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S těmito mobily se stanete středem pozornosti. Budete mít boule na kalhotách

Jan Matura
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Do skinny džínsů často nepasují ani tenké iPhony, natož tyto přístroje. Udělají vám takovou bouli na kalhotách, že budete středem pozornosti. Ale když vymyslíte jiný způsob nošení, tak zjistíte, že mají často dost výjimečné funkce. A nabíjet budete klidně jen jednou týdně.

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Témata: Apple iPhone

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