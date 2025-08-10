Ušetřit a obejít se bez 5G má možná smysl. Vivo V50 Lite v testu

Luděk Vokáč
Nabízet ve střední třídě telefon bez podpory 5G, to je tak záležitost roku 2023. Přesto ovšem Vivo V50 Lite, které je k dispozici ve 4G i 5G verzích, může dávat určitým uživatelům ve 4G provedení smysl. Záleží na tom, za jakou cenu se podaří kterou z verzí sehnat. Když u 4G ušetříte, je to zajímavá volba.
Část 1/4

Vivo V50 lite

Že Vivo uvedlo svůj model V50 Lite na český trh i ve variantě bez podpory 5G sítí, je malinko nezvyklé. Především je pak nezvyklé, že souběžně s tím nabízí i v podstatě stejný telefon, který 5G podporuje. Odlišností mezi přístroji je ovšem víc, takže rozhodování, zda volit 5G, nebo 4G verzi, není tak snadné.

Řada V představuje u Viva svým způsobem prémiové smartphony, model V50 Lite ovšem toto pojetí přináší řekněme „oholené až na kost“. Je jasné, že tady nebude výrobce klást důraz na špičkové fotoaparáty Zeiss a vysoký výkon, ovšem také je otázkou, jestli telefon s cenou okolo pěti až šesti tisíc skutečně do oné prémiové třídy patří. Nicméně své přednosti jistě Vivo V50 Lite má: důraz na výdrž baterie a solidní displej zařazení do dané modelové řady svým způsobem ospravedlňují.

Čím je zajímavý displej?

Letošním jasným trendem jsou displeje se symetrickými rámečky, a to pokud možno skutečně tenkými. Ano, třeba iPhone 16e nebo Google Pixel 9a si ono „tenké“ vykládají po svém, ale ostatní výrobci se snaží i u cenově dostupnějších telefonů rámečky skutečně minimalizovat. To je i případ Viva a jeho modelu V50 Lite – smartphone má jak ve verzi se 4G tak 5G podporou příjemně tenké a v podstatě symetrické rámečky. Dole pod displejem je sice malinko víc místa než nad ním, ale to v praxi bude řešit málokdo.

Vivo V50 lite
Vivo V50 lite
Vivo V50 lite
Vivo V50 lite
16 fotografií

AMOLED panel s úhlopříčkou 6,77 palce tu zabírá 88,7 % čelní plochy telefonu, což je na smartphone dané cenové kategorie velmi dobrá hodnota. Displej jako takový je navíc velmi příjemný: výrobce se tentokrát vyvaroval různých výstřelků především v podobě zahnutí a panel je plochý, jen s klasickým průstřelem na čelní kameru a zaoblením v rozích. Displej působí příjemně přirozeným dojmem, má rozlišení 1 080 × 2 392 pixelů a zvládá přepínat mezi obnovovacími frekvencemi 60 a 120 Hz.

Chválíme jeho čitelnost na přímém slunci. Je velmi dobrá, běžný jas displeje se pohybuje na maximu 1 300 nitů, lokálně zvládne panel až 1 800 nitů. To platí pro obě varianty, v displeji se totiž neliší.



