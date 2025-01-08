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Do skinny džínsů často nepasují ani tenké iPhony, natož tyto přístroje. Udělají vám takovou bouli na kalhotách, že budete středem pozornosti. Ale když vymyslíte jiný způsob nošení, tak zjistíte, že mají často dost výjimečné funkce. A nabíjet budete klidně jen jednou týdně.
Autor: Redakce s využitím AI (Gemini)
Nebudeme troškařit a začneme s tím nej, co je na trhu. Oukitel WP100 Titan koupíte za zhruba 15 000 korun a z poměru hmotnost/výkon budete nadšeni. Hmotnost telefonu je totiž téměř 880 gramů. To jsou minimálně čtyři těžší běžné smartphony.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Telefon má obří baterii s kapacitou 33 000 mAh, což je až neuvěřitelná hodnota. Pokud vám bude stačit zůstat na příjmu, tak se dostanete až na tři týdny. V běžném smartphonovém provozu vydržíte deset dnů. A mimochodem, to žluté na zádech je fakt velmi silná svítilna, která vystraší i medvěda.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Oukitel WP100 Titan je telefon do přírody. V kapse běžných kalhot ho nosit nebudete, výrobce to ví, má proto i pořádné poutko. Asi s ním zatlučete i kolík od stanu (je to ryzí odolňák), každopádně má ale i dost paměti, podporuje sítě 5G, má 200Mpix hlavní foťák a jednu speciální funkci.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Když se v divočině budete nudit, můžete si v noci na stěnu jeskyně promítnout oblíbený film. Telefon totiž disponuje docela výkonným projektorem.
Autor: Mobil.iDNES.cz
A hned další telefon je sice ze stejné kuchyně – je to tedy pancéřovaný odolňák, ale ten do kapsy už možná strčíte. Tedy doporučujeme nějaké kapsáče než skinny džíny, ale tloušťka 24,5 mm je o více než 11 mm nižší než u předešlého obra. A hmotnost 301 gramů je v porovnání s předchozím kusem skoro peříčková.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Ulefone Armor Mini 20T Pro je středně drahý model, seženete ho běžně okolo deseti tisíc korun. Je to také odolný telefon, ale tentokrát jen s velmi průměrnou kapacitou baterie 6 200 mAh. Telefon podporuje 5G, má docela malý displej s úhlopříčkou jen 4,7 palce.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Hlavní foťák má rozlišení 50 Mpix, ale zajímavější je snímač FLIR, což je přední výrobce termokamer. Tato funkce dělá z telefonu zajímavý stroj pro některé zákazníky. A v našem případě ukazuje, že i odolňák pevnou kapsu utrhnout nemusí.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Od stejného výrobce, tedy Ulefone, zde máme něco docela jiného. Model Armor 33 Pro je z roku 2025, ale to není v této kategorii až tolik podstatné, inovuje se zde pomaleji. Pancéřák má v tomto případě hmotnost 776 gramů a tloušťku těla 34 mm. Sami se musíte rozhodnout, jestli to za baterii s kapacitou 25 500 mAh stojí.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Do kapsy džínsů telefon narvete jen stěží, ale zase budete mít na jeho zádech druhý displej. Sám výrobce nám říkal, že je to spíš experiment, ale může se vám hodit, když se budete prohlížet, až spustíte zvuk do repráku nad ním. Ten má maximální hlasitost 118 dB.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Výbava špatná není, je to vcelku aktuální smartphone střední třídy, který toho vydrží opravdu hodně. A to vše za cenu okolo 10 000 korun. Pokud však chcete většího trhače kapes, hned tu bude.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Ano, Ulefone Armor 34 Pro je podle číselného označení novější model a logicky nástupce předchozího telefonu, ale reálně je to prostě model vedle. Baterie má stejnou kapacitu, hmotnost se vyhoupla na 825 gramů a telefon je tenčí o nějaké dva milimetry.
Autor: Ulefone
A čím se tedy liší od modelu 33 Pro? Chybí mu zadní displej, místo něj je zde pro tuto kategorii obvyklá silná svítilna. To je ta žlutá plocha. A pak je tady i projektor, který doručí do drsné přírody trochu té zábavy. Telefon pořídíte za zhruba 13 500 korun, další výbava je s modelem Armor 33 Pro hodně podobná. Jsou to slušně vybavené telefony střední třídy.
Autor: Ulefone
Opět model Armor? Ne, toto je RugKing 5 Pro od stejného výrobce Ulefone. Design těchto přístrojů je dost podobný, především, když mají žlutou silnou svítilnu na zádech. Která je obvykle opravdu očirvoucí. Telefon je letošní model střední velikosti (hmotnost 629 gramů, tlustý 27 mm). Baterie má slušných 20 000 mAh, cena je pak velmi zajímavých 6 000 korun, ale je to 4G telefon.
Autor: Ulefone
To Doogee V Max Play patří mezi nejdražší odolné pancéřované přístroje. Stojí okolo 15 000 korun. Tomu odpovídá výbava, která je adekvátní k lépe vybaveným běžným smartphonům střední třídy. Procesor je Dimensity 7300 a hlavní foťák má snímač s rozlišením 200 Mpix.
Autor: Doogee
Specialitou je projektor a extra silná svítilna. Ani zde módní policie nedoporučuje nošení v kapse úzkých kalhot. Telefon má v pase lehce přes tři centimetry a jeho hmotnost je 683 gramů.
Autor: Doogee
Další kousek je sice výjimečný tím, že vedle smartphonu zastoupí i funkci vysílačky. Ale ta anténa je vyloženě věc, která z něj dělá nenositelný přístroj v kapse běžných kalhot. Oukitel WP61 Plus by jinak byl v rámci kategorie v průměru. V pase má 27,5 mm a na váze ukáže 652 gramů. Baterie má solidních 20 000 mAh, telefon podporuje 5G a má 108Mpix foťák. To vše za zhruba 11 000 korun.
Autor: Oukitel
Velmi podobné peníze dáte i za Blackview Xplore 1 Pro. V pase má necelé tři centimetry, hmotnost je 640 gramů. Baterie má kapacitu 20 000 mAh a telefon má v rámci kategorie decentnější vzhled. Zajímavostí je zadní displej, to když máte telefon položený na stole předním displejem dolů a nechcete se namáhat ho otáčet.
Autor: Blackview
Na závěr jedna specialita. Aligator T100 do kapsy kalhot nedáte. Vypadá jako pevná linka, ale je to mobil. Ale ano, mobil, který má nahradit pevnou linku. Přenášet se ovšem dá, takže pokud chcete zaujmout, směle s ním vyrazte do ulic. Nebude to drahé, přístroj seženete do 1 500 korun. Samozřejmě není to smartphone, to jen tak pro pořádek.
Autor: Aligator