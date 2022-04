Vivo má povedenou skládačku. Kloub telefon s velkou rezervou přežije

Zdá se, že boom skládacích smartphonů přichází právě letos. Dlouho byl Samsung na trhu prakticky osamocený (Motorola zatím nový Razr nepředstavila), konkurence se ukazuje až letos. Nutno dodat, že výhradně čínská v podobě Oppa, Viva a v blízké budoucnosti i OnePlusu. Připojit můžeme i skládací Huawei P 50 Pocket, který se už prodává i na českém trhu.

To trojice ze stáje BBK Electronics, tedy Oppo, Vivo a OnePlus zřejmě své první skládací telefony do Evropy nepřiveze a nebo budou mít určité zpoždění. Právě příslušnost k jedné firmě, ač se jednotlivé značky snaží všechny přesvědčovat, že jsou samostatné, dává logiku, že právě tato trojce má koncepčně podobné skládací telefony. Jestli je vývoj shodný, to nedokážeme posoudit, v ruce jsme měli jen Oppo Find N. Ale minimálně zatím nepředstavený model OnePlusu by měl být přímou kopií Oppa.

Vivo by mělo mít přeci jen samostatnější vývoj, takže budeme doufat, že se nám jeho nový model X Fold dostane do rukou a budeme ho moci otestovat a posoudit jeho příbuznost s Oppem. A vlastně by to bylo dobře, protože Oppo Find N je skvělý telefon. Kompaktní s jasně nejlepším skládacím mechanismem a ohebným displejem. Jeho ohyb je opravdu neznatelný, v tomto směru Samsung předběhl.

Jestli to bude platit u Viva, to netušíme, z obrázků to vyčíst nelze. V každém případě výrobce uvádí, že kloub otestoval na 300 000 složení. To podle něj, při průměrných osmdesáti složení denně, znamená výdrž 10 let. Což je mnohem déle, než je morální životnost samotného přístroje. Navíc ani u současných skládaček s klouby a displeji problémy nejsou, takže v tomto směru lze Vivu věřit.

Koncept je stejný jako u Samsungu Z Fold 3 (nebo Oppa Find N), tedy s menším vnějším displejem a velkým skládacím vnitřním. Ten má u viva úhlopříčku 8,03 palce a rozlišením 1 916 × 2 160 pixelů. Vnější je také velký, má úhlopříčku 6,53 palce a FHD+ rozlišení. Oba to jsou AMOLED panely s integrovanou ultrazvukovou čtečkou otisků prstů (v obou displejích) a také vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz. vnitřní displej má pak krycí vrstvu UTG.

Výkon zajišťuje aktuálně nejvýkonnější procesor Snapdragon 8 gen 1 od Qualcommu. Paměťové verze jsou dvě, vždy s 12 GB operační a 256 nebo 512 GB uživatelské paměti. Baterie má kapacitu 4 600 mAh, což bude na den provozu stačit tak tak. Výhodou je 66W rychlonabíjení. Nabíjet lze i bezdrátově, pak je výkon nabíjení 50 W.

Sestava fotoaparátů, které nesou logo známé značky Zeiss, je výborná. Jsou zde čtyři a všechny využitelné. Hlavní má rozlišení 50 Mpix, širokoúhlý má rozlišení 48 Mpix a pak zde jsou dva teleobjektivy. Dvanáctimegapixelový s dvojnásobným optickým přiblížením a periskopický s pětinásobným přiblížením, který má rozlišení snímače 8 Mpix.

Zajímavý telefon se představil primárně pro čínský trh, ale tiskovou zprávu vydala i česká pobočka Viva. Dostupnost nezmiňuje, takže zatím to bude zřejmě jen čínská záležitost. Na tamním trhu vyjde telefon s menší pamětí v přepočtu na 32 000 korun, dražší provedení na 35 500 Kč. Případné české ceny by byly včetně daně zhruba 38 a 43 tisíc korun.