Špičkový fotomobil přichází na český trh s dárky za víc než 16 tisíc

Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Český trh se dočkal nové vlajkové řady smartphonů společnosti vivo. Modely X300 a X300 Pro přinášejí kombinaci špičkové optiky ZEISS, vysokého výkonu a elegantního designu.
Fotogalerie4

vivo X300. Chytrý telefon, kde se setkává elegantní design se špičkovým výkonem a jedinečnou optikou ZEISS | foto: Vivo

Hlavní novinkou je 200MP ZEISS APO teleobjektiv top modelu X300 Pro, který opět posouvá možnosti mobilní fotografie na úroveň, jakou dosud nabízely jen profesionální přístroje. Kromě toho telefony přinášejí řadu vylepšení v oblasti videa, systému a výdrže. Nejde tedy jen o úzce specializovaný fotomobil, ale o komplexní prémiový model.

Fotografie, která zachytí každý detail

Vlajkové modely vivo staví už několik generací na spolupráci s odborníky na optiku ze společnosti ZEISS. Model X300 Pro nově přináší 200MP APO teleobjektiv poháněný speciálně upraveným senzorem Ultra-Sensing HPB. Doplňuje ho hlavní 50 MP objektiv se snímačem LYT-828 od Sony a stabilizací 5.5 podle standardu CIPA. Fotovýbava tak zajišťuje perfektně ostré a živé snímky i při pohybu nebo slabém světle. Zahanbit se nenechá ani kompaktnější a dostupnější model X300, jehož hlavní fotoaparát 200 MP taktéž využívá snímače HPB a dosahuje stabilizace na úrovni CIPA 4.5.

Nejde však jen o zadní objektivy – přední 50MP širokoúhlý fotoaparát s automatickým ostřením u obou verzí ocení každý, kdo rád fotí portréty nebo natáčí vlogy. Díky pokročilým algoritmům pro portréty a noční snímky se telefon přizpůsobí různým scénám, aniž by uživatel musel složitě nastavovat parametry.

vivo X300 Pro. Vlajková loď, která definuje nový standard mobilní fotografie díky revoluční 200MP optice ZEISS a nekompromisnímu výkonu

Kromě fotografií se X300 série zaměřuje na video. Oba modely zvládnou záznam ve 4K při 120 snímcích za sekundu, což ocení tvůrci obsahu i ti, kdo chtějí zachytit rychlý pohyb bez kompromisů. Pro náročnější uživatele je tu podpora Dolby Vision a 10bit Log formátu, který otevírá prostor pro kreativní úpravy. Vloggeři ocení stabilní portrétní video s realistickými barvami a přirozeným podáním pleti, takže telefon může bez problémů nahradit i kompaktní kameru.

Úplnou novinkou je pak podpora balíčku fotografického příslušenství ZEISS 2.35x Telephoto Extender Kit, který je na českém trhu dostupný jako rozšiřující vybavení. Fotografičtí fajnšmekři tak můžou dosáhnout opravdu profesionálních snímků.

Výkon a výdrž bez kompromisů

Uvnitř obou modelů najdeme čipset Dimensity 9500, který kombinuje vysoký výkon s úsporným provozem. Díky baterii BlueVolt s kapacitou 5 440 mAh u X300 Pro a 5 360 mAh u X300 a rychlému 90W nabíjení se nemusíte bát, že vás telefon nechá ve štychu. Samozřejmostí je bezdrátové nabíjení a odolnost proti vodě a prachu podle standardu IP68/IP69. To vše doplňuje účinný systém chlazení, který udržuje stabilní výkon i při delším hraní nebo natáčení videa.

Řada X300 sází na minimalistický unibody design s tenkým profilem a příjemným povrchem zadní strany. Model X300 má kompaktní 6,31″ plochý displej, váží přibližně 190 g a je tenký jen 7,95 mm. X300 Pro nabízí větší 6,78″ plochý displej v těle o tloušťce 7,99 mm, což mu dodává profesionální vzhled.

