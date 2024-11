Vivo uvede nové smartphony série X200 na evropský trh nejspíš ve stejném termínu jako předchozí model X100 Pro – tedy v lednu. My jsme si ovšem novinky série X200 mohli vyzkoušet přímo v Číně po jejich premiéře.

Vivo nám poskytlo k otestování model X200 Pro, který by se měl v Česku (a obecně v Evropě) prodávat společně s modelem X200, který tak bude rozšířením nabídky. Naopak model X200 mini se do Evropy nedostane, i když prví ohlasy na něj jsou velmi pozitivní.

Ústupky jsou krokem vpřed

Foťák X200 Pro nemusí na první pohled budit kdovíjak fantastický dojem. Oproti loňsku totiž Vivo třeba v případě hlavního fotoaparátu sáhlo ke zdánlivému ústupku: hlavní snímač už totiž není velký jednopalcový, jde o menší čip s úhlopříčkou 1/1,28 palce. Jenže u Viva argumentují tím, že čip Sony LYT-818 je špičkou ve svém oboru a že například oproti loňskému čipu vytváří méně šumu.

Čip však Vivu umožnil udělat i další pokroky. A to třeba v hloubce ostrosti. Jednopalcové čipy ve smartphonech ji mohou mít „vrozeně“ až nepříjemně malou, což se při focení nemusí vždy hodit. U Viva to zrovna u loňského modelu X100 Pro vyladili dobře, takže nevýhoda malé hloubky ostrosti (která se ovšem třeba u portrétů mění ve výhodu) se tolik neprojevovala, ale možná to bylo i za cenu snížení světelnosti optiky. Nový model tak dostal optiku se světelností f/1,56, zatímco X100 Pro má f/1,8. O bokeh efekt se tak postará kombinace větší clony a také dalšího softwarového zpracování obrazu.

Širokoúhlý fotoaparát s 50 megapixely a automatickým ostřením na první pohled zůstal mezigeneračně nezměněn, ale nově zvládá tvořit makro snímky z malé vzdálenosti, to u X100 Pro nedovedl. Avšak X200 Pro má i další makro trumf. Už X100 Pro uměl pořizovat makro pomocí teleobjektivu, u typu X200 Pro je tato schopnost ještě prohloubena. Zoomový foťák totiž sice novinka přebírá od loňského, pouze v Číně prodávaného modelu X100 Ultra, ale v kombinaci s novým procesorem ještě vylepšuje jeho schopnosti vykreslování.

Ukázka zoomu Viva X200 Pro

I když se tedy hodnota optického zoomu oproti loňskému modelu X100 Pro snížila ze 4,3násobného přiblížení na 3,7násobné, ve skutečnosti jsou schopnosti telefonu při přiblížení mnohem lepší než u předchůdce. Standardní zoom zhruba do hodnoty desetinásobného přiblížení vypadá fantasticky a i dvacetinásobné přiblížení je překvapivě dobře použitelné. Vivo X200 Pro nabízí v těchto režimech výrazně více detailů než předchozí model.

Skvělý zoom i detaily

A vidět to je, pokud v zoomování pokračujeme. Nechceme tvrdit, že maximální 100násobný zoom je skvělý, do toho má kvalita snímků daleko, ale snímky jsou podstatně čistší než dosud. Pomáhá tomu samozřejmě výrazné softwarové zpracování obrazu, telefon si očividně některé části obrazu „domýšlí“ a snímky hodně dokresluje – výsledek je ovšem přinejmenším působivý, protože smartphonem jdou přiblížit detaily, které na běžném snímku vlastně ani nemusí divák zpozorovat.

Ukázka zoomu Viva X200 Pro

Trochu jsme se zprvu zalekli barevného podání snímků novinky. X200 Pro opět nabízí i přirozený barevný režim Zeiss, který však při prvních pokusech vytvářel na náš vkus až moc saturované snímky. Naštěstí za to nejspíš mohlo zvláštní osvětlení na tiskové konferenci Viva, které mělo nádech UV světla, s nímž se fotoaparáty v mobilech vyrovnávají všelijak. Vivu X100 Pro to s jeho přirozeným barevným laděním šlo v těchto podmínkách trochu lépe (barvy dokonce „táhly“ k bledším), ale v běžné praxi X200 Pro nakonec i v Zeiss režimu obstálo a poskytuje podle nás dobrý kompromis mezi přehnaně živými barvami a „nudnými“ tóny.

Venkovní akční scény a ukázka portrétního režimu

Navíc pro evropský trh bude Vivo podle všeho ještě fotoaparát právě z hlediska barevného podání ladit, protože preference asijských a evropských zákazníků jsou odlišné. Fotoaparát je nicméně skutečně působivý. Dobře se mu vede i v nočních snímcích, překvapí schopnostmi focení z ruky i na velmi dlouhou expozici a opět udivuje schopnostmi zoomu v horších světelných podmínkách.

Pozitivní změna designu

Vivo X200 Pro není však jen o fotoaparátu, byť ten tu má jednu z hlavních rolí. Velmi dobře po pár dnech hodnotíme například změnu designu telefonu. Oproti předchozí generaci Vivo ustoupilo od výrazného zaoblení displeje přes boční hrany, nově tu je jen takové mikrozakřivení přes všechny okraje, které pomáhá docílit velmi elegantního vzhledu.

