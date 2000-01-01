náhledy
Značka Unihertz sama o sobě prohlašuje, že vyrábí smartphony pro úzké skupiny uživatelů. A její nejnovější model, Titan 2 Elite, takovým určitě je. Zároveň však díky svému provedení působí skutečně lákavě, otázkou ovšem zůstává, kdo si takový smartphone s qwerty klávesnicí skutečně pořídí.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Titan 2 Elite je elegantní smartphone s qwerty klávesnicí, což je na trhu dnes velká vzácnost. Hodně připomíná legendární modely značky BlackBerry, která prozatím zůstává mezi již neaktivními značkami smartphonů.
Unihertz svou novinku nabídne v průběhu března na portálu pro komunitní financování Kickstarter. Značka to tak typicky u svých přístrojů dělá i přes to, že již funguje celou řadu let a nejde tedy o žádného nováčka.
Ukazuje to, že dělat smartphony pro úzký okruh zájemců není snadné a Kickstarter umožňuje firmě vcelku snadno oslovit globální publikum. Jsme zvědavi, jak u něj Titan 2 Elite uspěje, telefon se zdá být povedený.
Čtyřřadou qwerty klávesnici doplňuje zářivý AMOLED displej s úhlopříčkou lehce přes čtyři palce a rozlišením 1 200 × 1 080 pixelů. Panel má obnovovací frekvenci až 120 Hz s tím, že umí přepínat mezi 60, 90 a právě 120 Hz.
Velmi se nám líbí zpracování telefonu. Rám je kovový a kompaktní telefon působí velmi bytelně, přitom je zároveň elegantní. Unihertz ho nabídne ve dvou barvách. Ta na snímku může trochu připomínat aktuálně oblíbenou oranžovou z letošních iPhonů, ale je to spíš taková bronzová barva.
Druhou barevnou variantou bude konzervativnější černé provedení. I to nicméně vypadá velmi elegantně a zpracování působí na cenovou hladinu, ve které se Unihertz pohybuje, opravdu skvěle.
Cenu zatím značka nezveřejnila, ale Unihertz Titan 2 Elite rozhodně nebude drahý telefon. Výbava je solidní, ale ne nijak špičková.
Uvnitř přístroje najdeme procesor MediaTek Dimensity 7400, tedy čipset vyšší střední třídy. Asistuje mu 12 GB RAM a uživatelská paměť by měla mít kapacitu 256 GB.
Zajímavým detailem telefonu je programovatelné akční tlačítko, které společně s tlačítky na klávesnici rozšíří možnosti aktivací funkcí telefonu.
Klávesnice samotná působí komfortně a píše se na ní vcelku dobře, byť je to dnes už trochu nezvyk. Zároveň umí sloužit jako touchpad, takže lze přímo na ní používat ovládací gesta, nebo ji dokonce použít jako ovládací prvek pro kurzor.
Fotoaparáty má v zadní sestavě Unihertz Titan 2 Elite hned dva. Hlavní foťák doplňuje ještě dvojnásobný optický zoom, v obou případech pak optika ukrývá 50megapixelové čipy.
Unihertz u novinky slibuje solidní podporu. Telefon má dostat čtyři aktualizace systému (má Android 16, dostane až Android 20) a bezpečnostní záplaty budou fungovat pět let.
Baterie vcelku malého smartphonu (rozměry výrobce nezveřejnil) má kapacitu 4 050 mAh a nabíjet se má umět výkonem 33 W. Telefonu tak nechybí nic zásadního a pro některé uživatele může být skutečně lákavou volbou.
Model Titan 2 Elite navazuje na starší typ Titan 2, který Unihertz poprvé ukázal koncem roku 2024 a v loňském roce ho začal dodávat zákazníkům. To je hranatější a větší kousek, ale opět s qwerty klávesnicí, která má i trochu specifické rozložení ovládacích prvků (to novinka opouští).
I Titan 2 je perfektně zpracovaný a působí mnohem luxusnějším dojmem, než o čem vypovídá jeho oficiální cena 399 dolarů (asi 8 400 korun bez daně). Nový menší model by mohl mít cenu podobnou.
Oproti němu nabízí Titan 2 jednu zvláštnost: malý zadní displej, který slouží nejen pro notifikace, ale i pro ovládání některých funkcí. Mimochodem, záda Titanu 2 jsou z velmi příjemného materiálu, který připomíná kůži.
Zadní displej může zobrazovat widgety, ovládat přehrávání hudby a ukazovat notifikace. V menu telefonu se dá nastavit funkčnost i dalších aplikací.
Hranatými tvary a ostatně třeba i čtvercovou koncepcí displeje (rozlišení 1 440 × 1 440 pixelů) připomíná Unihertz Titan 2 velmi nezvyklé BlackBerry Passport. Oproti němu je ovšem univerzálnější a samozřejmě mnohem modernější.
V tehdejší předobjednávkové kampani si Unihertz Titan 2 na Kickstarteru předobjednalo 7 019 lidí. To jasně ukazuje, s jak velkým publikem vlastně značka pracuje.
I teď jde telefon na stránkách výrobce koupit, výrobce ovšem upozorňuje na nadcházející navýšení ceny. Zdá se, že původní zásoby budou doprodány, ale zvýšení ceny už asi prodeje nenavýší.
