Jeden z těch nejlepších, když nechcete utrácet. Vivo X200 v testu

Luděk Vokáč
Vivo X200 je smartphone, který míří vysoko, ale ne úplně nejvýš. To pro něj paradoxně může být u spousty zájemců výhodou: za podstatně lákavější cenu než úplně špičkové smartphony, toho totiž dostanou opravdu hodně. Ostatně, aktuální Vivo X200 je v mnohém lepší, než starší úplně špičkové Vivo X100 Pro, která má nástupce v podobě modelu X200 Pro.
Část 1/5

Vivo X200

Vivo po dlouhé době v letošním roce uvedlo na český trh víc než jeden špičkový smartphone. V minulosti si ze své řady top modelů X výrobce vždy vybral jen jeden konkrétní kousek, v uplynulých letech to byl typicky model Pro. Tentokrát ale máme v Česku k dispozici jak Vivo X200 Pro, tak trochu „odlehčený“ typ X200.

A ačkoli ten logicky nenabídne vše na takové úrovni, jako typ Pro, je zajímavou volbou pro ty, kdo nechtějí za top modely utrácet horentní sumy, ale líbí se jim jejich schopnosti. Vivo X200 je tak konkurencí pro smartphony jako je třeba Samsung Galaxy S25+, Apple iPhone 16 Plus, Google Pixel 9 a další. Prostě telefony, které toho nabídnou dost na to, aby zaujaly i nejnáročnější uživatele, ale které nestojí zbytečně moc peněz.

Některé z těchto přístrojů se vlastně podle neoficiálních statistik zrovna netěší zájmu uživatelů: třeba u Applu se spekuluje, že v příští generaci model Plus nebude. Ale Vivo X200 podle nás za pozornost rozhodně stojí.

Proč za to stojí?

Telefon vznikl podle tradičního receptu „levnějších vlajkových lodí“. Používá tedy v podstatě stejný hardware, jako úplně špičkový model X200 Pro, ovšem činí některé kompromisy, které viditelně snižují cenu, ovšem nemají zásadně negativní dopad na uživatelský zážitek. Podle nás jsou v tomto v aktuální nabídce smartphonů mistry dva přístroje: Google Pixel 9, který za výrazně nižší cenu nabídne téměř to samé, jako dražší modely Pixel 9 Pro a Pro XL a právě Vivo X200.

U něj nejde jen o to, že je svému sourozenci X200 Pro v mnohém blízké – ale také o to, že v praxi téměř ve všech disciplínách překonává i loňský špičkový model X100 Pro, který jsme často hodně chválili.



Vstoupit do diskuse
Testujeme pro vás nejnovější přístroje, z oblasti spotřební i bílé elektroniky a techniky. Notebooky, mobilní telefony, tablety, sluchátka, zvukové sestavy, fotoaparáty a testy mnoha dalších přístrojů nyní můžete najít na jednom místě.

Šampion mezi dostupnými véčky. Otestovali jsme Motorolu Razr 60

Motorola Razr 60

Motorola i letos obnovila nabídku véček, přičemž pozornost budí levnější model. Ten totiž už začíná...

Příjemně nás překvapil, ale pak přišly kompromisy. Test Realme 14 Pro

Realme 14 Pro

Podle názvu se zdá, že modely Realme 14 Pro a 14 Pro+ se od sebe moc neliší. Jenže v praxi jsou...

Ušetřit a obejít se bez 5G má možná smysl. Vivo V50 Lite v testu

Vivo V50 lite

Nabízet ve střední třídě telefon bez podpory 5G, to je tak záležitost roku 2023. Přesto ovšem Vivo...

Se slevou těžko hledá konkurenta. Test Poco F7 Ultra

Poco F7 Ultra

Vůbec poprvé se do nabídky značky Poco dostal model s přívlastkem Ultra. Je to v podstatě první...

Test iPhonu 16e: Je to mistr kompromisů, ale některé verze nedávají smysl

iPhone 16e

Nový Apple iPhone 16e možná není ten levný iPhone, který mnozí očekávali. Ostatně, cena startující...

Povýší poslech z telefonu i počítače a moc nestojí. Starší sluchátka nevadí

HD550 a Fiio BTR17

Svět není tak špatný, jak by se na sociálních sítích mohlo stát. Zejména milovníci hudby teď mají k...

Super výkon a obří baterie za hezkou cenu. Test Realme GT 7

Realme GT 7

Zatímco spousta konkurentů dělá jen malé krůčky ve vylepšování výbavy, Realme se do toho s modelem...

Nejčtenější

Tyto chytré hodinky nás překvapily. Za nižší cenu toho umějí více než dost

Nové hodinky Watch 3 Pro od dostupné značky CMF se snaží zaujmout hned ve třech rovinách: zajímavým designem, dobrou výbavou a překvapivě nízkou cenou. Do vkusu každého se sice trefit nemusejí, ale...

Dlouho očekávané hodinky mají neobvyklý displej a vydrží měsíc nabité

Po dlouhých letech čekání, kdy to vypadalo, že je značka Pebble mrtvá, se fanoušci dočkali příjemného překvapení. Pebble je zpět a v plné parádě, nástupce modelu Time navíc dorazí ještě letos....

