Že Vivo uvedlo svůj model V50 Lite na český trh i ve variantě bez podpory 5G sítí, je malinko nezvyklé. Především je pak nezvyklé, že souběžně s tím nabízí i v podstatě stejný telefon, který 5G podporuje. Odlišností mezi přístroji je ovšem víc, takže rozhodování, zda volit 5G, nebo 4G verzi, není tak snadné.
Řada V představuje u Viva svým způsobem prémiové smartphony, model V50 Lite ovšem toto pojetí přináší řekněme „oholené až na kost“. Je jasné, že tady nebude výrobce klást důraz na špičkové fotoaparáty Zeiss a vysoký výkon, ovšem také je otázkou, jestli telefon s cenou okolo pěti až šesti tisíc skutečně do oné prémiové třídy patří. Nicméně své přednosti jistě Vivo V50 Lite má: důraz na výdrž baterie a solidní displej zařazení do dané modelové řady svým způsobem ospravedlňují.
Čím je zajímavý displej?
Letošním jasným trendem jsou displeje se symetrickými rámečky, a to pokud možno skutečně tenkými. Ano, třeba iPhone 16e nebo Google Pixel 9a si ono „tenké“ vykládají po svém, ale ostatní výrobci se snaží i u cenově dostupnějších telefonů rámečky skutečně minimalizovat. To je i případ Viva a jeho modelu V50 Lite – smartphone má jak ve verzi se 4G tak 5G podporou příjemně tenké a v podstatě symetrické rámečky. Dole pod displejem je sice malinko víc místa než nad ním, ale to v praxi bude řešit málokdo.
AMOLED panel s úhlopříčkou 6,77 palce tu zabírá 88,7 % čelní plochy telefonu, což je na smartphone dané cenové kategorie velmi dobrá hodnota. Displej jako takový je navíc velmi příjemný: výrobce se tentokrát vyvaroval různých výstřelků především v podobě zahnutí a panel je plochý, jen s klasickým průstřelem na čelní kameru a zaoblením v rozích. Displej působí příjemně přirozeným dojmem, má rozlišení 1 080 × 2 392 pixelů a zvládá přepínat mezi obnovovacími frekvencemi 60 a 120 Hz.
Chválíme jeho čitelnost na přímém slunci. Je velmi dobrá, běžný jas displeje se pohybuje na maximu 1 300 nitů, lokálně zvládne panel až 1 800 nitů. To platí pro obě varianty, v displeji se totiž neliší.