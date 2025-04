Xiaomi nebo Honor to u svých aktuálních top modelů už nedělají, ale Vivo a Oppo pořád drží modelovou strategii, kdy v Číně nabídnou zákazníkům technologicky vyspělejší smartphony než ve zbytku světa. Sice třeba s odstupem, ale i tak. Nejnovějším příkladem tohoto trendu je nové Vivo X200 Ultra, tedy nástupce loňského X100 Ultra. Jde o přístroj, který ještě posouvá výbavy už tak nadupaného a na českém trhu nabízeného modelu X200 Pro.

Novinka, která přichází s odstupem zhruba půl roku po původním představení řady X200 doma v Číně, opět sází na posun zejména v oblasti fotoaparátu. A to navzdory tomu, že na první pohled se X200 Ultra od X200 Pro svým foťákem moc neliší. Rozlišení hlavního fotoaparátu totiž zůstává na 50 megapixelech, stejné rozlišení má foťák širokoúhlý a i u zoomu se hodnoty shodují: 200 megapixelů a 3,7násobné optické přiblížení.

Jenže detailní pohled do parametrů ukazuje, že Vivo X200 Ultra přináší prakticky všude posun vpřed. Překvapením je, že hlavní fotoaparát používá stejný snímač Sony LYT-818 jako u typu X200 Pro. To tedy znamená, že Vivo kompletně ustoupilo od použití velkého jednopalcového čipu, který měly jeho špičkové modely v předchozí generaci. Čip se nově u modelu X200 Ultra nachází za optikou s gimballovou stabilizací. To sice přináší mírné zhoršení světelnosti (f/1,7 oproti f/1,6), ale jistě to vyváží lepší možnosti stabilizace a tedy schopnost prodloužit expozici.

U širokoúhlého foťáku používá X200 Ultra tentýž senzor Sony LYT-818, zatímco X100 Pro má starší a obyčejnější čip s menšími rozměry. X200 Ultra by tak mělo mít navrch v případě šumu, na druhou stranu malinko ztrácí v šíři záběru (114° oproti 119°). V případě periskopického teleobjektivu pak nové Vivo X200 Ultra použilo stejný čip i stejné přiblížení jako model X200 Pro, ale optika má mnohem lepší světelnost: f/2,3 oproti f/2,7. To by celkově samo o sobě mělo přinést posun v kvalitě snímků ve všech oblastech. A že Vivo X200 Pro už v tomto patří na absolutní špičku a podle nás je to jeden z nejlepších fotomobilů současnosti.

Příslušenství i vylepšené ovládání

Ovšem Vivo X200 Ultra jde ve zlepšování ještě dál. Telefon dostal čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, takže inženýři jistě museli znovu ladit software pro zpracování fotek. K tomu tu jsou ještě dva speciální procesory. Věříme, že ve spolupráci s experty ze Zeissu se ladění opět podařilo na výbornou a i procesory přispějí k posunu kvality snímků. Vivo také nově okoukalo od iPhonu jeho tlačítko Camera Control – na pravém boku tedy nalezneme multifunkční tlačítko spouště, které zároveň umožňuje ovládat funkce fotoaparátu.

K telefonu si navíc zájemci budou moci přikoupit speciální fotografické příslušenství, v tom pro změnu Vivo navazuje na Xiaomi, které nabízí příslušenství pro své špičkové smartphony už dva roky. K X200 Ultra nabídne Vivo speciální grip s ovládacími prvky a adaptérem na standardní fotografické filtry s průměrem 67 mm. Grip má i vlastní 2 300mAh baterii. Co má Vivo oproti konkurenci rozhodně navíc, to je speciální telekonvertor. V podstatě přídavný objektiv prodlouží rozsah zoomu ještě 2,35násobně, takže Vivo X200 Pro bude v tomto provedení naprostým mistrem zoomu.

Jinak další výbava X200 Ultra odpovídá modelu X200 Pro. Elegantní novinka bude dostupná ve třech barvách (bílá, černá a červená), přičemž každá má jiné provedení zadní strany. Cena startuje na 6 499 jüanech (19,6 tisíce Kč) za provedení s 256 GB paměti a 12 GB RAM, verze s 512 GB paměti a 16 GB RAM stojí o 500 jüanů (o 1 500 Kč) víc a špičková varianta s 1 TB paměti a 16 GB RAM vyjde na 7 999 jüanů (24 tisíc Kč). To jsou částky o dost vyšší než u X200 Pro při startu jeho prodeje v Číně. Tam základ vyšel na 5 299 jüanů (16 tisíc Kč), 512GB verze na 5 999 (18 tisíc Kč) a 1 TB na 6 499 jüanů (19,6 tisíce Kč).

Pořád je však cena v přepočtu nižší, než za kolik se v Česku prodává X200 Pro. Telefon na tuzemském trhu oficiálně stojí 29 999 korun, to novinka v Číně vyjde v přepočtu na 19 600 korun a i s českou DPH teoreticky vychází levněji. Jenže dovážet takový smartphone z Číny nemá moc význam: systém Origin OS je sice založen na Androidu 15, ale má spoustu specifik pro ryze čínské využití.

Další novinky

Vedle modelu Ultra přestavilo Vivo i další novinky. Vylepšený model X200s, který navazuje na i na českém trhu nabízený X200, má výkonnější procesor MediaTek Dimensity 9400+ a k tomu baterii s kapacitou 6 200 mAh namísto 5 800 u původního modelu. Přitom prakticky nevzrostla hmotnost smartphonu a nezměnily se jeho rozměry.

Tablet Vivo Pad5 Pro zaujme 13" displejem a vysokým výkonem díky procesoru Dimensity 9400. Vivo Pad SE je zase dostupnější tablet se Snapdragonem S4 Gen 2 a 12,3palcovým displejem. Hodinky Vivo Watch 5 mají 1,43palcový displej a průměr 45 mm. Ani jedno z těchto zařízení ovšem Vivo v Evropě nenabídne, stejně jako špičkový model X200 Ultra.