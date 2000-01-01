náhledy
Sankcím navzdory Huawei ukazuje, že v mobilech stále hraje extraligu. Po roce představil druhou generaci své trojskládačky, konkurence zatím reagovat nedokázala. A tentokrát už netají ani procesor, kterým se mu daří sankce obcházet.
První trojskládačku Huawei představil prakticky přesně před rokem a žádná jiná se na světě zatím neprodává. Koncept ukázalo na veletrhu MWC Tecno a spekuluje se, že letos na podzim by snad mohl trojskládačku ukázat Samsung. Ale obáváme se, že bude podobně dostupná, jako ta od Huaweie.
První komerční trojskládačka se jmenovala Huawei Mate XT Ultimate Design, nová generace nese označení XTs Ultimate Design. Prakticky je to spíš evoluce než úplně nový stroj a to z několika důvodů.
Nová je v každém případě dost neobvyklá fialová barva krytu, kterou doplňují zlaté nápisy a zlatý rám telefonu. Zůstává výrazná červená, ve které výrobce propagoval první generaci telefonu. Na výběr je i černé a bílé provedení. Vždy v kombinaci se zlatou.
Bílou verzi si můžete prohlédnout třeba na tomto obrázku. Novinka vypadá celkově téměř stejně jako loňský model, stejné jsou rozměry i hmotnost téměř 300 gramů.
Z větší části je stejná i sestava hlavního fotoaparátu. Platí to pro hlavní snímač s rozlišením 50 Mpix a variabilní clonou f/1.4 až f/4.0. Hlavní snímač má optickou stabilizaci.
Teleobjektiv má taktéž optickou stabilizaci a disponuje až 5,5násobným přiblížením, což je nadprůměrné všeobecně a u skládaček o to víc. Teleobjektiv je periskopické konstrukce a rozlišení snímače je 12 Mpix.
Novým je třetí snímač – širokoúhlý. V původním Matu XT měl rozlišení 12 Mpix, nyní má rozlišení 40 Mpix. Dodejme, že přední kamerka má rozlišení 8 Mpix.
Stejnou kapacitu by měla mít i baterie, konkrétně 5 600 mAh. Na den provozu to stačí, ale přeborník ve výdrži tento telefon nebude.
Hodně si vezme displej. Jak je z obrázku patrné, na rozdíl od většiny běžných skládaček nemá telefon dva displeje, ale jen jeden. Po složení jedna jeho část zůstane na vrchu a vnější displej tak nahrazuje.
Při úplném otevření telefonu má displej úhlopříčku 10,2 palce a rozlišení 2 232 × 3 184 pixelů. Rozevřený na dvě části, tedy jako dnes běžné skládačky, nabídne úhlopříčku 7,9 palce a rozlišení 2 232 × 2 048 pixelů.
A na závěr varianta s v podstatě zavřeným telefonem, kdy jedna třetina displeje kouká ven a nahrazuje vnější displej běžných skládaček. Pak je úhlopříčka této třetiny 6,4 palce a rozlišení je 2 232 × 1 008 pixelů.
Novinkou je podpora dotykového pera, které může sloužit i jako dálkový ovladač. To už známe z některých modelů Samsungu.
Dotykové pero se do telefonu samozřejmě nevejde, je nutné ho nosit zvlášť, nebo použít speciální pouzdro.
Huawei si slibuje právě od této inovace zvýšený zájem domácích zákazníků. Pokud tedy na telefon budou mít.
Inovací je i použitý procesor. A to absolutně, je jím Kirin 9020 místo Kirinu 9010 u loňského modelu. Velký rozdíl to zřejmě nebude, oba čipy jsou vyráběné poměrně obstarožním 7nm procesem. Což je logické, na novější má Huawei embargo a nikdo by mu takový čip nevyrobil.
Tyto Kiriny vycházejí z poměrně letitých čipů, ale mají podporu 5G a vyrábí je pro Huawei čínský producent SMIC, který obešel embargo a vylepšil starší neembargovanou technologii.
Je to dlouhý a poměrně složitý příběh, kdy Huawei poslední dva roky u nových telefonů vůbec procesor neuváděl, stejně jako podporu 5G. Tu přímo ve specifikacích neuvádí ani nyní, ale použitým čipem e už chlubí.
Ve vyšších paměťových verzích má telefon i přístup k satelitní komunikaci, ale jen lokálně v Číně.
Telefon podporuje drátové nabíjení s výkonem 66 W a bezdrátové s výkonem 50 W. Umí v obou případech i reverzní nabíjení.
Jak je u modelů Huaweie pro čínský trh dnes již standardem, telefon běží na vlastním operačním systému Harmony OS ve verzi 5.1.
Jestli bude existovat i exportní androidí verze, jak to jinak Huawei dělá, aktuálně známo není. V Česku se telefon s jistotou blížící se sto procentům, prodávat nebude.
V Číně je druhá trojskládačka o něco levnější než první generace. V základu vyjde v přepočtu na 52 000 korun a jelikož Huawei nemá v Číně tak podstřelené ceny proti evropským jako jiní tamní výrobci, tak by se teoreticky v Evropě tento telefon mohl vejít do 60 000 Kč. Ale to je pouze teorie. V Číně prodej začíná v druhé polovině září.
