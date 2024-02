Nejlepší mobilní foťák a špička bez kompromisů. Test Viva X100 Pro

Se značkou Zeiss se na zdokonalení fotoaparátu svého špičkového smartphonu spojilo Vivo už v roce 2021 u modelu X60 Pro, který značka uvedla i na český trh. Nicméně model X70 Pro uvedený jen asi o půl roku později na tuzemský trh firma neuvedla, dočkali jsme se až nástupce X80 Pro, který přišel v roce 2022.

To byl vlastně první pořádně nadupaný skutečně špičkový model Viva na českém (obecně evropském) trhu. Firma totiž v Číně nabízí obvykle ještě „pluskové“ verze svých smartphonů, které dostávaly třeba ještě výkonnější čipset a další vylepšené prvky výbavy. Avšak v případě modelu X80 Pro byly rozdíly minimální, mohl konkurovat tehdejším špičkovým iPhonům, samsungům a dalším top smartphonům. Také přinesl skutečně povedený fotoaparát, na který mohli být u Viva a Zeissu konečně opravdu hrdí. I když to v testech na absolutní špičku nestačilo, výkon foťáku byl výtečný.

Loni přišla určitá stagnace. A to zejména proto, že telefon s označením X90 Pro byl vlastně tím, co v předchozí generaci Vivo v podstatě prodávalo bez označení Pro. Takže taková výhodná vlajková loď, ale s některými kompromisy. Fotoaparát Zeiss sice zůstal, ale dostal některá drobná hardwarová omezení, namísto špičkového procesoru od Qualcommu přišel experiment s čipsetem MediaTek Dimensity 9200. To v důsledku znamenalo, že třeba foťák nepředstavoval vůči předchůdci znatelný krok vpřed. A že telefon za těmi úplně nejlepšími smartphony na trhu trochu zaostával.

Letos je tu Vivo X100 Pro. A to znamená návrat na vrchol. Možná není novinka celkově tak nadupaná jako některé další ambiciózní čínské top smartphony, ale s modely jako Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 8 Pro a Apple iPhone 15 Pro Max může soupeřit směle. A značka Zeiss tu konečně skutečně září. I díky tomu, že se nejspíš vývojáři naučili využít schopností nového čipsetu MediaTek – Dimensity 9300 totiž zůstává určitou neobvyklostí tohoto smartphonu. Ale rozhodně to není důvod k obavám, výsledek je totiž skvělý.