Čínští výrobci smartphonů mají všelijaké strategie představování nových modelů. Jednou z nich je například premiéru natahovat. V praxi to ukázalo Vivo svým „představením“ modelu V70 na veletrhu MWC v Barceloně.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Vivo ukázalo svůj nový model vyšší střední třídy V70 na svém stánku na výstavišti a telefon byl k vidění třeba i u Qualcommu, jehož procesor novinka využívá. Ale žádná velká premiéra to nebyla.
Vivo totiž telefon, jak bývá u značky až příliš časté, představuje takříkajíc „na etapy“. Ke globálnímu představení tak jako by v případě některých lokálních poboček, včetně té české, nedošlo.
V Česku se smartphone, který navazuje na loňský model V50 (následný typ V60 se u nás neprodával), představí později samostatně. A Vivo pro to má vlastně dobrý důvod.
Ačkoli totiž Vivo láká technologické nadšence na své špičkové smartphony řady X, modely, kterými dovede oslovit širší publikum a přitom jim nabídnout stále výbornou techniku, najdeme právě v cenově dostupnější řadě V.
Model V70 tak nabídne (v zatím představené „globální“ variantě – jestli bude česká a evropská jiná, to nevíme) displej s úhlopříčkou 6,59 palce a vysokým rozlišením 2 750 × 1 280 pixelů.
Panel je trochu menší než u předchůdce prodávaného u nás, ale má vyšší rozlišení, takže jemnost displeje a vůbec jeho další parametry jsou na úrovni mnohých špičkových modelů. Po jejich vzoru i minimalizuje rámečky.
Telefon má oproti předchůdci nový „plošší“ design – boky nejsou tak zaoblené, rám je víc vidět, celé to vypadá, že se Vivo trochu inspirovalo u Applu a jeho aktuálních iPhonů, ale vyloženě o opisování nejde.
Vidět je to i na designu zad – vyosená sestava fotoaparátů v zaobleném čtvercovém výstupku vzdáleně iPhony připomíná, ale celkově působí novinka docela svébytně – jak jen to je ve světě smartphonů dnes možné.
Sestava fotoaparátů má oproti loňsku nejen nové uspořádání, ale i novou techniku. Hlavní foťák má rozlišení 50 megapixelů jako dosud, dostal však nový snímač. Nechybí mu stabilizace.
Stabilizaci má i teleobjektiv, který je u VIva V70 oproti typu V50 novinkou. Nabídne slušné trojnásobné optické přiblížení a opět stabilizaci. V70 má i třetí foťák, tím je ten širokoúhlý, který tentokrát dostal rozlišení 8 megapixelů.
V dosud představené globální verzi má smartphone i velkou baterii s kapacitou 6 500 mAh. Kvůli pravidlům EU však výrobci občas na bateriích evropských modelů šetří, tak uvidíme, jak to nakonec bude.
Na displeji se však opravdu nešetřilo. AMOLED panel má maximální jas 5 000 nitů, což opět překonává i některé top modely konkurenčních značek. Displej vypadá opravdu skvěle.
Uvnitř telefonu je procesor Snapdragon 7 Gen 4, základem je 8 GB RAM a 256 GB uživatelské paměti, ale je tu i konfigurace s 12 GB RAM a volitelně i dvojnásobná uživatelská paměť. Telefonu nechybí odolnost podle IP68 a IP69.
Vivo V70 by se u nás mělo představit již brzy. Jsme také zvědavi, zda společně s ním firma ukáže i další modely letošní řady V.
Globálně už jsou známy i modely V70 Elite a V70 FE, zatímco třeba typ Lite, který měl největší potenciál prodejního hitu, Vivo neukázalo.
To se však může změnit. Čínský výrobce v poslední době intenzivně míchá nabídkou, takže se nechme překvapit.
