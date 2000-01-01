náhledy
Kompaktní model značky Ulefone nás na veletrhu MWC zaujal několika prvky výbavy. Malý a odolný telefon nabídne termokameru a překvapivě velkou baterii. Navíc není ani nijak výrazně drahý.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Tato novinka čínského výrobce Ulefone se jmenuje Armor Mini 20T Pro a patří mezi vysoce kompaktní, avšak mimořádně odolné smartphony. Je to zajímavý kompromis pro ty, kteří chtějí odolný telefon, ale ne takový, který by jim utrhl kapsu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Ulefone má tradičně širokou nabídku odolných smartphonů, většina z nich však připomíná malou cihlu. Ne však tento prcek, který má rozměry 133,5 × 63,3 × 24,9 mm. Jeho hmotnost je 301 gramů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Na zádech má výrazný snímač termokamery značky Flir, což je přední výrobce tohoto typu senzorů v mobilech.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Díky tomu můžete sledovat teplotní rozdíly blízkých objektů, a to v rozmezí -10 °C až +450 °C s přesností na tři stupně.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Rozlišení této kamerky je 160 × 120 pixelů s obnovovací frekvencí 8,7 Hz.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Displej tohoto modelu má úhlopříčku, která se už běžně nevidí: 4,7 palce. Rozlišení je sice nízké, 720 × 1 600 pixelů, ale na takto malém displeji to vlastně ani tolik nevadí.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Displej je typu IPS, má 90Hz obnovovací frekvenci a chrání ho tvrzené sklo Gorilla Glass Victus. Čelní selfie kamerka má rozlišení 32 Mpix.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telefon má armádní certifikaci odolnosti MIL-STD-810H spolu s odolností proti prachu a vysokotlakovému proudu vody (IP69K).
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Fotoaparát na zádech je pouze jeden, má sice solidní rozlišení 50 Mpix a světelnost f/1,95, chybí mu ale optická stabilizace.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
I přes kompaktní tělo výrobce zbytečně nezmenšoval baterii. Najdete zde tak 6 200mAh akumulátor, který by měl spolu s úspornějším hardwarem poskytnout nadstandardní výdrž.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Navíc můžete mobil nabíjet i bezdrátově (15 W), což se u odolných modelů tak často nevidí.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telefon je vybavený čipem Dimensity 6200, 8 GB operační paměti a 256 GB úložiště pro data, které můžete dále rozšiřovat paměťovými kartami.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Mezi další prvky výbavy pak patří například svítilna (světelný tok až 500 lumenů), čtečka otisků prstů, NFC pro mobilní platby nebo podpora dvou SIM.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telefon je vybavený operačním systémem Android 15 v čisté podobě. Výrobce dokonce na stránce produktu specificky zmiňuje, že v systému nenajdete žádné reklamy.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telefon na oficiálních stránkách výrobce stojí 399 eur, tedy asi 10 tisíc korun, nicméně na nákupních portálech typu Aliexpress lze sehnat i o něco levněji (okolo osmi tisíc korun).
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz