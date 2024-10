Nekompromisní novinka nadchne fotoaparátem. Parametry má famózní

Vivo odstartovalo „doma“ v Pekingu éru vlajkových smartphonů pro rok 2025. Jako první značka totiž firma představila své nové smartphony založené na nové generaci mobilních čipů. V Číně firmy tradičně představují své novinky dříve, do Evropy se pak dostávají s odstupem, u modelů Vivo řady X200, jejichž premiéru jsme v Pekingu navštívili, by se tak mělo stát nejspíš v lednu 2025. To je termín, ve kterém Vivo vloni představilo model X100 Pro.

Zatímco vloni v Číně firma představila modely X100 a X100 Pro (a později typ X100 Ultra), letos byly novinky tři: X200, X200 Pro a X200 Pro mini. Modely se liší výbavou i velikostí displeje, X200 je vlastně základní model značky, ale se „střední“ velikostí, X200 Pro je nadupaný smartphone a X200 Pro mini je jeho zmenšená verze, která ale v případě teleobjektivu spoléhá na techniku obyčejnějšího X200. Model X200 Ultra by mělo Vivo opět představit až později v průběhu roku.

Novinky jsme si mohli v rámci pekingské premiéry smartphonů vyzkoušet a zjistit o nich některé detaily. Důležitá je především zpráva o dostupnosti: model X200 Pro mini se v Evropě prodávat nebude, přesto se nabídka oproti dosavadnímu stavu rozroste. Model X200 Pro doplní v nabídce i levnější typ X200. Možná je to i kvůli tomu, že Vivo letos v Číně zdražovalo, oproti loňsku modely řady X200 podražily o 300 jüanů, tedy v přepočtu asi o tisíc korun.

Cena špičkového X200 Pro tak letos začíná na 5 299 jüanech, tedy v přepočtu na necelých 17 500 korunách. Model X200 bude v Číně stát nejméně 4 299 jüanů, tedy v přepočtu necelých 14 000 korun. Pro pořádek, model mini bude stát nejméně 4 699 jüanů, tedy asi 15 400 korun. České ceny nedovedeme úplně odhadnout, stávající Vivo X100 Pro, které doma vyšlo na 4 999 jüanů (16 250 korun), u nás vyšlo na 26 999 korun s daní. Novinka bude nejspíš o něco dražší, ovšem levnější alternativou by měl být právě model X200.

Špičkové čipy

Hlavní hvězdou mezi novinkami je špičkový model X200 Pro, který navazuje jak na loňský model X100 Pro, tak na pouze v Číně dostupný typ X100 Ultra. Novinka totiž dostala jeho špičkový teleobjektiv, který zároveň prošel vylepšením i díky novému hardwaru samotného telefonu. A o foťák jde u Viva X200 Ultra především.

Inženýři firmy u něj sáhli k zajímavým změnám. X200 Pro má totiž kromě nového teleobjektivu i zbrusu nový hlavní fotoaparát. Model X100 Ultra byl jedním ze smartphonů s jednopalcovým čipem, tedy prozatím největším fotografickým čipem v mobilních telefonech. Podle našich praktických zkušeností s telefonem šlo přitom o jeden z nejlépe vyladěných jednopalcových fotoaparátů v mobilech, protože se inženýrům povedlo upozadit některé tradiční nevýhody takto velkého čipu (někdy až příliš malé hloubky ostrosti).

Novinka přichází s něčím, co se zdá jako downgrade. Čip má nově úhlopříčku 1/1.28 palce, je tedy menší. Zachovává přitom rozlišení 50 megapixelů. Přesto Vivo slibuje (a naše první praktické zkušenosti to potvrzují) zlepšení obrazové kvality, a to mimo jiné i díky tomu, že zbrusu nový senzor Sony LYT-818 vykazuje například mnohem menší intenzitu šumu. Zároveň má optika hlavního foťáku vylepšenou světelnost f/1.57 oproti f/1.8. Širokoúhlý foťák má Vivo X200 Pro také padesátimegapixelový, tentokrát ale Vivo vylepšilo jeho schopnosti pořizování makro fotografií, takže kdo chce, může fotit hodně z blízka, to u předchozí generace nešlo.

Největší změnou je ale zmíněný teleobjektiv. Namísto 50 megapixelů s f/2.5 a 4,3násobným přiblížením je tu 200megapixelový čip s 3,7násobným optickým zoomem (f/2.7). Telefon dále nabízí až 100násobný digitální zoom, ovšem i díky pokroku v rozlišení a schopnostech procesoru ve zpracování obrazu je kvalita digitálního zoomu dramaticky lepší.

X200 Pro totiž dostalo (stejně jako ostatní modely řady X200) má nový supervýkonný čipset MediaTek Dimensity 9400, který je nejen hodně výkonný, ale i velmi úsporný, což opět potvrzují naše první dojmy z telefonu. Vivo slibuje, že v benchmarku AnTuTu může telefon dosáhnout na skóre přes tři miliony bodů, realita, zdá se, je zatím o necelých 10 % nižší. I tak je ale nárůst výkonu oproti loňskému roku dramatický. Mimochodem, baterie má skvělých 6 000 mAh a má dobře fungovat i při teplotách pod bodem mrazu.

Telefon má podle všeho i působit plynulejším dojmem. To zatím úplně potvrdit nemůžeme, plynulost ale asi víc ocení jedinci, kteří jsou citliví na blikání displeje. Vivo X200 Pro má nový panel, který toto blikání potlačuje, vysokou frekvenci modulace zachovává napříč všemi úrovněmi jasu, takže by displej měl být pro oči ještě komfortnější než dosud. Vivo také u všech modelů řady X200 slibuje maximální lokální jas až 4 500 nitů, potvrzujeme, že čitelnost na slunci je výborná.

