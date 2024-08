Tenký, chytlavý či fialový? Mobily vivo V40 kombinují skvělou fotografii, design a výdrž

A teď si pojďme říct, co to znamená v praxi. Vůbec poprvé se totiž v cenové hladině střední třídy, tedy mezi dostupnějšími telefony, objevuje certifikace ZEISS zaručující vysoce kvalitní a autentické fotografie.

Partnerství vivo a ZEISS přináší ikonické portrétní styly s nabídkou režimů a filtrů simulujících různé ohniskové vzdálenosti, ať už jde o efektní landscape, 35 mm pouliční nebo 50 mm detailní portréty. Profesionální dojem pak podtrhují různé styly rozmazání bokeh.

Na své si přijdou i příznivci videa, V40 totiž přináší režim filmového portrétu, který zvýrazňuje nahrávaný objekt v popředí, a vyváří tak dojem profesionálního filmu. Klíčovým unikátním prvkem modelu je pak vylepšená verze kruhového světla Aura Light, který dokáže perfektně nasvítit fotografovaný objekt jemným a přirozeným světlem. Toho lze využít pro pořizování jemně barevných portrétů nebo při focení v noci.

Vivo V40

Kromě nabušeného fotovybavení vivo V40 zaujme i vysokým výkonem. Moderní procesor Qualcomm Snapdragon 7 třetí generace si poradí s každým úkolem. Navíc je velmi úsporný, a díky vysokokapacitní 5500 mAh baterii se tak smartphone chlubí velmi nadstandardní výdrží. To vše se designérům povedlo ukrýt do tenkého a elegantního těla. Nemusíte se tedy bát, že by při nošení utrpěla kapsa. Díky vysoké odolnosti vůči vodě a prachu s certifikací IP68, zmíněné výdrži baterie nebo krycímu sklu Schott je V40 vůbec nejsubtilnějším telefonem vivo, takže je vhodný i pro aktivní cestovatele a sportovce. To vše za příznivou doporučenou maloobchodní cenu 12 499 korun.

Chytlavá elegance za nízkou cenu

Kromě V40 přichází na trh také odlehčená verze V40 Lite. Ta se chlubí hlavním snímačem IMX882 od společnosti Sony. Ten v kombinaci s inovativní technologií osvětlení Aura Light otevírá možnosti nastavení fotoaparátu, které uživatelům umožňuje pořizovat snímky s neuvěřitelnou čistotou a ostrostí detailů. Systém dovoluje zachytit přirozené odstíny pleti a dosahovat profesionálního dojmu z portrétní fotografie.

Vivo V40 Lite

Model V40 Lite je chytlavou kombinací stylu a praktičnosti, která byla vytvořena s velkým důrazem na detail. Zaujme 6,78palcový displej AMOLED s přesným zakřivením 58,7° a vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz nebo velmi tenké tělo. Tento designový skvost je k dispozici v elegantních barvách Classy Brown a Dreamy White inspirovaných nejnovějšími módními trendy a přírodními prvky.

Stejně jako V40 se pak V40 Lite pyšní 5500mAh baterií přinášející svobodu s obrovskou výdrží na jedno nabití. O baterii se nemusíte bát ani do budoucna. V souladu s filozofií výrobce vivo se na ni totiž vztahují čtyřletá záruka zachování alespoň 80 % původní kapacity. I po letech vám tedy bude smartphone sloužit naprosto bezproblémově. V nabídce je dostupný s doporučenou maloobchodní cenou 8 999 korun.

Speciální edice pro speciální příležitosti

Rodinu modelů V40 pak uzavírá nejdostupnější varianta SE. Ta sází především na luxusní a vytříbený design, který zaujme především u fialové varianty Leather Purple. Ta, jak už název napovídá, nabízí atraktivní zpracování z veganské kůže, díky níž bude smartphone nepřehlédnutelný v jakékoliv společnosti. Nejde ale jen o vzhled, díky inovativnímu materiálu zadní část telefonu neklouže ani ve zpocených rukách a zároveň je odolná vůči zašpinění.

Vivo V40 SE

Stejně jako větší sourozenci se i SE chlubí velmi jemným AMOLED displejem s vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz, která v dané cenové třídě rozhodně není běžná. I u něj je pak samozřejmostí vysoká odolnost a výdrž baterie, svižné nabíjení a poctivá fotografická výbava s efektními filtry a fotografickými režimy pro každou příležitost. Jde zkrátka o dalšího atraktivního parťáka pro každodenní aktivní život. Základní model s podporou 4G sítí pořídíte s doporučenou maloobchodní cenou od 4 999 korun, vyšší variantu s podporou 5G pak za 6 999 korun.