Venkovní fotografie v proměnlivém osvětlení

Vzhledem k nové konstrukci displeje se hodně změnil i boční rám telefonu: ten je teď výraznější a plochý, zatímco u předchůdce byl velmi tenký a opticky pomáhal tloušťku přístroje zmenšovat. Vypadalo to krásně, Vivo X100 Pro opticky působilo až nečekaně tence, na druhou stranu telefonu chyběla určitá elegance a bytelnost. Tu nicméně X200 Pro dodává plnými doušky, v kombinaci s mikrozakřivením displeje a elegantnímu tvarování zad tu máme konečně pocit luxusu, který často ambiciózním čínským topmodelům chybí. Broušení hliníkového rámu působí opravdu výtečně.

Navíc je Vivo X200 Pro o něco tenčí než předchůdce, to kompenzuje změnu proporcí telefonu a v ruce sedí novinka tedy velice dobře. A přidává k tomu určitý pocit solidnosti, který možná předchůdci trochu chyběl.

Působivý hardware i software

Z dalších novinek Viva X200 Pro jsme během zhruba tří dní, které jsme s telefonem v Číně strávili, otestovali především výdrž baterie. A i tady máme jen a jen slova chvály. Kapacita baterie oproti předchůdci narostla o víc než 10 % na 6 000 mAh, navíc má akumulátor novou technologii, která nejenže zlepšuje jeho fungování v nízkých teplotách, ale také celkově přispívá k lepší výdrži. Malinkým ústupkem je možná i kvůli této technologii trochu snížené maximum výkonu nabíjení (ze 100 na 90 W po drátech a z 50 na 30 W bezdrátově), ale to nám v praxi příliš nevadí.

Fotografie v interiéru v umělém osvětlení

Výdrž ovšem potěší. I když jsme s telefonem intenzivně fotili, vlastně bychom dva dny na jedno nabití zvládli zcela bez problémů, pro jistotu jsme nicméně nabíjeli. Avšak v praxi bylo vidět, že procenta na ukazateli stavu baterie ubývají znatelně pomaleji než u předchozího modelu X100 Pro. Výdrž by se podle toho mohla v praxi prodloužit až o třetinu, a to je vynikající výsledek.

Zas tak moc pozornosti jsme pak nevěnovali výkonu telefonu. Ten je jistě působivý, ale v benchmarku AnTuTu jsme na avizované tři miliony bodů nedosáhli, skóre bylo asi 2,7 milionu. I to je oproti předchůdci obrovský posun (ten vykazuje asi 1,9 milionu), na druhou stranu v praxi to uživatel moc ocenit nedovede. Ano, možná v některých hrách bude výkon rozhodující, ale to už vyžaduje specifické situace.

Ukázka makro fotografie

Vivo slibuje u nové generace svého systému OriginOS 5 postaveném na Androidu 15 výrazné zlepšení plynulosti. A ano, Vivo X200 Pro je krásně plynulý přístroj, ale telefon jsme během několika dní nezvládli využít ve všech myslitelných situacích a nekladli na něj tak extrémní nároky jako při běžném každodenním používání, takže verdikt ohledně plynulosti si necháme na později. Nicméně zatím si rozhodně stěžovat nemůžeme, vše funguje parádně.

Ostatně i samotná nadstavba OriginOS 5 je zajímavá. Když si odmyslíme trochu kýčovité ikony některých čínských aplikací, je vidět, že u Viva má tato nadstavba v porovnání s FuntouchOS používaným v Evropě trochu náskok. Mírně propracovanější je třeba logika menu a některých nastavení, Vivo pak zapracovalo širší funkce umělé inteligence, na které se asi v Evropě těšit moc nemůžeme (snad kromě funkcí jako vyhledávání zakroužkováním nebo úpravy fotek) a které jsme si vzhledem k jejich funkčnosti v čínštině ani pořádně nemohli vyzkoušet.

Noční fotografie a ukázka zoomu, poslední snímek ukazuje „dokreslení“ Měsíce ve scénách s ním.

OriginOS 5 působí o něco moderněji a přímočařeji než v Evropě používaný FuntouchOS. Nicméně i v tomto případě si musíme počkat, co Vivo ve finále předvede v evropské verzi telefonu, jelikož dosud výrobce ve svých přístrojích provozuje FuntouchOS 14 založený na Androidu 14, zatímco novinka dostane verzi 15 s novějším Androidem.

Dlouhé čekání

Za těch několik dní, po které jsme mohli Vivo X200 Pro používat, nám telefon přirostl k srdci. Pozitivně hodnotíme už jeho předchůdce X100 Pro, ovšem čekání na příchod nástupce do Evropy pro nás tentokrát bude dlouhé. Novinka na nás zapůsobila v mnoha ohledech a představuje významný, pro nás až trochu nečekaný posun vpřed.

Jsme také zvědavi, kam Vivo posune ceny svých telefonů. X200 Pro totiž v porovnání s předchůdcem zdražilo i doma v Číně, takže si myslíme, že se nevyhne zdražení ani Evropě. Dosavadní model X100 Pro svou lákavou cenu 26 990 korun převzal od předchozího modelu, novinka by zdražit mohla. Trochu tipujeme, že se Vivo pokusí dostat pod hranici 30 tisíc s tím, že dostupnější model X200 by mohl být pod pětadvaceti.

Konkurence umí být i podstatně dražší, na druhou stranu se Vivo u svých špičkových modelů nepouští do žádných dramatických slevových akcí a cenu modelu se snaží držet po celou dobu jeho aktivního životního cyklu. Na tom si zakládá značka i doma v Číně. A i proto možná teď už překonané Vivo X100 Pro nepatří po uvedení nástupce k vyloženě špatné volbě. Jasně, asi není ideální doba na jeho koupi, ale slevy přijdou (pokud vůbec) až s oficiálním uvedením nástupce. A to bude ještě tři měsíce trvat.