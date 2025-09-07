|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Ohromná smartphonová cihla má na zádech překvapivou věc
Se starou plečkou v kapse můžete mít špičkový samsung za pěkné peníze
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Společnost Samsung odhalila v Berlíně na veletrhu IFA nový model rodiny prémiových zařízení S25. Jde o nejdostupnější variantu s přívlastkem FE, která se vedle lepšího hardwaru pyšní i povedeným...
Senilní babka Alenka kyberšmejdům ztrpčí život, vám zachrání peníze
Zdánlivě nevinné hovory z cizího čísla se mohou stát noční můrou. Stačí na chvíli ztratit ostražitost a už vás mohou mít v hrsti. Kyberšmejdi vědí, jak vést hovor a kde ve správnou chvíli zatlačit,...
Načapali jsme nové iPhony. Podívejte se, jak budou vypadat v krytech
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Apple příští týden ukáže nové iPhony, výrobci příslušenství jsou ovšem o krok napřed. Na veletrhu IFA v Berlíně se to už hemží doplňky na novinky, včetně krytů, které prozrazují design nových iPhonů...
Do obyčejného smartphonu narvali baterku s obří kapacitou. Výdrž bere dech
Realme se podařilo to, o čem sní výrobci smartphonů a zákazníci už dlouhá léta. Baterie s obří kapacitou si vystačí s jedním nabíjením za pět dnů. Aby ne, když tak velký článek mají jen extrémní...
Samsung nezklamal, novinka dokazuje úchylnou praxi prémiových značek
Samsung aktuálně uvedl na trh nový model S25 FE. To je cenově dostupnější alternativa k modelům prémiové řady S25. A stejně jako základní model S25 startuje novinka s vnitřní pamětí 128 GB. Větší je...
Ohromná smartphonová cihla má na zádech překvapivou věc
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Už jsme si zvykli, že výrobci odolných smartphonů mnohdy vymýšlejí až bizarní prvky výbavy, kterými osadit prázdnou plochu na zádech těchto mobilových obříků. Tentokrát jsme měli možnost prohlédnout...
Samsung nezklamal, novinka dokazuje úchylnou praxi prémiových značek
Samsung aktuálně uvedl na trh nový model S25 FE. To je cenově dostupnější alternativa k modelům prémiové řady S25. A stejně jako základní model S25 startuje novinka s vnitřní pamětí 128 GB. Větší je...
To by mohl být hit, jak to značka umí. Ale nesmí ho zabít špatnou cenou
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) V rámci veletrhu IFA v Berlíně představila Motorola několik novinek. Model Edge 60 Neo uzavírá letošní řadu Edge a vlastně se nyní čeká, kolik bude stát. Cena totiž rozhodne, jestli to bude prodejní...
Velký a ještě větší. Nový obří tablet od Samsungu přehlédnete jen těžko
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Samsung na berlínském veletrhu IFA představil novou dvojici tabletů Tab S11 a S11 Ultra. Především druhý jmenovaný je mezi současnou nabídkou na trhu tím největším, jaký si můžete pořídit. Oproti...
Překvapení od Samsungu: fotomobil se dvěma foťáky si vede dobře
Google letos u svého nového „základního“ modelu Pixel 10 opustil koncepci se dvěma fotoaparáty a přidal mu třetí. Jako by chtěl ukázat, že dva fotoaparáty už nestačí. Ale Samsung s jeho Galaxy S25...
Načapali jsme nové iPhony. Podívejte se, jak budou vypadat v krytech
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Apple příští týden ukáže nové iPhony, výrobci příslušenství jsou ovšem o krok napřed. Na veletrhu IFA v Berlíně se to už hemží doplňky na novinky, včetně krytů, které prozrazují design nových iPhonů...
Se starou plečkou v kapse můžete mít špičkový samsung za pěkné peníze
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Společnost Samsung odhalila v Berlíně na veletrhu IFA nový model rodiny prémiových zařízení S25. Jde o nejdostupnější variantu s přívlastkem FE, která se vedle lepšího hardwaru pyšní i povedeným...
Panika okolo nových iPhonů byla možná zbytečná. Změna bude jen částečná
Médii v posledních dnech, tedy už velmi krátce před premiérou nových iPhonů, proběhla zpráva, která některé zájemce o novinku vyděsila. Všechny iPhony 17 podle této zprávy měly přijít o fyzický slot...
Senilní babka Alenka kyberšmejdům ztrpčí život, vám zachrání peníze
Zdánlivě nevinné hovory z cizího čísla se mohou stát noční můrou. Stačí na chvíli ztratit ostražitost a už vás mohou mít v hrsti. Kyberšmejdi vědí, jak vést hovor a kde ve správnou chvíli zatlačit,...
Huawei zase všem odskočil. I v novém žebříčku fotomobilů je první
Když organizace DxO Mark před časem zveřejnila novou metodiku hodnocení fotomobilů, předběhly tehdejšího krále od Huaweie novější konkurenční modely od Viva a Oppa. Ale teď se Huawei do čela vrací....
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
Nový tablet má matný displej i bohaté příslušenství. Chybí však zásadní věc
Huawei do prodeje uvedl nový tablet MatePad 11.5, který rovnou nabízí ve výhodném balení i s příslušenstvím. Tablet výbavou zaujme, ovšem se značkou se už dlouhá léta pojí problém v podobě...
Do obyčejného smartphonu narvali baterku s obří kapacitou. Výdrž bere dech
Realme se podařilo to, o čem sní výrobci smartphonů a zákazníci už dlouhá léta. Baterie s obří kapacitou si vystačí s jedním nabíjením za pět dnů. Aby ne, když tak velký článek mají jen extrémní...