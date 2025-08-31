Vivo po dlouhé době v letošním roce uvedlo na český trh víc než jeden špičkový smartphone. V minulosti si ze své řady top modelů X výrobce vždy vybral jen jeden konkrétní kousek, v uplynulých letech to byl typicky model Pro. Tentokrát ale máme v Česku k dispozici jak Vivo X200 Pro, tak trochu „odlehčený“ typ X200.
A ačkoli ten logicky nenabídne vše na takové úrovni, jako typ Pro, je zajímavou volbou pro ty, kdo nechtějí za top modely utrácet horentní sumy, ale líbí se jim jejich schopnosti. Vivo X200 je tak konkurencí pro smartphony jako je třeba Samsung Galaxy S25+, Apple iPhone 16 Plus, Google Pixel 9 a další. Prostě telefony, které toho nabídnou dost na to, aby zaujaly i nejnáročnější uživatele, ale které nestojí zbytečně moc peněz.
Některé z těchto přístrojů se vlastně podle neoficiálních statistik zrovna netěší zájmu uživatelů: třeba u Applu se spekuluje, že v příští generaci model Plus nebude. Ale Vivo X200 podle nás za pozornost rozhodně stojí.
Proč za to stojí?
Telefon vznikl podle tradičního receptu „levnějších vlajkových lodí“. Používá tedy v podstatě stejný hardware, jako úplně špičkový model X200 Pro, ovšem činí některé kompromisy, které viditelně snižují cenu, ovšem nemají zásadně negativní dopad na uživatelský zážitek. Podle nás jsou v tomto v aktuální nabídce smartphonů mistry dva přístroje: Google Pixel 9, který za výrazně nižší cenu nabídne téměř to samé, jako dražší modely Pixel 9 Pro a Pro XL a právě Vivo X200.
U něj nejde jen o to, že je svému sourozenci X200 Pro v mnohém blízké – ale také o to, že v praxi téměř ve všech disciplínách překonává i loňský špičkový model X100 Pro, který jsme často hodně chválili.