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Nechce se vám čekat v pořadníku na iPhone Duo a ještě trnout, jestli se zlomí displej? Tak máme tip, se kterým ušetříte a ani nebudete muset dělat žádné kompromisy, co se fotoaparátu týče. A to nejen proti iPhonu Duo, ale i proti nejlepším klasickým smartphonům.
Autor: Google Gemini
Společně s představením nových modelů řady X500 překvapila čínská značka Vivo i tím, že na evropský trh uvádí svůj špičkový smartphone s ohebným displejem, model X Fold 6. Jeho zajímavostí je, že jde po krku nejlepším fotmobilům a tomu odpovídají i jeho možnosti v oblasti příslušenství.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
X Fold 6 je v létě uvedený smartphone s ohebným displejem, který svou koncepcí konkuruje aktuálnímu Samsungu Galaxy Z Fold 8 Ultra. Je to tedy „tradiční“ tableto-ohebňák, který nejde novější cestou iPhonu Duo a dalších modelů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jako takový má špičkovou výbavu. Ta se mimo jiné soustředí i na kvalitní foto sestavu. Hlavní fotoaparát tak má rozlišení 200 megapixelů, širokoúhlý foťák a zoom pak disponují čipy s 50 megapixely. Optický zoom je tu trojnásobný.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vivo nicméně umožňuje zoom vylepšit. Kromě samotného telefonu (ten má v balení hezký a docela praktický kryt) bude k dispozici i sada příslušenství, která vylepší schopnosti zoomu tohoto ohebného smartphonu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Dosud přitom byly přídavné teleobjektivy k dispozici pouze pro tradiční smartphony, Vivo X Fold 6 je přinejmenším v Evropě prvním takovým modelem s ohebným displejem.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
K nasazení objektivu stačí telefon osadit speciálním krytem, který bude v kitu s objektivem k dispozici.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Na kryt jde nasadit speciální předsádka, do které pak lze upevnit přídavný telekonvertor. To už znají uživatelé špičkových smartphonů Vivo X300 Pro, X300 Ultra nebo novinek řady X500 i konkurenčních přístrojů od Xiaomi nebo Oppa.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
K modelu X Fold 6 pasuje standardní teleobjektiv Viva, který přináší prodloužení zoomu na úroveň 206 mm ekvivalentu kinofilmu, zatímco standardní optický zoom přináší ohniskovou vzdálenost 70 mm.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Teleobjektiv lze používat, když je telefon zavřený i otevřený. To dává nové možnosti z hlediska náhledu fotografií na velkém hlavním displeji smartphonu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zároveň může být otevřený telefon při držení v ruce v tomto stavu stabilnější, lépe ho jde chytit oběma rukama.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Teleobjektiv není žádný drobný kousek příslušenství, na druhou stranu se třeba do tašky nebo batohu schová snadno, nasazení trvá doslova jen několik sekund.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Za určitých podmínek lze využít ohebnou konstrukci k tomu, aby telefon s objektivem mohl být stabilně opřený, ale hodit se to bude jen při některých konkrétních záběrech, ne ve všech situacích. Objektiv je samozřejmě těžký a telefon převažuje.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Kromě možnosti pořídit k němu přídavný objektiv je Vivo X Fold 6 vcelku běžný špičkový smartphone s ohebným displejem. Ten má úhlopříčku 8,02 palce a rýha v kloubu je řekněme střední: Samsung i iPhone ji dnes mají méně výraznou, ale jsou modely, které jsou na tom o dost hůř než vivo.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vnější displej má úhlopříčku 6,51 palce a poměr stran 20:9. Oba panely jsou LTPO AMOLED typu s obnovovací frekvencí až 120 Hz.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Příjemným detailem je baterie s kapacitou 7 000 mAh, která zajišťuje dlouhou výdrž a bude skvělá právě pro intenzivní focení se smartphonem.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ani zavřený to není žádný tloušťík. Rozměry jsou 157,2 × 74,3 × 9,4 mm. Hmotnost začíná podle provedení na 228 gramech.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Uvnitř smartphonu je výkonný procesor MediaTek Dimensity 9500 Super. Je to tedy trochu starší model procesoru než v nejnovějších modelech Vivo X500, ale pořád má výkonu na rozdávání.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Špičkový model s pokročilými fotografickými schopnostmi ovšem stojí opravdu dost peněz. Vivo za něj v jediné dostupné variantě s 512 GB paměti chce oficiálně 52 999 korun, což je jen o dva tisíce méně, než kolik stojí základní iPhone Duo a o tisícovku méně než Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vivo nabídne úvodní slevu 2 tisíce korun, takže telefon nakonec vyjde na 50 999 korun. Zájemce k němu také dostane zdarma nabíječku s výkonem 100 W. A využít jde výkupní bonus ve výši tři tisíce korun, takže cenu jde stlačit na 47 999 korun.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Teleobjektiv se speciálním krytem se bude prodávat jako příslušenství zvlášť. Tady však zatím Vivo cenu nezveřejnilo. Přístroje budou dostupné od 16. listopadu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz