Cizinec s obří baterií a 48MPix foťákem. Test Umidigi F1 Play

Modelů výrobce Umidigi se v průběhu minulých měsíců objevilo na českém trhu hned několik. Ačkoliv to není značka, která by byla příliš na očích, její smartphony mají vždy alespoň jeden prvek výbavy, kterým se dají odlišit od konkurence. V minulosti nás jedno umidigi zaujalo například svým elegantním zpracováním (viz článek Prohlédněte si tříbarevného krasavce od čerstvé značky na českém trhu).

Model F1 Play na to jde trochu jinak a láká hlavně na zajímavou výbavu. Na svou relativně nižší cenu totiž nabídne třeba vysokou operační paměť, neobvykle velkou baterii, 48MPix hlavní fotoaparát a moderní design. To vše se v balení méně známého čínského výrobce samozřejmě neobejde bez kompromisů, ale celkově si Umidigi F1 Play pozornost zaslouží. Pojďme si přiblížit proč.

Celkovým vzhledem F1 Play moc nezaboduje, zezadu je to zkrátka další napodobenina iPhonů, které byly v módě spíše minulý rok, letos už se výrobci zase snaží vydat vlastní cestou. Záda jsou plastová, ovšem s praktickou matnou úpravou, na které se nedrží otisky prstů. Zaoblení na bocích pomáhá telefon lépe držet v ruce.

Čtečka otisků prstů se nachází na zádech a patří mezi ty spíše průměrné, svou rychlostí nijak neoslní, ale ani nezklame. Notifikační dioda chybí. Jako příjemný bonus vnímáme silikonové pouzdro v balení, povrch krytu imituje texturu kůže.



Samotný displej má velmi příjemně tenké rámečky, ani brada pod ním není příliš výrazná. 6,3palcový displej s poměrem stran 19,5:9 má kapkovitý výřez, v němž se schovává selfie fotoaparát. Rozlišení obrazovky je 1 080 x 2 340 pixelů a zobrazovací technologie je IPS. Displeji by neuškodilo mít silnější jas, ale jinak k němu nemáme připomínky. Umidigi se každopádně v případě tohoto modelu po stránce vzhledu povedlo jít s dobou.

Slabší stránkou telefonu F1 Play je jeho procesor, pohání jej totiž Helio P60 od MediaTeku. Skóre ve výkonnostním testu AnTuTu 138 tisíc se sice vůbec nedá považovat za špatné, ovšem v této cenové kategorii se dá narazit i na modely s výkonnějšími procesory. Hráčům her telefon postačí, na různá další multimédia je také připravený.



Hodnota operační paměti 6 GB je pak ovšem nadprůměrná. Vnitřní datové úložiště má kapacitu 64 GB a je dále rozšiřitelné paměťovou kartou (do velikosti 256 GB). Musíte si ovšem kvůli hybridnímu slotu vybrat, zda chcete mít větší paměť, nebo dvě aktivní SIM.

Ve výbavě modelu F1 Play dále najdete vedle běžné bezdrátové konektivity v podobě wi-fi, Bluetooth a LTE také NFC. Z fyzických konektorů pak nechybí jak moderní USB-C, tak sluchátkový jack.



Po stránce softwaru jde v podstatě o čistý Android (ve verzi 9.0 Pie), žádnou výraznější grafickou úpravu uživatelského prostředí zde nečekejte. Našli jsme však v základní aplikační výbavě pár nesmyslů, jako je třeba zbytečný samostatný nástroj pro svítilnu (ta se přitom v Androidu dá systémově aktivovat v panelu rychlých voleb) či z námi nepochopených důvodů hned dvě aplikace pro fotoaparát.



Co je na výbavě tohoto modelu hodně zajímavé, to je kapacita baterie. F1 Play se totiž pyšní 5 150mAh akumulátorem, což je stále velmi nadprůměrná hodnota. I většina moderních top modelů se drží pod hranicí 4 200 mAh, umidigi jim po stránce výdrže uteče levou zadní. I v zátěži čekejte dvoudenní výdrž, pokud budete telefon spíše šetřit, můžete nabíječku hledat klidně až po čtyřech dnech.

Zadní fotoaparát telefonu se také tváří jako velké lákadlo díky hlavnímu snímači s vysokým rozlišením 48 MPix a světelnosti f/1,7. V práci s hloubkou ostrosti mu pomáhá ještě druhý 8MPix snímač. Přední selfie fotoaparát má pak rozlišení 16 MPix a světelnost f/2,0.

Umidigi F1 Play na rozdíl od jiných výrobců možnost fotit v plném 48MPix rozlišení nijak neskrývá, zkrátka si v nastaveních fotoaparátu vyberete, v jakém rozlišení chcete fotit. Vysoká jemnost fotografií přispívá k tomu, že můžete snímky i celkem výrazně oříznout a stále jsou vidět detaily, jen pak jednotlivé fotografie s rozlišením 8 000 x 6 000 bodů mají velikost přes 10 MB.

Kvalitu hlavního fotoaparátu bychom nazvali jako průměrnou. Líbilo se nám sice, že fotografie můžeme v režimu 48 MPix i celkem výrazně přiblížit, ovšem jinak je kvalita snímků veskrze obyčejná: celkem rychle nastupuje ve zhoršených světelných podmínkách šum a fotoaparát podle nás softwarově trochu příliš saturuje barvy. Pro potlačení šumu proto doporučujeme držet se spíše rozlišení 12 MPix, kdy se stejně jako u konkurence spojí sousední buňky snímače pro lepší světelnou citlivost. V tomto rozlišení obecně vypadají fotografie lépe, byť za cenu ztráty detailů.

Rozhodujícím faktorem je na závěr nepochybně cena, která sice není nejvyšší, ale ani nízká. Za telefon chce výrobce 6 690 korun, prodává se pouze v jedné paměťové konfiguraci a ve dvou barevných provedeních: červené a černé. Za telefon méně známé značky to je poměrně dost peněz, ovšem své výhody Umidigi F1 Play nepochybně má. Oceňujeme zejména dobrou výdrž baterie, na což si slyší spousta zákazníků, či moderní vzhled telefonu s tenkými rámečky a kapkovitým výřezem. Výhodou je i vyšší operační paměť nebo svoboda výběru ve focení ve vysokém rozlišení.

Kompromisem může být slabší (byť stále dostačující) procesor, hybridní slot na SIM nebo trochu nedomyšlená aplikační výbava. Oproti konkurenci se Umidigi F1 Play zapotí ve skoro každém ohledu, ovšem ve výdrži baterie exceluje.

Jako alternativu doporučíme o 1 500 korun levnější Xiaomi Redmi Note 7, které disponuje také 48MPix fotoaparátem a obecně velmi podobnou výbavou. Za příplatek 300 korun pak naopak můžete mít loňský model Huawei Nova 3, který má výkonnější procesor, kvalitnější fotoaparát i více paměti. Pro příznivce stylových mobilů pak zase může být lákavá novinka v podobě Huawei P smart Z s vysouvacím fotoaparátem s taktéž 300korunovým příplatkem oproti Umidigi F1 Play.