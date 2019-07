Už žádné rámečky. Displej bude větší než čelní plocha telefonu

Ještě před pár lety zabíraly displeje stěží 65 procent čelní plochy přístroje. Ve zbytku byly rámečky, tlačítka, senzory, kamerky. Dobrým příkladem budiž iPhone 8, který byl představený před necelými dvěma lety. S klasickou koncepcí už ve své době poněkud zastarával, ale pro nás je to vhodný příklad.

Displej iPhonu 8 zabírá jen 65,6 procenta čelní strany přístroje. Má klasické rámečky především nad a pod displejem a to především proto, že vespod je tlačítko se senzorem otisků. Novější iPhony se ho zbavily a místo čtečky otisků mají skenování obličeje kamerkou. Loňský model XS Max tak má displej přes 84 procent čelní plochy, XS zhruba přes 82 procent a nejlevnější XR přes 79 procent plochy.

Posun je to značný a ukazuje, jak se v posledních dvou třech letech smartphony změnily. Ale do rekordmanů mají i tyto novější iPhony docela daleko. Aktuálně největší displej v porovnání s čelní plochou přístroje má Huawei P30 Pro, u kterého zabírá 88,5 procenta plochy. Následuje s o desetinku horším číslem One Plus 7 Pro a zahnutý displej Samsungu S10 zabírá 88 procent čelní plochy.

První tři telefony mají zahnutý displej a extrémní varianta téhož má příští rok přinést displeje přes celou čelní plochu telefonu. Premiantem by se měl stát koncern BBK Electronics (kam mimochodem patří i zmíněné OnePlus) se značkami Oppo a Vivo.

A jak toho dosáhnou? Tak třeba Oppo bude mít zahnuté displeje téměř do pravého úhlu a zbaví se horního a spodního rámečku. To platí i pro Vivo, u kterého by podobnou konstrukci mohl mít model Nex 3. Oppo zatím představilo prototyp. Zahnuté displeje tak budou zabíhat mnohem více do boků než je tomu doposud. Třeba u samsungů, pro které je tento design typický.

O novém Vivu už informoval známý „únikář“ Ice Universe na svém twitterovém účtu. Stejně jako Oppo by se Vivo mělo dostat do prodeje v první polovině příštího roku. Můžeme spekulovat o tom, jak se takový telefon bude držet a jak bude vyřešená citlivost na dotek na bocích. U Samsungu a dalších současných telefonů se zahnutým displejem je na konci stále rámeček, takže se telefon dá dobře držet.

Ale kam se senzory a kamerami? Oppo i Vivo už dlouho schovávají přední kamery do vysouvacího modulu, takže to je vyřešené, navíc intenzivně pracují na schování kamery pod displej. Tam by se pak měly nastěhovat i senzory a reproduktor. Ten by mohl být i na horní hraně přístroje.

Oppo ani Vivo zatím oficiálně v Česku nepůsobí, ale to by se mohlo do příštího roku změnit. Některé modely však individuálně dováží i někteří velcí prodejci, protože obě značky už v Evropě působí.