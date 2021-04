Slibují neobvyklý smartphone. Bude malý a s qwerty klávesnicí

Čínský Unihertz má momentálně v nabídce v podstatě tři modely: malinký Jelly ve dvou generacích (tu první jsme před lety otestovali), dále odolný model Atom celkem ve třech provedeních a konečně qwerty smartphone Titan. A právě Titan dostane nového sourozence Titan Pocket. Půjde tedy o zmenšené provedení tohoto smartphonu s qwerty klávesnicí.

Podobně jako u ostatních modelů značky nemůžeme čekat žádnou oslnivou výbavu, ale na druhou stranu Unihertz nabízí své modely za vcelku příznivé ceny a u novinky láká i na extra slevy: firma se s ní totiž vydá na portál pro komunitní financování Kickstarter a nejrychlejším zájemcům, kteří jí za telefon zaplatí dopředu, než ho firma začne vůbec vyrábět, slibuje slevu až 47 % oproti běžné ceně.

Kolik to přesně bude, to zatím firma neprozradila, nicméně větší Unihertz Titan stojí 340 dolarů a nepředpokládáme, že by měla být novinka výrazně dražší: nejrychlejší zájemci tedy získají „malý“ qwerty smartphone za cenu nejspíš pod čtyři tisíce korun (k tomu bude nutné připočíst clo a DPH při dovozu), to není špatné. Kampaň na Kickstarteru má sice svá rizika, ale v případě značky Unihertz, která přeci jen již má několikaletou historii, nejsou důvody k obavám tak vysoké jako u zcela nových projektů.

A co zákazník dostane? Ani to není zatím jasné, firma slibuje rozměry 132,5 x 73,2 x 16,8 mm a hmotnost 216 gramů. To naznačuje, že Titan Pocket nebude žádný drobeček, ale oproti typu Titan s mírami 153,6 x 92,5 x 16,65 mm (a hmotností 303 gramy) bude přeci jen výrazně menší a do kapsy padne lépe. Novinka by si měla zachovat odolnou konstrukci, dostane Android 11 a moderní USB-C konektor pro nabíjení baterie s kapacitou 4 000 mAh. Další detaily odhalí firma při spuštění kampaně.