Elegantní parťák

Telefony jsou dostupné v několika elegantních barevných variantách – X300 v provedení Phantom Black a růžové Halo Pink, zatímco X300 Pro přidává ke klasické, distingované Phantom Black také elegantní pískově hnědou Dune Brown. Použité materiály kombinují odolné sklo Armor Glass (u X300 Pro) a kovový rám, což zajišťuje nejen atraktivní design, ale i vysokou odolnost proti poškození. Ergonomické tvarování a tenký profil přispívají k pohodlnému úchopu, díky čemuž se telefon snadno ovládá i při delším používání.

Nový systém OriginOS přináší čisté prostředí, chytré funkce a dlouhodobou podporu – aktualizace po dobu pěti let a bezpečnostní záplaty až sedm let. To vše doplňuje sada nástrojů pro produktivitu i kreativní práci, včetně propojení s počítačem a AI funkcí pro úpravu textů či fotografií. Díky tomu se telefon stává nejen nástrojem pro zábavu, ale i spolehlivým partnerem pro práci.

Při nákupu vivo X300 Pro do 30. listopadu získáte u vybraných prodejců při zadání kódu „vivoX300“ dárky a slevy v hodnotě až 16 597 Kč

Nejnovější generace vlajkové lodi vivo je na českém trhu dostupná za cenu 34 999 Kč (X300 Pro) nebo 26 999 Kč (X300). Při nákupu vivo X300 Pro do 30. listopadu získáte u vybraných prodejců při zadání kódu „vivoX300“ dárky a slevy v hodnotě až 16 597 Kč. Konkrétně jde o pořizovací slevu 3000 Kč, výkupní bonus 3 000 Kč za starý telefon, vivo Grip Kit v hodnotě 4 999 Kč, rychlou nabíječku 90W Flash Charger v hodnotě 599 Kč, 50% slevu na vivo ZEISS 2.35x Telephoto Extender Kit, rok záruky navíc a celkem 5letou záruku na baterii.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte Česko z výšky? Některá místa musí vědět každý

V posledních dvou letech vám zprostředkováváme fotoreportáže z netradičních základnových stanic. V našich galeriích se tak můžete kochat pohledem na Česko z výšky (zavítali jsme však i pod zemský...

Nejnadupanější iPhone proti soupeřům. Jak si vedou Korea, Čína i USA?

Nový iPhone 17 Pro Max překvapil v porovnání s předchůdci významnými změnami. Těmi se Apple vymezil i vůči svým soupeřům. Postavili jsme jeho nový špičkový smartphone proti modelům z Koreje, Číny i...

Prodejní propadák Applu má zapomenutého předchůdce. Jmenoval se jinak

Apple to mohl s cenou tenkého iPhonu Air přehnat. Ale nepřehnal, cenově ho umístil zhruba tam, kam patřily zrušené modely iPhone Plus, jen s malou prémií. Důvod k tomu můžeme mimo jiné hledat v...

Jeden z nejlepších fotomobilů? Do Česka míří novinka od čínského velikána

Huawei ani letos nevynechá příležitost k uvedení špičkového smartphonu řady Pura na český trh. Podmínky se zákazem služeb Googlu mu sice stále nepřejí, ale výrobce to umí kompenzovat třeba opravdu...

O2 obměnilo Datamanii. Akční nabídka sráží cenu 100 GB na historické minimum

O2 upravilo nabídku hybridních tarifů Datamanie. Nově jsou v ní jen dva tarify: původní se 100 GB a neomezený. Z nabídky tak zmizela roční Datamanie 1000 GB. Místo ní operátor přidal u základního...

Tato šílenost v Česku bude. A dostanete ji prakticky zadarmo

Ještě před oficiálním představením a uvedením na trh nám do redakce dorazilo Vivo X300 Pro ve speciálním balení. To kromě telefonu obsahuje i speciální kryt, battery grip a teleobjektiv s...

