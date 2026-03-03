náhledy
Velmi talentovaný přístroj, který navíc vypadá, že opravdu funguje, ukázala firma Unihertz. Ta si zakládá na v podstatě startupovém přístupu a specializuje se na neobvyklé telefony. Model Tank 5 Pro toho umí opravdu hodně. Nevýhodou je poněkud otylé tělo, ale schopnosti to vynahradí.
Ano, Tank 5 Pro je klasický ultra odolný telefon. Tedy poněkud obtloustlý přístroj s velkou baterií. Což je však mimo civilizaci velká výhoda. Baterie má kapacitu 17 800 mAh, což je sice méně než u předchůdců, ale také se telefon dostal pod půl kila hmotnosti.
Pozor, podobně vypadá kdejaký odolňák původem z Číny. Ale zde najdeme funkční výbavu, nejenom silnou svítilnu jako u mnoha konkurentů.
Telefon je samozřejmě hodně odolný, papírově podle americké armádní normy a také je vodotěsný a prachotěsný (IP68). I konektor USB-C má krytku.
Části těla jsou z odolného plastu, další jsou pak kovové. Zpracování je velmi dobré, což se týká i použitých materiálů.
Vlevo je projektor, vpravo pak infrakamera. Což je specialita, výrobce použil senzor FLIR Lepton 3.1R, takže telefon by měl mít podobné schopnosti jako speciální termokamery. Na pustém ostrově tak ani v noci nebudete slepí.
A než se začnete bát zvuků, které vycházejí z džungle, tak si můžete pustit nějaký film. Na 512 GB či 1 TB vnitřní paměti jich uložíte docela dost i na delší ztroskotání.
A pozor, obraz z projektoru není vůbec špatný. Rozlišení je 1 080p a i v přesvícené hale výstaviště v Barceloně byl obraz dobře čitelný a ostrý.
Ano, projektor jsme zkoušeli na blízko, ale když jsme ve stejné hale pod stejným světlem testovali telefony jiných značek s projektorem, tak to bylo naprosto otřesné.
Telefon není vůbec slabý, pohání ho čip MediaTek Dimensity 9300 respektive 9400E, což je na tento typ přístroje až nečekaně silný procesor. Velká je i paměť, výrobce udává 16 nebo 18 GB operační a 512 GB nebo 1 TB uživatelské.
A můžeme pokračovat foťákem. Ani zde se nešetřilo. Hlavní snímač má rozlišení 50 Mpix, pak je zde i 50Mpix teleobjektiv a ještě širokoúhlý snímač s rozlišením 32 Mpix.
Foťák má vlastní blesk, ale to je jen začátek. Pak jsou zde bleskové diody a spodní extra svítilna.
Ta zabírá velkou část zad, ale zase to není něco zvláštního. Takové svítilny mají mnohé čínské odolné smartphony. A často je to na nich nejlépe fungující věc.
Svítilny, baterie a blesky mají vlastní menu, kde si můžete vybrat z široké škály možností. Taková svítilna vám v SOS režimu pomůže zaujmout pátrací četu.
Svítilnou doporučujeme nemířit do obličeje, může poškodit zrak. Zblízka to opravdu vydává oslňující světlo.
Displej telefonu má úhlopříčku 6,73 palce a má FHD+ rozlišení. Vlastně je to velmi dobrý panel s vysokým jasem, ale detaily k němu zatím výrobce nezveřejnil.
Unihertz zatím prodává starší model Tank 3 Pro, který nemá termo kameru a projektor má nižší rozlišení, ale má větší baterii. Je u něj i slabší procesor. Cena je v přepočtu okolo 15 000 korun. Záleží, odkud objednáte.
Novinka, kterou považujeme za asi nejlepší ultimátní odolňák, bude dražší. Cena se asi bude pohybovat okolo 900 dolarů, takže v Česku by se mohl vejít do 20 000 korun. V prodeji by měl být do poloviny roku.
