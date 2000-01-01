Už jsme si zvykli, že výrobci odolných smartphonů mnohdy vymýšlejí až bizarní prvky výbavy, kterými osadit prázdnou plochu na zádech těchto mobilových obříků. Tentokrát jsme měli možnost prohlédnout si na berlínském veletrhu IFA model, který má na zádech plnohodnotný dotykový displej.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Toto je Ulefone Armor 33 Pro, který se jako jeden z mála mobilů pyšní plnohodnotnou dotykovou obrazovkou pokrývající velkou část zad. Výrobce prohlásil, že jde o experiment, kterým si zákazníky testuje, zda by o takovou věc vůbec stáli.
Displej na zádech má úhlopříčku 3,4 palce a zrcadlí obsah z toho hlavního. Podle zástupců společnosti nejde však používat oba displeje naráz, buď je aktivní jeden, nebo druhý.
Hlavní displej telefonu má úhlopříčku 6,95 palce, rozlišení Full HD+ a obnovovací frekvenci 120 Hz.
Displej není jedinou dominantou zad tohoto masivního telefonu. Najdete zde totiž také třeba reproduktor, který dosahuje hlasitosti až 118 dB.
A k čemu ta druhá obrazovka vlastně je? Zástupci na stánku výrobce nám ukázali, že se hodí třeba při focení selfie fotek nebo jako ovládací prvek, pokud zrovna telefon máte položený hlavním displejem dolu.
Selfie fotky se vám budou lépe pořizovat díky kombinaci tří fotoaparátů, respektive dvou (hlavní a širokoúhlý), ten třetí jen pomáhá s lepším zpracováním světla (černobílý snímač).
V době, kdy se výrobci smartphonů snaží o co nejtenčí profil, zkouší Ulefone přesný opak. Model Armor 33 má „v pase“ rovných 34 mm, tedy asi jako tři až čtyři běžné smartphony.
A už vůbec bychom takový telefon nechtěli držet delší dobu v ruce nebo nosit po kapsách, váží totiž okolo 750 gramů.
Aby také ne, když do něj výrobce zabudoval ohromnou 25 500mAh baterii. I s 66W nabíjením budete na doplnění plné kapacity čekat několik hodin.
V telefonu najdete čip Dimensity 7300X, což je model střední třídy s podporou 5G sítí. Telefon dokonce existuje i v levnější variantě s procesorem Helio G100, tedy bez přístupu do 5G sítě.
Paměťové konfigurace jsou poměrně štědré, na výběr je mezi 12/512 a 16/512GB verzí.
Ulefone je nicméně trochu pozadu s verzemi operačního systému Android. Zatímco nové smartphony už dostávají verzi 16, tento model má v základu Android 14.
Když je řeč o odolném telefonu, tak nesmí chybět ani armádní certifikace odolnosti MIL-STD-810H a zároveň také utěsnění proti prachu a soustředěnému proudu vody (IP69K).
Ulefone oficiální zastoupení na českém trhu nemá, nicméně se dá běžně objednat z čínských e-shopů.
Cena tohoto zařízení je 479 eur, tedy v přepočtu asi 11 700 korun.
Pokud vás trochu neobvyklé provedení se zadním displejem zaujalo, ale nechcete takto masivní mobil, tak Ulefone nabízí ještě model Armor 30 Pro, který je znatelně tenčí, byť stále spadá do kategorie odolných modelů.
Prvky výbavy umístěné na zádech telefonu jsou v podstatě shodné: zadní dotykový displej, velký reproduktor a trojice fotoaparátů.
Armor 30 Pro má však „pouze“ 21mm tloušťku těla, což už je na odolné mobily celkem standardní rozměr.
Najdete zde dokonce i stejný čelní displej, certifikaci odolnosti, čip a paměťové konfigurace jako u modelu Armor 33 Pro.
Hlavním rozdílem je kapacita baterie, která je u modelu Armor 30 Pro pouze 12 800 mAh.
Celkem překvapivé je, že podle webu výrobce by cena modelu Armor 30 Pro měla být téměř stejná jako u varianty Armor 33 Pro: 470 eur, tedy v přepočtu asi 11 500 korun.