31. října 2025

Operátor vás letos může vzít za Santou. Cenu útěchy si může vyzvednout každý

Prvním tuzemským mobilním operátorem, který představil svou letošní vánoční nabídku, je T-Mobile. Pro zákazníky si přichystal několikatisícové slevy na mobily i další hardware a chybět nebude ani...

30. října 2025  7:02

Ikea představila postýlku pro mobil. Kdo ho tam bude dávat, získá bonus

Mnozí uživatelé odkládají na noc mobil na dosah postele, aby ho měli stále po ruce. Švédská nábytkářská společnost proto v rámci dlouholeté iniciativy uvedla netradiční produkt – miniaturní postel...

30. října 2025

S telefonními podvody chce EU zatočit. Škody jdou do stovek milionů eur

Evropská reakce na spoofing, sofistikovanou formu telefonních podvodů pomocí zfalšované identity, kdy podvodníci napodobí telefonní číslo, musí být koordinovaná. Vyzval k tomu Europol, podle něhož se...

29. října 2025  16:11

Prodejní propadák Applu má zapomenutého předchůdce. Jmenoval se jinak

Apple to mohl s cenou tenkého iPhonu Air přehnat. Ale nepřehnal, cenově ho umístil zhruba tam, kam patřily zrušené modely iPhone Plus, jen s malou prémií. Důvod k tomu můžeme mimo jiné hledat v...

29. října 2025

Konec ošizených výdrží? Špičkový mobil s obří baterií míří i do Česka

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Výrobce Oppo oficiálně představil novou dvojici modelů Find X9 a X9 Pro určených pro globální trh. Jde o špičkové modely s rekordně velkou baterií a značkovým fotoaparátem Hasselblad.

28. října 2025

Nejnadupanější iPhone proti soupeřům. Jak si vedou Korea, Čína i USA?

Nový iPhone 17 Pro Max překvapil v porovnání s předchůdci významnými změnami. Těmi se Apple vymezil i vůči svým soupeřům. Postavili jsme jeho nový špičkový smartphone proti modelům z Koreje, Číny i...

28. října 2025

KVÍZ: Poznáte Česko z výšky? Některá místa musí vědět každý

V posledních dvou letech vám zprostředkováváme fotoreportáže z netradičních základnových stanic. V našich galeriích se tak můžete kochat pohledem na Česko z výšky (zavítali jsme však i pod zemský...

vydáno 27. října 2025

Lidé šidí spánek i rodinu. V japonském městě chtějí omezit mobily vyhláškou

Premium

V japonském městě Toyoake přišli radní s vyhláškou omezující používání mobilních telefonů. Japonci jsou poslušný národ, ale není takové nařízení už příliš? ptá se magazín Víkend DNES.

26. října 2025

Pár dalších krůčků k dokonalosti. Test Xiaomi 15T Pro

Nový model Xiaomi 15T Pro opět posouvá výbavu v oblíbené sérii modelů tak, aby nejenom držel krok s konkurencí, ale nabídl i pár zajímavých novinek. Majitelé loňského modelu mohou být v klidu, ale...

26. října 2025

Stylovky Applu a Samsungu mají problém. Nejsou totiž dost dobré

Premium

Stačí se podívat na žebříček prodejnosti smartphonů. Ty nejprodávanější jsou současně i ty nejdražší na trhu. Je to smartphonový paradox a dvě značky, kterých se týká, na něj při návrhu novinek možná...

25. října 2025

Víte, co sluší novým iPhonům nejvíc? Výběr je opravdu rozmanitý

Společně s novými iPhony jsme si v redakci mohli prohlédnout také bohaté příslušenství k nim. Asi nejdůležitější jsou kryty, které nejenom že telefon ochrání před poškozením, ale mohou mu také dodat...

25. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.