Mají dost zlodějů mobilů, na chodník proto namalovali pruh. Policie to vítá

Londýn nadále sužují gangy, často motorizované, zaměřující se na krádeže mobilních telefonů z rukou nic netušících chodců. Na jedné z londýnských ulic proto nyní přibylo varování inspirované metrem....

Šampion mezi dostupnými véčky. Otestovali jsme Motorolu Razr 60

Motorola i letos obnovila nabídku véček, přičemž pozornost budí levnější model. Ten totiž už začíná cenu přibližovat vyšší střední třídě a i když má pár kompromisů ve výbavě, tak levnější a dobře...

Z této vyhlídky můžete za ideálních podmínek dohlédnout až na Alpy

Vrch Radyně, na kterém stojí, je s nadmořskou výškou 567 metrů dominantou Plzeňska. Naším dalším cílem při putování po zajímavých BTS mobilních operátorů byla zřícenina stejnojmenného hradu ze 14....

Jeden z těch nejlepších, když nechcete utrácet. Vivo X200 v testu

Vivo X200 je smartphone, který míří vysoko, ale ne úplně nejvýš. To pro něj paradoxně může být u spousty zájemců výhodou: za podstatně lákavější cenu než úplně špičkové smartphony, toho totiž...

31. srpna 2025

Mají dost zlodějů mobilů, na chodník proto namalovali pruh. Policie to vítá

Londýn nadále sužují gangy, často motorizované, zaměřující se na krádeže mobilních telefonů z rukou nic netušících chodců. Na jedné z londýnských ulic proto nyní přibylo varování inspirované metrem....

30. srpna 2025

Tyto chytré hodinky nás překvapily. Za nižší cenu toho umějí více než dost

Nové hodinky Watch 3 Pro od dostupné značky CMF se snaží zaujmout hned ve třech rovinách: zajímavým designem, dobrou výbavou a překvapivě nízkou cenou. Do vkusu každého se sice trefit nemusejí, ale...

29. srpna 2025

Dramatická změna koncepce přinesla oproti předchůdci ještě lepší tablet

Kromě nového smartphonu překvapil letos operátor T-Mobile i novým tabletem T Tablet 2. Překvapil proto, že vlastně jednoduchý předchozí tablet nástupce ani nepotřeboval. Novinka je ale přesto v praxi...

28. srpna 2025

Šampion mezi dostupnými véčky. Otestovali jsme Motorolu Razr 60

Motorola i letos obnovila nabídku véček, přičemž pozornost budí levnější model. Ten totiž už začíná cenu přibližovat vyšší střední třídě a i když má pár kompromisů ve výbavě, tak levnější a dobře...

27. srpna 2025

Je to oficiální. Nové iPhony se ukážou druhý týden v září

Apple oficiálně zve na konferenci k novým iPhonům, která se odehraje devátého září. Souhlasí to s již uniklými informacemi, takže se můžeme těšit na nové smartphony včetně úplně nového tenkého...

26. srpna 2025  18:41

Tato aplikace bude povinně v každém mobilu, přikázala ruská vláda

Nová ruská chatovací aplikace Max bude od září povinně v každém nově prodaném telefonu na ruském trhu. Státem podporovaná služba se velice podobá čínskému ekvivalentu, který je mimo jiném i nástrojem...

26. srpna 2025  7:02

Po jednom novém Pixelu asi nesáhnete. Přitom má výjimečnou vlastnost

Z rodiny nových Pixelů tento vyčnívá konstrukcí i cenou. Ale českého zákazníka to trápit nemusí, oficiálně si ho v Česku nekoupí. Samozřejmě se k němu dostane, třeba v Německu v prodeji bude. A může...

26. srpna 2025

Dlouho očekávané hodinky mají neobvyklý displej a vydrží měsíc nabité

Po dlouhých letech čekání, kdy to vypadalo, že je značka Pebble mrtvá, se fanoušci dočkali příjemného překvapení. Pebble je zpět a v plné parádě, nástupce modelu Time navíc dorazí ještě letos....

25. srpna 2025

Z této vyhlídky můžete za ideálních podmínek dohlédnout až na Alpy

Vrch Radyně, na kterém stojí, je s nadmořskou výškou 567 metrů dominantou Plzeňska. Naším dalším cílem při putování po zajímavých BTS mobilních operátorů byla zřícenina stejnojmenného hradu ze 14....

24. srpna 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Telefon od operátora vsadil na minimalismus. Oproti předchůdci je výhodnější

Nový T Phone 3 není žádný nadupaný smartphone. Vsadil na kombinaci výhodné ceny a vcelku solidní výbavy. V porovnání s předchůdcem působí uhlazeněji a je oproti němu skutečně výhodnější.

23. srpna 2025

Google zlevnil starší pixely. Nové jsou však v akci výhodnější

S příchodem nové generace smartphonů Google Pixel 10 přichází i logické zlevnění starších modelů. To se v českých e-shopech projevilo už dříve, v obchodě Googlu až teď. Nicméně platí, že v...

22. srpna 2025  7:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.