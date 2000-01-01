náhledy
Ve své špičkové modelové řadě X dlouho nabízelo Vivo v Česku jeden případně dva modely. Letos výrobce celou sestavu zkompletoval, když k tradičnímu X300 Pro a kompaktnímu X300 přidal i provedení X300 Ultra. Tím napodobil konkurenci, zároveň je šířka jeho nabídky z mnoha důvodů vlastně největší.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Trojicí modelů X300, X300 Pro a X300 Ultra (zleva do prava) napodobilo Vivo nabídku Samsungu (S26, S26+ a S26 Ultra), Googlu (Pixel 10, 10 Pro a 10 Pro XL) a tak trochu i Applu, který má modely čtyři (iPhone 17, Air, 17 Pro a 17 Pro Max).
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jednotlivé modely Viva se ale od sebe vlastně liší víc, než bychom čekali, takže je vlastně šířka nabídky značky v nejvyšší třídě z konkurentů největší. Proč tomu tak je, ukazuje naše porovnání.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vivo na první pohled zvolilo osvědčený recept. V řadě X300 má základní a zároveň kompaktní model X300, výborně vybavený X300 Pro a také absolutně nadupaný X300 Ultra.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Všechny tři telefony ctí stejný základní designový jazyk s matnými skleněnými zády a velkou kruhovou sestavou fotoaparátů. X300 Ultra (pravo) trochu vybočuje svým dvoubarevným provedením, které odkazuje na tradiční fotoaparáty.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Právě X300 Ultra z řady pak celkově trochu vybočuje. Nemá být lepším smartphonem než X300 Pro, je prostě smartphonem jiným, pro trochu jiné publikum.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vivo X300 Ultra totiž klade důraz na jednu specifickou disciplínu: natáčení videa. A té podřizuje spoustu řešení a prvků své výbavy. Pro video tvůrce není na trhu zajímavější telefon. Pro běžné uživatele, kteří chtějí všestranný fotomobil je ideální X300 Pro, kdo touží po kompaktním smarthponu a nechce zbyteeně utrácet, zvolí X300.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Už Vivo X300 Pro (v pozadí) má hodně vystouplou sestavu foťáků, ale X300 Ultra je v tom extrém. Důvodem je hlavní optika, která nejen že ukrývá 200megapixelový čip, ale hlavně gimbalovou stabilizaci. Právě ta pomáhá s natáčením videa.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
200megapixelový hlavní foťák doplňuje u Viva X300 Pro i 200megapixelový 3,7 násobný zoom a 50megapixelový širokoúhlý foťák. X300 Pro má v podstatě stejný teleobjektiv, hlavní snímač tu má ale 50 megapixelů a širokoúhlý taktéž.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nejkompaktnější Vivo X300 (vpravo) dostalo hlavní snímač opět s 200 megapixely, ale v menším formátu. Zoom je trojnásobný s 50 megapixely, totéž rozlišení má i širokoúhlý objektiv. Z hlediska fotografování je důležité, že X300 a X300 Pro používají hlavní optiku s dnes běžnou „mobilní“ ohniskovou vzdáleností ekvivalentní 23 mm, zatímco X300 Ultra volí 35 mm - a tedy daleko užší záběr.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
To jasně ukazuje, že Vivo X300 Ultra prostě není smartphone pro ty, kdo chtějí ten nejvíc vybavený model. Je to přístroj s velmi konkrétním zaměřením a proto se od sourozenců liší.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
I kvůli této své výbavě je z trojice špičkových modelů typ X300 Ultra největší. Jeho výška je 163 mm, typ pro má výšku 161,2 mm a X300 kapse příjemných 150,6 mm.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Výrazně se liší i šířky smartphonů. Nejkompaktnější X300 padne díky svým 71,9 mm skvěle do ruky. X300 Pro má šířku 75,5 mm, což je na poli top modelů příjemná hodnota. A X300 Ultra má šířku 76,8 mm.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Všechny tři modely mají špičkové zpracování s hliníkovým rámem, působí opravdu prémiově a mohou se pochlubit odolností podle IP68/IP69. V ruce působí velmi příjemným dojmem.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Do největšího těla Viva X300 Ultra se vešla největší baterie: má kapacitu 6 600 mAh a je to vlastně jediný model, u kterého Vivo kapacitu nešidí oproti tomu, co je k dostání v Číně. Nabíjení tu funguje výkonem až 100 W, bezdrátové shodně u všech modelů výkonem až 40 W.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vivo X300 Pro má v Evropě baterii s kapacitou 5 440 mAh, zatímco v Číně 6 510 mAh. A model X300 tu dostává baterii s kapacitou 5 360 mAh, zatímco „doma“ disponuje 6 040 mAh. V praxi má kompaktní model ze sourozenců nejlepší výdrž baterie.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
To bude dáno menším displejem s mírně nižším rozlišením. Panel tu má úhlopříčku 6,31 palce, Pro má 6,78 palce a Ultra pak 6,82 palce. Uvnitř modelů X300 a X300 Pro tepe procesor Mediatek Dimensity 9500, Ultra má Snapdragon 8 Elite Gen5.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Velmi příbuzné smartphony v jedné špičkové modelové řadě tak oslovují velmi odlišné publikum. X300 Ultra podřizuje vše videu, X300 Pro je tím pravým nadupaným modelem pro náročné uživatele a X300 příjemně kompaktním kouskem.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Rozložení a zaměření řady odpovídají i ceny. Vivo X300 Ultra stojí oficiálně bláznivých 46 990 korun, ale v akci s kitem fotopříslušenství a výkupním bonusem se dá pořídit za 44 990 korun. Vivo X300 Pro je s ceníkovou cenou 30 990 korun podstatně konkurenceschopnější, v akci vyjde i na zhruba 26 tisíc, to je výtečná nabídka. Nejmenší Vivo X300 pak stojí od 23 490 korun a je tedy nejdostupnější kousek, ale zároveň také jeden z nejzajímavějších kompaktních top smartphonů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz