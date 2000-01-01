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Vivo začalo v Česku prodávat smartphony řady V70, tedy přístroje střední třídy. Vybavenější model V70 patří mezi fotomobily s výtečným poměrem výkonu a ceny, Vivo u něj tentokrát vsadilo na výrazně vylepšený fotoaparát s optikou Zeiss.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nové Vivo V70 pokračuje v řadě modelů střední třídy čínské značky. Telefon firma představila už v březnu na veletrhu MWC v Barceloně, ale teprve před časem se dostal na český trh a dozvěděli jsme se jeho cenu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jde o smartphone vyšší střední třídy a cena tomu vcelku odpovídá. Vivo za něj oficiálně žádá 15 999 korun, ale v praxi ho jde pořídit výrazně výhodněji.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Samotné Vivo mělo zaváděcí nabídku s cenou 13 990 korun, ale u prodejců teď telefon vyjde už na zhruba necelých 13 tisíc. A někde se dá dostat dokonce pod jedenáct tisíc.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
To je na dobře vybavený smartpohne vyšší střední třídy velmi lákavá částka. Uživatel za to dostane například povedený displej s úhlopříčkou 6,59 palce, Snapdragon 7 Gen 4 a především obří porci vnitřní paměti: 512 GB.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oproti předchůdci V50 je tak model V70 kompaktnější a přitom se jeho výbava výrazně zlepšila. Narostla například i kapacita baterie, ta teď činí 6 500 mAh.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vivo má v nabídce i levněší model V70 FE (ten není na snímku), který má baterii s kapacitou 7 000 mAh a jde koupit už od zhruba 8 500 korun. Standardní V70 má ovšem daleko lepší sestavu foťáků.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V ní tentokrát najdeme tři objektivy namísto dvou u předchozí generace V50 (typ V60 se v Česku neprodával). U fotoaparátu vzhledem k tomu došlo ke kompletnímu přeskupení sestavy.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jedině hlavní fotoaparát vlastně zůstal tak nějak na svém. Má totiž rozlišení 50 Mpix, světelnost f/1.9 a optickou stabilizaci obrazu, tedy stejně jako předchůdce. Ale výstup je kvalitnější i díky dalšímu ladění.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Novinkou modelu V70 je teleobjektiv, předchozí modely řady V jej neměly. Teleobjektiv má trojnásobné přiblížení a čip s rozlišením 50 Mpix. Opět tu nechybí optická stabilizace obrazu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Třetím objektivem je tradiční širokoúhlý objektiv. Tady však došlo k jeho upozadění: rozlišení je 8 Mpix, takže je jasné, že tentokrát je kladen důraz na zoom.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oproti sestavě tří foťáků má levnější typ V70 FE (není na snímku) fotoaparáty dva, ten hlavní dokonce s rozlišením 200 Mpix, což mu trochu pomáhá s digitálním zoomem. Širokoúhlý foťák u něj má 8 Mpix.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Čelní fotoaparát modelu V70 má opět rozlišení 50 Mpix a nechybí mu automatické ostření, což je stejná výbava jako u předchozího modelu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Upgrady udělaly z Viva V70 v praxi velmi příjemný smartphone. Díky trochu menšímu displeji než u předchůdce padne telefon skvěle do ruky, přitom displej je pořád dostatečně veliký.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zpracování přístroje je výborné. Vivo tu kombinuje hliníkový rám a skleněná záda nebo plastová se skelnými vlákny. K dispozici jsou provedení Alpine Grey (na snímku) a Authentic Black.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Tloušťka těla telefonu je mimochodem jen zhruba 7,5 mm, což je výborná hodnota. Pomáhá to s komfortem držení v ruce. Hmotnost je kolem 190 gramů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
I když design možná trochu připomíná iPhony, působí Vivo V70 vcelku svébytně a ona šedá barva (která má nádech béžové) mu velice sluší.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nabíjení baterie telefonu funguje výkonem až 90 W, je k tomu však samozřejmě potřeba patřičná nabíječka, která už, jak velí pravidla, není v balení s přístrojem.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jeden z detailů, který se nám u Viva V70 moc nelíbí, je množství textu o modelu v rámu telefonu. Jasně, výrobci musejí tyto informace někam „nacpat“, ale toto řešení není zrovna dvakrát elegantní.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Naštěstí to není v praxi tak nápadné, ale někoho může toto řešení trochu štvát. Narušuje to celkovou eleganci přístroje. V balení s telefonem je klasický průhledný silikonový kryt, který písmo neskryje.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vivo V70 podrobíme i detailnějšímu testu, ale už teď můžeme říci, že je to povedený smartphone střední třídy. Jen si hlídejte cenu, za kterou ho prodejce nabízí. Za částku kolem 11 000 korun je to výborná volba.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz