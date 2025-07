Celníci jejich finty dobře znají, přesto to pašeráci mobilů stále zkoušejí. Jenže tentokrát jim nepomohl ani fakt, že se snažili maskovat coby pár. A to včetně kočárku s dítětem. Ani tak zájmu...

Nová generace modelu Samsung Galaxy Z Fold se opravdu výrazně liší od předchůdce. Novinka je totiž o hodně tenčí a vedle loňského modelu, který měl výrazně tlustší profil, to působí jako ohromné...

S modelem Phone (3) vstoupila značka Nothing na prémiový trh smartphonů. Spoustu věcí udělala dobře, drží se svérázného designu a umí nabídnout i prvky, které nikde jinde nenajdete. Bohužel je cena...

Asi byste se hodně divili. Takto by vypadala navigace na mobilní legendě

Letos v únoru uplynulo dvacet let o doby, kdy Google spustil Mapy. Do mobilních telefonů, a to jak s Androidem, tak iOS, se coby mobilní aplikace dostaly o tři roky později, v roce 2008. Video...