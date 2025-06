Novinářům z britské BBC se dostal do ruky nevídaný přístroj. Severokorejský smartphone. Telefon, který byl z nejizolovanějšího státu na světě propašován koncem loňského roku, je ukázkou, jak daleko...

Datový roaming vás už nezruinuje. Ani nebudete potřebovat eSIM

Premium

Proti minulým rokům už není roaming v zemích mimo Evropskou unii strašákem. Tedy alespoň co se datového roamingu týče. Volání a SMS jsou stále drahé, ale přes datový roaming to lze obejít. Někdy to...