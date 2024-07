Bez 5G a se slevou. Vivo má nový dostupný model

Smartphone Vivo V40 SE už jsme v redakci důkladně prověřili v dubnu. Byl to první chytrý telefon letošní série V40, tedy smartphonů, které Vivo řadí do střední třídy. Model, který jsme v dubnu testovali, byl zároveň dosud nejnižším modelem této řady, v červnu firma představila i dvojici vybavenějších kousků: V40 Lite a V40. Teď dochází k rozšíření řady směrem dolů.

Novinka totiž nese označení Vivo V40 4G a jak název napovídá, obejde se bez podpory moderních 5G sítí, které jinak všechny dosud představené modely řady V40 podporují. Nový model jako by původnímu modelu SE z oka vypadl, rozdíl je skutečně v podstatě jen v podpoře 5G sítí mobilních operátorů. S tím souvisí i jiný čipset: zatímco 5G varianta modelu V40 SE má Snapdragon 4 Gen 2, tak V40 SE 4G má trochu obyčejnější Snapdragon 685.

Ten má o něco nižší výkon, ale Vivo V40 SE 4G s ním podporuje o něco rychlejší nabíjení než 5G varianta. Zatímco u ní je maximem nabíjecí výkon 44 W, tak u novinky je to 80 W. Ústupek přichází u foťáku: hlavní fotoaparát sice zachovává rozlišení 50 megapixelů a světelnost f/1,8, ale chybí tu širokoúhlý snímač a makro objektiv. Namísto nich tu jsou jen snímače pro zamezení blikání a dvoumegapixelový foťák pro detaily k hloubce ostrosti. Design i rozměry novinky se neliší, ale hmotnost díky jinému hardwaru poklesla o pět gramů na 186 gramů.

Ostatní parametry telefonu zůstávají zachované. Vivo V40 SE 4G tak má 6,67palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz, odolnost prachu a vodě podle IP54 a systém Android 14. Vivo novinku uvádí ve dvou variantách paměti: základní 128 GB a pak 256 GB, které má i vybavenější model.

V závislosti na zvolené variantě se pak pohybuje sleva, kterou zákazník za absenci 5G a širokoúhlého foťáku oproti vybavenějšímu modelu dostane. Ten oficiálně stojí 6 999 korun, u prodejců ho ale lze běžně pořídit asi za 6 499 korun. Nový 4G model s vyšší pamětí stojí 5 999 korun, varianta se 128 GB paměti pak vyjde na zajímavějších 4 999 korun. Volit větší typ v tomto případě nedává smysl, obzvlášť, když telefony podporují paměťové karty microSD.

Uvádět v současnosti moderní smartphone bez podpory 5G sítí může být zvláštní. Ale Vivo V40 SE 4G může některým uživatelům dávat smysl. Může to být například volba pro mladé, telefon, který rodiče pořídí svým dětem jako první pořádný smartphone. Takové telefony stejně většinou uživatelé používají převážně na wi-fi a nemají v nich SIM s bohatými datovými balíčky.

Nicméně za pět tisíc korun lze pořídit i smartphony, které takový ústupek nemají. Třeba Motorola Moto G54 5G Power Edition nabídne vyšší kapacitu RAM, silnější čipset, větší baterii i podporu eSIM. A co na tom, že je to loňský model. Z letošních modelů má 5G také třeba Realme 12x. Ale pravda, řada konkurentů v této kategorii 5G nemá, platí to třeba pro Poco M6 Pro, Honor X8b, Realme C67, Xiaomi Redmi Note 13 (to se však prodává i v 5G verzi), TCL 40 Nxtpaper a další.