Hodnotnější design

Displej také přináší jednu další změnu, která se promítá do vzhledu celého telefonu. Vivo totiž u typu X200 Pro upustilo od klasického zakřivení displeje přes boční hrany a namísto toho je tu displej s mikrozakřivením přes všechny hrany. Displej tak vlastně i přes zachování úhlopříčky 6,78 palce působí větším dojmem a nepozorujeme tu rušivé odlesky, které může zahnutí jinak způsobovat. Řešení také přispívá k minimalizaci rámečků kolem displeje, ty jsou zcela symetrické a mají 1,6 mm.

Na zakřivený displej pak nově navazuje hliníkový rám těla, který působí bytelnějším dojmem, než u loňského modelu. Celkově působí Vivo X200 Pro hodnotnějším a luxusnějším dojmem než loňský model. Vivo dá uživatelům vybrat ze čtyř barevných verzí, zajímavá je zářivá modrá, k dispozici bude i krémově bílé provedení, stříbrná varianta a klasická černá. Jaké barvy budou dostupné v Evropě, to zatím nevíme.

Vsadit si také můžeme na to, že X200 Pro nebude mít v Evropě některé v Číně představené funkce. Mimo hru je jistě umělá inteligence, která je spjatá se systémem Origin OS, který smartphony Vivo v Číně používají. Ten je sice postavený na Androidu, ale je v mnohém specifický a od FuntouchOS používaného v Evropě se dost liší. Především má některé rozšířené chytré funkce, které souvisejí s AI. Ale je možné, že Vivo některé z těchto věcí nakonec přenese i do evropské verze systému.

Zajímavou funkcí je také možnost komunikace telefonů vzájemně mezi sebou bez potřeby připojení k mobilní sítí. Modely řady X200 zvládnou jako vysílačky komunikovat až na vzdálenost 2 kilometry, vysílat nouzový signál dovedou až na 4 kilometry. Tato funkce nepotřebuje ani satelitní připojení, které je u smartphonů pro nouzovou komunikaci v poslední době čím dál častější, spoléhá čistě na síť telefonů Vivo. Na jaké technologii je funkce založena ovšem nevíme a domníváme se, že v evropských podmínkách podobnému vysílání brání regulace bezdrátových pásem.

Trocha ústupků

Model Vivo X200 přináší oproti typu X200 několik ústupků ve výbavě, ale vlastně jich není moc a většinou nejsou zásadní. Design a konstrukce telefonů zůstávají zachované, je tu tedy onen vzhled s mikrozakřiveným displejem. Ten má mírně menší úhlopříčku – 6,67 palce, ovšem rozlišení 2 800 × 1 260 pixelů zůstává zachováno, totéž platí pro tenké rámečky nebo špičkový jas a ochranu proti problikávání.

Model X200 má i stejně výkonný hardware, baterie má kapacitu 5 800 mAh, opět jde o techniku se zvýšeným obsahem křemíku a schopností fungování za nízkých teplot. Ústupkem je chybějící bezdrátové nabíjení, které má u typu X200 Pro výkon 30 W, nabíjení kabelem ale zachovává výkon špičkového modelu 90 W.

Hlavní změny ale proběhly u fotoaparátu. Čipy jsou opět tři, tentokrát mají všechny tři rozlišení 50 megapixelů. Hlavní čip je obyčejnější než u X200 Pro, má úhlopříčku 1/1,56 palce a světelnost optiky je f/1.6. Optický zoom je tu tentokrát „jen“ trojnásobný a digitální maximum rozhodně nenabídne takové detaily jako X200 Pro.

Jiný přístup

Model X200 Pro mini, jenž se v Evropě prodávat nebude, pak disponuje výbavou, která je tak trochu kombinací obou výše zmíněných typů. To vše ale v ještě menším balení. Jestliže má Vivo X200 Pro rozměry 162,4 × 76 × 8,2 mm (nebo 8,5 podle barevného provedení) a X200 míry 160,3 × 74,8 × 8 mm, model X200 Pro mini se chlubí kompaktními rozměry 150,8 × 71,8 × 8,2 mm. Hmotnost je 187 gramů.

V ruce je to tak příjemně kompaktní smartphone, který ale působí, jako by trochu do rodiny X200 nezapadal. O velkou změnu z celkového dojmu z telefony se stará displej, který je zcela plochý a působí v porovnání s většími modely malinko obyčejněji. Přitom technicky je opět stejně špičkový a rozlišení je výtečných 2 640 × 1 216 pixelů. Úhlopříčka displeje je 6,31 palce.

Do relativně malého těla se stále vešla baterie se skvělou kapacitou 5 700 mAh a veškerou pokročilou technikou zbývajících dvou novinek, výkon nabíjení je opět maximálně 90 W a nechybí ani bezdrátové nabíjení. Ústupek u modelu X200 Pro mini ale najdeme u fotoaparátu: hlavní 50megapixelový je shodný jako u špičkového X200 Pro, širokoúhlý taktéž, ale u zoomu si musí X200 Pro mini (nejspíš vzhledem k menšímu tělu, a tedy bojem s nedostatkem místa) vystačit s trojnásobným zoomem a 50megapixelovým čipem z modelu X200.

Pro mnohé by právě menší model mohl být nejzajímavějším z trojice novinek Viva, ale s jeho prodejem v Evropě se skutečně nepočítá. Ale zájem, který tato verze vyvolala, by mohl přimět Vivo přinést kompaktní model do Evropy třeba v příští generaci.