei s jeho dvojitou optikou s přepínáním objektivu na stejném snímači. Skvěle si Vivo vede i při focení hlavním snímačem, podle DxO Mark je také X300 Pro nejlepším smartphonem pro noční fotografii.

Na nejlepší ovšem vcelku výrazně ztrácí v případě toho širokoúhlého, za něj má jen 141 bod, což je výrazně méně než všichni soupeři. Důvodem ztráty je ovšem samotná šířka záběru, nikoli obrazová kvalita. Širokoúhlý foťák Viva prostě není dost širokoúhlý. To je poněkud tradiční nedostatek špičkových fotomobilů značky. Podobně omezené zorné pole mají i modely OnePlus a Oppo, které mimochodem spadají do stejného koncernu BBK Electronics.

Za natáčení videa má X300 Pro 169 bodů, na premianta v segmentu, iPhone 17 Pro, ztrácí jen tři body. Tady v žádné disciplíně na elitní skóre Vivo nedosáhlo, ale třeba jeho ztráta ze širokoúhlých záběrů tu není tak výrazná a výkon telefonu je tedy vyrovnaný. Celkově z hodnocení DxO Mark vyplývá, že má Vivo u svých fotoaparátů ještě co vylepšovat, ale přesto patří k tomu absolutně nejlepšímu na trhu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Překonal všechny, až na jednoho. Vivo má naprosto elitní fotomobil

Tak Apple opravdu bude poslední. Teď ho předběhl jeho americký rival

Motorola Razr Fold

V rámci veletrhu CES v Las Vegas představila Motorola několik novinek. Jedna z nich je trochu překvapivá, Motorola se totiž pustila do skládacího telefonu ve tvaru knížky. S véčky hraje první ligu,...

8. ledna 2026

Vodafone slibuje výraznou úsporu na službách. Omezující podmínku odstranil

Ilustrační snímek

Jednou z možností, jak ušetřit na službách mobilních operátorů, je jejich sloučení pod jednu fakturu. Čím víc služeb sloučíte, tím vyšší je měsíční úspora. Vodafone ovšem svou kombinovanou nabídku...

29. listopadu 2025  7:02,  aktualizováno  7. 1. 16:06

