Hlavní novinkou je 200MP ZEISS APO teleobjektiv top modelu X300 Pro, který opět posouvá možnosti mobilní fotografie na úroveň, jakou dosud nabízely jen profesionální přístroje. Kromě toho telefony přinášejí řadu vylepšení v oblasti videa, systému a výdrže. Nejde tedy jen o úzce specializovaný fotomobil, ale o komplexní prémiový model.
Fotografie, která zachytí každý detail
Vlajkové modely vivo staví už několik generací na spolupráci s odborníky na optiku ze společnosti ZEISS. Model X300 Pro nově přináší 200MP APO teleobjektiv poháněný speciálně upraveným senzorem Ultra-Sensing HPB. Doplňuje ho hlavní 50 MP objektiv se snímačem LYT-828 od Sony a stabilizací 5.5 podle standardu CIPA. Fotovýbava tak zajišťuje perfektně ostré a živé snímky i při pohybu nebo slabém světle. Zahanbit se nenechá ani kompaktnější a dostupnější model X300, jehož hlavní fotoaparát 200 MP taktéž využívá snímače HPB a dosahuje stabilizace na úrovni CIPA 4.5.
Nejde však jen o zadní objektivy – přední 50MP širokoúhlý fotoaparát s automatickým ostřením u obou verzí ocení každý, kdo rád fotí portréty nebo natáčí vlogy. Díky pokročilým algoritmům pro portréty a noční snímky se telefon přizpůsobí různým scénám, aniž by uživatel musel složitě nastavovat parametry.
Kromě fotografií se X300 série zaměřuje na video. Oba modely zvládnou záznam ve 4K při 120 snímcích za sekundu, což ocení tvůrci obsahu i ti, kdo chtějí zachytit rychlý pohyb bez kompromisů. Pro náročnější uživatele je tu podpora Dolby Vision a 10bit Log formátu, který otevírá prostor pro kreativní úpravy. Vloggeři ocení stabilní portrétní video s realistickými barvami a přirozeným podáním pleti, takže telefon může bez problémů nahradit i kompaktní kameru.
Úplnou novinkou je pak podpora balíčku fotografického příslušenství ZEISS 2.35x Telephoto Extender Kit, který je na českém trhu dostupný jako rozšiřující vybavení. Fotografičtí fajnšmekři tak můžou dosáhnout opravdu profesionálních snímků.
Výkon a výdrž bez kompromisů
Uvnitř obou modelů najdeme čipset Dimensity 9500, který kombinuje vysoký výkon s úsporným provozem. Díky baterii BlueVolt s kapacitou 5 440 mAh u X300 Pro a 5 360 mAh u X300 a rychlému 90W nabíjení se nemusíte bát, že vás telefon nechá ve štychu. Samozřejmostí je bezdrátové nabíjení a odolnost proti vodě a prachu podle standardu IP68/IP69. To vše doplňuje účinný systém chlazení, který udržuje stabilní výkon i při delším hraní nebo natáčení videa.
Řada X300 sází na minimalistický unibody design s tenkým profilem a příjemným povrchem zadní strany. Model X300 má kompaktní 6,31″ plochý displej, váží přibližně 190 g a je tenký jen 7,95 mm. X300 Pro nabízí větší 6,78″ plochý displej v těle o tloušťce 7,99 mm, což mu dodává profesionální vzhled.
Elegantní parťák
Telefony jsou dostupné v několika elegantních barevných variantách – X300 v provedení Phantom Black a růžové Halo Pink, zatímco X300 Pro přidává ke klasické, distingované Phantom Black také elegantní pískově hnědou Dune Brown. Použité materiály kombinují odolné sklo Armor Glass (u X300 Pro) a kovový rám, což zajišťuje nejen atraktivní design, ale i vysokou odolnost proti poškození. Ergonomické tvarování a tenký profil přispívají k pohodlnému úchopu, díky čemuž se telefon snadno ovládá i při delším používání.
Nový systém OriginOS přináší čisté prostředí, chytré funkce a dlouhodobou podporu – aktualizace po dobu pěti let a bezpečnostní záplaty až sedm let. To vše doplňuje sada nástrojů pro produktivitu i kreativní práci, včetně propojení s počítačem a AI funkcí pro úpravu textů či fotografií. Díky tomu se telefon stává nejen nástrojem pro zábavu, ale i spolehlivým partnerem pro práci.
Nejnovější generace vlajkové lodi vivo je na českém trhu dostupná za cenu 34 999 Kč (X300 Pro) nebo 26 999 Kč (X300). Při nákupu vivo X300 Pro do 30. listopadu získáte u vybraných prodejců při zadání kódu „vivoX300“ dárky a slevy v hodnotě až 16 597 Kč. Konkrétně jde o pořizovací slevu 3000 Kč, výkupní bonus 3 000 Kč za starý telefon, vivo Grip Kit v hodnotě 4 999 Kč, rychlou nabíječku 90W Flash Charger v hodnotě 599 Kč, 50% slevu na vivo ZEISS 2.35x Telephoto Extender Kit, rok záruky navíc a celkem 5letou záruku na baterii.