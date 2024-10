Chystaná čínská novinka věští budoucnost kompaktním smartphonům

Nové smartphony Vivo X200 se představí už v pondělí 14. října a my budeme u toho. Sami jsme zvědaví, jaké novinky nakonec čínská značka v Pekingu ukáže, informace, které se objevují před premiérou, jsou totiž docela zajímavé, ale zatím poměrně kusé.

Prakticky jisté je, že premiéra v Pekingu bude opět jen „domácí“ premiérou a že představení telefonů pro globální trhy se dočkáme později, nejspíš opět až počátkem příštího roku, jako u dosavadního modelu X100 Pro. Třeba ale Vivo i evropskou premiéru uspíší – model X100 Pro tehdy čínský výrobce doma představoval v listopadu, letos tedy premiéru posunul o měsíc dopředu.

Co zatím jasné není, je sestava modelů. Určitě představí Vivo nástupce současného X100 Pro, který se prodává i u nás, novinka se bude jmenovat X200 Pro. Tento typ by ale mohly minimálně v Číně doplnit celkem tři další modely. Ještě nadupanější typ X200 Ultra nejspíš ukáže Vivo až později, společně s typem X200 Pro by se ale mohl představit i obyčejnější typ X200. A podle všeho se dočkáme i poněkud překvapivé novinky: smartphonu pojmenovaného Vivo X200 Pro Mini. Možná ale právě typ Mini v portfoliu nahradí „obyčejnější“ X200 – to se dozvíme už zanedlouho.

Každopádně detailnější technické informace unikají právě k modelům X200 Pro a X200 Pro Mini. Oba bude pohánět nový ultravýkonný procesor MediaTek Dimensity 9400, RAM by mohla mít kapacitu až 16 GB. Model X200 Pro má mít displej s úhlopříčkou 6,78 palce a mírným zahnutím přes všechny hrany, X200 Pro Mini bude mít 6,3palcový rovný panel.

Zajímavá opět bude sestava fotoaparátů vyladěná s experty ze společnosti Zeiss. Ta nebude u obou telefonů stejná. Hlavní foťák má mít v obou případech nejspíš 50 megapixelů, půjde o nový čip Sony LYT-818, který se má chlubit nejmenším množstvím šumu na trhu a extrémním dynamickým rozsahem. Na druhou stranu to je trochu menší čip než stávající jednopalcový IMX989, takže jsme zvědaví, jak se to na snímcích projeví. Vyladění jednopalcového čipu u stávajícího X100 Pro považujeme dodnes za jedno z nejlepších na trhu vůbec.

I širokoúhlé foťáky budou mít nejspíš 50 megapixelů, lišit se ale bude teleobjektiv. Zoomový fotoaprát bude lepší u modelu X200 Pro, tady bude totiž 200megapixelový čip s optikou se zhruba 3,5násobným přiblížením, X200 Pro Mini má dostat obyčejnější 50megapixelový čip s dvojnásobným optickým přiblížením. Ukázkové snímky zveřejněné na síti Weibo vypadají u modelu X200 Pro nadějně, ale zatím jsou k dispozici jen v malém rozlišení.