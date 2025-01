První letošní novinky. Vivo začalo prodávat dva špičkové smartphony

Vivo představilo modely řady X200 ještě loni v říjnu, do Evropy pak tyto novinky uvádí právě teď. Na českém trhu se v pátek 10. ledna začaly prodávat dva modely: X200 Pro a X200. Jak jsme již informovali při představení telefonů v Číně, malý model X200 mini do Evropy nezamíří. I tak jde o rozšíření nabídky, Vivo v předchozích generacích nabízelo vždy jen jeden špičkový model, teď mají zákazníci na výběr ze dvou verzí.

Oproti loňsku, kdy Vivo v Česku prodávalo svůj špičkový typ X100 Pro za 26 999 korun, si tak zákazníci letos mohou zvolit levnější a dražší alternativu. Nadupané Vivo X200 Pro teď stojí 29 999 korun, což je oproti přímému předchůdci zdražení o tři tisíce. Jenže. X200 Pro za tu cenu nabídne výrazně vylepšený fotoaparát, delší výdrž baterie i lepší displej, takže příplatek dává docela smysl. X200 Pro je skutečně prémiový špičkový smartphone, není to přístroj, který by se chtěl podbízet cenou a odpovídá tomu mimochodem i jeho zpracování.

Navíc v úvodní akci získají zájemci o nové modely X200 a X200 Pro jako bonus nabíječku s výkonem 90 W, ta má hodnotu 599 korun. A u některých prodejců mohou při koupi novinek získat bonus, když dají svůj stávající smartphone na protiúčet. U typu X200 Pro je sleva ve výši 3 000 korun, u typu X200 pak ve výši 2 000 korun (sleva platí u prodejců MobilPohotovost, Space a TSBohemia). Vivo také nabízí 10% slevu při předložení ISIC průkazu (v Alze a Datartu). To dostává cenu letošní novinky v akci na úroveň loňského modelu a cenu obyčejnějšího modelu X200 do velmi atraktivní roviny.

Typ X200 totiž standardně stojí 23 999 korun a ústupky ve výbavě vůči modelu Pro jsou vcelku rozumné. Displej je 6,67" namísto 6,8", vnitřní paměť má kapacitu 256 GB namísto 512 (za to má řada X200 pochvalu, konkurence většinou nabízí méně). Foťák je stále trojitý, ale oproti modelu X200 Pro má tři 50Mpix moduly s trochu jednoduššími čipy a optický zoom je tu „jen“ trojnásobný namísto 3,7násobného. V zásadě se ovšem Vivo X200 dovede svými schopnostmi vyrovnat právě loňskému typu X100 Pro, který jsme v mnoha ohledech velmi chválili, přitom je dostupné za nižší cenu, než na kolik vyšel běžně tento model.

Typ X200 je dostupný v černé barevné verzi, X200 Pro pak Vivo prodává v elegantním šedém provedení, kterému říká Titanium. Ale pozor, na rozdíl od konkurence to neznamená, že by v konstrukci telefonu byl použit titan. I tak je ovšem zpracování špičkové a Vivo má nově v nabídce dva nadupané smartphony (oba mají výkonný MediaTek Dimensity 9400), které mají rozhodně co nabídnout.