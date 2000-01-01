náhledy
Budeme upřímní, koncem listopadu bylo slev na smartphony a podobný sortiment víc. Ale i teď, na poslední chvíli před Vánoci, jsme našli několik parádních nabídek. Těm vévodí stylové mobily, které nyní pořídíte za historicky nejnižší ceny.
Začněme s tou aktuálně nejzajímavější nabídkou. Motorola poslala svůj letošní základní Razr 60 do velmi výrazné slevy. Tento model byl cenově zajímavý i za standardní cenu 17 500 Kč. Jenže nyní přes svátky ji seženete i za 12 990 Kč.
Což dělá z telefonu nejlevnější aktuální véčko, navíc slušně vybavené a designově atraktivní. Výbava není špičková, v podstatě středotřídní, ale třeba vnější displej je velký a celkově je to velmi povedený telefon.
Vivo X300 Pro je podzimní novinka a jeden z nejlépe fotících telefonů na trhu. Standardně je to dost drahý telefon s cenou 35 000 korun. Aktuálně v akci však telefon vyjde přibližně o pětinu levněji, zaplatíte za něj podle prodejce okolo 27 500 korun.
Za uvedenou akční cenu nedostanete Vivo X300 Pro v setu s přídavným teleobjektivem, ale to stejně není věc, kterou byste sebou běžně nosili, navíc i bez něj fotí telefon výborně. A po slevě je to top fotomobil za rozumnou cenu.
Pixely od Googlu byly v akci už na konci listopadu, nyní jsou také. A to všechny letošní novinky. Začněme základním Pixelem 10. Nyní začíná na akčních 16 000 Kč, ale pozor, jen s pamětí 128 GB. Doporučujeme verzi s 256GB pamětí za akčních 18 800 Kč. V obou případech velmi atraktivní nabídky.
Lépe vybavený model Pro začíná těsně pod hranicí 20 000 korun, což je skvělá cena, ale opět pozor na dnes už poměrně malou vnitřní paměť. S větší vyjde aktuálně model Pro na 22 900 korun.
Další akční nabídka je úplná novinka, tedy spíš za akční zaváděcí cenu než ve slevě. Realme GT8 Pro má výbornou výbavu s neobvyklým výměnným krytem fotomodulu.
Doporučená základní cena modelu je 27 500 Kč, aktuálně však telefon pořídíte v akci za 24 900 Kč. Pokud však šetřit nechcete, můžete si pořídit speciální edici telefonu, což je na českém trhu poměrně vzácná věc. Verze Dream Edition s logem Aston Martin a F1 tematikou vyjde na 30 000 Kč.
Pokud se vám Realme zdá poněkud výstřední, můžete si pořídit vzdáleného příbuzného OnePlus 15. Obě značky mají stejného majitele a oba modely si jsou parametry dost podobné.
Což nakonec platí i o ceně. I OnePlus má akční cenu 25 490 Kč místo běžných 27 990 Kč. OnePlus má konzervativnější design, jinak je to čistě o vašich preferencích.
Slevy lze najít i na chytré hodinky, ale není jich tolik, jako v listopadu. Zmínit musíme špičkový model Watch 5 od Huaweie. Ten totiž seženete ve slevě jak v pánské verzi 46 mm, tak v dámské 42 mm. Cena záleží na provedení, černé pánské jsou v akci už za 7 999 Kč.
Dámské a jiné verze začínají pod hranicí 10 000 korun při slevě 10 až 15 procent. Vždy je to LTE verze. V akci jsou pak i další levnější modely Hauweie, třeba GT5 nebo GT6, opět s cenovým zvýhodněním 10 až 15 procent a opět v pánském i dámském provedení.
Z hodinek zde máme ještě jeden model Huaweie za akční předvánoční cenu. Model D2 je na trhu zcela výjimečný, má totiž nafukovací manžetu, takže dokáže co nejpřesněji měřit tlak.
Standardně hodinky stojí podle prodejce okolo 9 500 korun, nyní je seženete už za méně než 8 000 korun. Model D2 je vyloženě zaměřený na co nejlepší sledování zdravotních parametrů uživatele, což je jeho výhodou i omezením zároveň.
No a na závěr zde máme model, kterému se prostě nedaří. Což však vůbec neznamená, že je špatný, spíš ho dohnaly okolnosti. Samsung S25 Edge přišel do Česka se zpožděním, ale už za výhodnější než startovní cenu, která byla přes 30 000 Kč.
Dnes verzi s pamětí 256 GB koupíte za necelých 18 000 korun (dodejme, že telefon je v prodeji globálně teprve od května), verze s větší pamětí vyjde okolo 20 000 korun. Tím se Samsung dostává na dostřel Motorole Edge 70, další tenké konstrukci, která ale s cenu začala mnohem přízemněji.
