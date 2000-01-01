náhledy
Značka Vivo uvedla do Evropy své nové smartphony řady X300. Vedle špičkového typu X300 Pro přichází do prodeje i model X300, který je překvapivě nadupaným kompaktním smartphonem. Po vzoru většího sourozence má novinka i funkci, která usnadňuje propojení s ekosystémem Applu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Model X300 má oproti většímu X300 Pro displej s úhlopříčkou 6,31 palce a i díky minimálním rámečkům je tedy tato novinka velmi kompaktní. Špičková výbava jí přitom zůstává, drobné ústupky najdeme jen u foťáků.
Základní model řady X se tedy pro letošek proměnil. Loni byl totiž model X200 výrazně větší, v Číně pak ještě firma prodávala typ X200 Pro mini. Právě na něj spíš novinka teď v globálním měřítku navazuje.
Kompaktní vivo (rozměry telefonu jsou 150,6 × 71,9 × 8 mm) tak přichází na trh ve chvíli, kdy se většina výrobců z této kategorie stáhla. Konkurencí mu bude kompaktní iPhone 17 Pro a Google Pixel 10 Pro.
V této konkurenci chce být Vivo X300 nejlepším fotomobilem. Jeho sestava je sice oproti špičkovému X300 Pro trochu jednodušší, ale i tak by měly být snímky špičkové.
Hlavní fotoaparát Viva X300 má rozlišení 200 megapixelů a výbornou optickou stabilizaci i světelnost f/1,7. Samozřejmostí je ladění celé soustavy společně s firmou Zeiss, se kterou VIvo na fotoaparátech svých telefonů spolupracuje už roky.
Hlavní foťák je doplněný 50Mpix širokoúhlým snímačem a dále 50Mpix senzorem s teleobjektivem s trojnásobném optickém přiblížení.
Výstupek fotoaparátu této sestavy není tak dramatický jako u špičkového modelu X300 Pro, když bude telefon v krytu, prakticky výstupek zmizí.
Nový telefon přichází i s novým systémem. Namísto dosavadního FuntouchOS používají novinky řady X300 uživatelské prostředí OriginOS, které měly modely značky zatím jen v Číně. Prostředí běží na Androidu 16.
Nové prostředí přináší řadu funkcí, logiku i některé grafické prvky, které známe z telefonů značky Apple. Zajímavostí je například možnost snadno mezi telefony Vivo a iPhone posílat fotografie přes funkci AirDrop. Zajišťuje to speciální aplikace, jiné přístroje s Androidem zatím u nás něco takového neumějí.
Displej novinky je plochý a má rozlišení 2 640 × 1 261 pixelů. Je tedy velmi jemný. A také velmi jasný, maximem je 4 500 nitů, telefon má také řadu funkcí pro ochranu očí.
Displej má velmi minimalistické rámečky, které pomáhají docílit zmíněných kompaktních rozměrů. Tvary jsou jednoduché, rám těla je z hliníku.
V tenkém těle je výkonný hardware, telefon pohání procesor MediaTek Dimensity 9500, tedy stejný špičkový procesor jako většího sourozence X300 Pro.
Do kompaktního těla se vešla baterie s kapacitou 5 360 mAh. Oproti Číně je to však ústupek, protože tam se stejný model prodává s baterií o kapacitě 6 040 mAh.
Důvodem k takovému zvláštnímu rozdílu jsou úspory. Ani ne tak na baterii samotné, ale v logistice a poplatcích kvůli regulím v EU. Přitom Vivo X300 rozhodně není levný smartphone.
Vivo za něj oficiálně žádá 26 999 korun, to opravdu není málo peněz. V zaváděcí akci však nabídne slevu 2 tisíce korun a další 2 tisíce korun jako výkupní bonus, takže telefon může vyjít už na 22 999 korun. A to už je vcelku zajímavá částka. Tolik mimochodem stojí základní iPhone 17.
Vivo dá uživatelům k telefonu navíc ještě jako bonus bezdrátová sluchátka a nabíječku s výkonem 90 W, díky které se telefon nabije opravdu velmi rychle.
Na českém trhu bude v prodeji jen barevná varianta, kterou Vivo nazývá růžovou – jde ovšem spíš o krémový odstín, který na světle dovede vyvolat doslova duhovou hru barev.
Konzervativní šedé provedení překvapivě v Česku v prodeji nebude, telefon v této variantě (Vivo ji mimochodem nazývá Phantom Black) vypadá velmi elegantně.
Vivo dává na své špičkové modely zákazníkům nově tříletou záruku a také pětiletou záruku na baterii. Pět let bude telefon dostávat také aktualizace operačního systému, sedm let pak aktualizace bezpečnostní.
